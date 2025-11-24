R o m a , 2 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - È A n l a i d s i l v i n c i t o r e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l R e w a r d P r i z e f o r S o c i a l S u s t a i n a b i l i t y , i l p r i m o p r e m i o e u r o p e o d e d i c a t o a p r o g e t t i d i s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e r i v o l t i a o r g a n i z z a z i o n i p r o f i t e n o n p r o f i t c h e g e n e r a n o i m p a t t i p o s i t i v i s u p e r s o n e e t e r r i t o r i . L a g i u r i a , p r e s i e d u t a d a E n r i c o G i o v a n n i n i , e x m i n i s t r o e c o - f o n d a t o r e d i A S v i S , h a a s s e g n a t o d u e p r e m i e x a e q u o a D i r e , F a r e , C a m b i a r e e D e l o i t t e , m e n t r e T p I t a l i a s i è c l a s s i f i c a t a a l s e c o n d o p o s t o , r i c e v e n d o u n r i c o n o s c i m e n t o p e r l ’ i m p e g n o n e l l a t r a s f o r m a z i o n e s o s t e n i b i l e d e i p r o p r i p r o c e s s i e l u o g h i d i l a v o r o . I l v i n c i t o r e A n l a i d s h a r i c e v u t o u n ’ o p e r a d e l l ’ a r t i s t a i t a l i a n o M a r c o L o d o l i . A m a r g i n e d e l p a n e l “ O l t r e l ’ i m p r e s a , r i s c r i v e r e l a c o m u n i t à ” a l R e w r i t e r s F e s t 2 0 2 5 , i n c o r s o a l l a M o n d a d o r i B o o k s t o r e d e l l a G a l l e r i a A l b e r t o S o r d i a R o m a , è i n t e r v e n u t o i l C e o d i T p I t a l i a D i e g o P i s a : “ T p è u n a r e a l t à h u m a n - i n t e n s i v e , a b b i a m o p i ù d i d u e m i l a p e r s o n e i n I t a l i a e 5 0 0 m i l a n e l m o n d o , q u i n d i l a v o r i a m o c o n l e p e r s o n e : s o n o i l n o s t r o a s s e t p i ù i m p o r t a n t e . P e r n o i f a r l e l a v o r a r e i n u n c o n t e s t o s o s t e n i b i l e è i l p u n t o d i p a r t e n z a , è s t a t a a n c h e l a p a r t e c e n t r a l e d e l l a r i v o l u z i o n e a z i e n d a l e c h e a b b i a m o f a t t o i n I t a l i a . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n R e w r i t e r s F e s t i v a l è s t a t a n a t u r a l e : a b b i a m o i m p l e m e n t a t o i l c o n c e t t o d i s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e i n u n c o n t e s t o d i f f u s o c o m e i n o s t r i u f f i c i , q u i n d i è s e m b r a t o n a t u r a l e e s s e r e p a r t e d i q u e s t o f e s t i v a l ” . I l f e s t i v a l , d e d i c a t o a l l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e a l l a t r a s f o r m a z i o n e c u l t u r a l e , r i u n i s c e a z i e n d e , i s t i t u z i o n i , a r t i s t i e r e a l t à d e l t e r z o s e t t o r e i m p e g n a t e a r i p e n s a r e l e r e l a z i o n i t r a c o m u n i t à , o r g a n i z z a z i o n i e c o n t e m p o r a n e i t à .