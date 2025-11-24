R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ È p i ù f a c i l e e s s e r e b r a v i g e n i t o r i o n o n n i p i u t t o s t o c h e b u o n i a n t e n a t i , p e r c h é s i t r a t t a d i p r e n d e r s i c u r a d i p e r s o n e c h e n o n s i i n c o n t r e r a n n o m a i . È u n p o ’ q u e s t a l a f r a s e c h e h a i s p i r a t o c i n q u e a n n i f a i l R e w r i t e r s F e s t , i l p r i m o f e s t i v a l e u r o p e o d e d i c a t o a l l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e ” . L o h a d e t t o E u g e n i a R o m a n e l l i , d i r e t t r i c e d e l R e w r i t e r s F e s t 2 0 2 5 , a m a r g i n e d e l l ’ i n i z i a t i v a i n a u g u r a t a o g g i a l l a M o n d a d o r i B o o k s t o r e d e l l a G a l l e r i a A l b e r t o S o r d i , n e l c u o r e d i R o m a . R o m a n e l l i h a s p i e g a t o c o m e i l f e s t i v a l a f f r o n t i o l t r e m e t à d e g l i o b i e t t i v i d e l l ’ A g e n d a 2 0 3 0 d e d i c a t i a l l e p e r s o n e : “ I n q u e s t o f e s t i v a l , a t t r a v e r s o o s p i t i , i s t i t u z i o n i , o r g a n i z z a z i o n i p r o f i t e n o n - p r o f i t , s i p r e n d e i n c a r i c o l a f e l i c i t à d i t u t t e l e p e r s o n e , c e r c a n d o d i t r a s f o r m a r e u n a v i s i o n e e c o l o g i c a i n u n a v i s i o n e e c o l o g i c a ” . A l l ’ a p e r t u r a s o n o a t t e s i l ’ a s s e s s o r e a l l a C u l t u r a M a s s i m i l i a n o S m e r i g l i o , E n r i c a B a t t a g l i a , e l e m a d r i n e d e l f e s t i v a l V i o l a n t e P l a c i d o e C h i a r a F r a n c i n i . L a d i r e t t r i c e h a d e s c r i t t o l ’ a t m o s f e r a d e l l a G a l l e r i a , a n i m a t a d a v o l o n t a r i e p a r t e c i p a n t i : “ S o n o t a n t i s s i m e l e p e r s o n e c h e h a n n o d e c i s o , a t i t o l o v o l o n t a r i o , d i i n o n d a r e l a G a l l e r i a S o r d i d i p e n s i e r i , d o m a n d e , c o n t r i b u t i , p r o f e s s i o n a l i t à , s t a n d - u p c o m e d y , c o n c e r t i ” . I l f e s t i v a l a d o t t a r e g i s t r i d i v e r s i — d a l l e t a v o l e r o t o n d e a l l a c o m i c i t à — p e r a f f r o n t a r e t e m i c o m e v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e , c y b e r b u l l i s m o , p o t e r e d e i d a t i e d e i m e d i a : “ V i a s p e t t i a m o n e l c u o r e p u l s a n t e d e l l ’ I t a l i a , n e l c u o r e d e l l a c a p i t a l e , a P i a z z a C o l o n n a , a R o m a ” , h a c o n c l u s o R o m a n e l l i .