R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ P e r n o i , c o m e D e l o i t t e , è f o n d a m e n t a l e e m o l t o s i g n i f i c a t i v o s p o n s o r i z z a r e i l R e w r i t e r s F e s t . I n f a t t i s i a m o i m p e g n a t i d a a n n i , a t t r a v e r s o d i v e r s e a t t i v i t à e c o l l a b o r a z i o n i , a t t r a v e r s o i l n o s t r o p r o g r a m m a d i v o l o n t a r i a t o a z i e n d a l e , a p r o m u o v e r e l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a , s o c i a l e e a m b i e n t a l e a l l ’ i n t e r n o d e l n o s t r o P a e s e , l ’ I t a l i a . Q u e s t o e n t r a p r o p r i a m e n t e i n l i n e a c o n i l n o s t r o p u r p o s e a z i e n d a l e , M a k i n g i m p a c t s o n m a t t e r s , o v v e r o f a r e l a d i f f e r e n z a g e n e r a n d o u n i m p a t t o p o s i t i v o e d u r a t u r o p e r l a s o c i e t à , p e r l e n o s t r e p e r s o n e , p e r i n o s t r i c l i e n t i e p e r l e g e n e r a z i o n i f u t u r e ” . L o h a d e t t o C h r y s t e l l e S i m o n , D i v e r s i t y , E q u i t y & I n c l u s i o n L e a d e r d i D e l o i t t e , a m a r g i n e d e l p a n e l “ L e o r g a n i z z a z i o n i a l l a g u i d a d e l l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e i t a l i a n a ” a l R e w r i t e r s F e s t 2 0 2 5 , i n c o r s o a l l a M o n d a d o r i B o o k s t o r e d e l l a G a l l e r i a A l b e r t o S o r d i , a R o m a . S i m o n è i n t e r v e n u t a c o n u n o s p e e c h d a l t i t o l o “ U n f u t u r o s o s t e n i b i l e : c u l t u r a , a m b i e n t e e i n c l u s i o n ” , p r i m a d e l d i b a t t i t o “ O l t r e l ’ i m p r e s a , r i s c r i v e r e l a c o m u n i t à ” , c h e h a v i s t o p r o t a g o n i s t i D i e g o P i s a , C e o T p I t a l i a , G i a n l u c a B i l a n c i o n i , D i r e t t o r e H r T p I t a l i a , e d o n A l e s s a n d r o A r g e n t e r o , p a r r o c o d e l l a C h i e s a S S . A n g e l i C u s t o d i d i T a r a n t o . L ’ e v e n t o , d e d i c a t o a l l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e a i t e m i d e l l ’ i n c l u s i o n e , d e i d i r i t t i e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a , h a r i u n i t o p r o f e s s i o n i s t i , i s t i t u z i o n i e a s s o c i a z i o n i i m p e g n a t e a “ r i s c r i v e r e ” v i s i o n i e p r a t i c h e d e l l a c o n t e m p o r a n e i t à n e l c u o r e d e l l a c a p i t a l e .