R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - U n c o n f r o n t o a p e r t o , p l u r a l e , c o n c r e t o . È c o n q u e s t o s p i r i t o c h e E n i h a o r g a n i z z a t o l ’ e v e n t o “ E n i f o r a J u s t T r a n s i t i o n ” , u n m o m e n t o d i r i f l e s s i o n e s u l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , e c o n o m i c a e s o c i a l e c h e l ’ I t a l i a e i l m o n d o s t a n n o a f f r o n t a n d o . L ’ i n i z i a t i v a h a r i u n i t o e s p o n e n t i d e l m o n d o a c c a d e m i c o , i n d u s t r i a l e , i s t i t u z i o n a l e e s o c i a l e p e r d i s c u t e r e l e s f i d e e l e o p p o r t u n i t à l e g a t e a u n a t r a s f o r m a z i o n e c h e n o n p u ò p i ù e s s e r e r i m a n d a t a . T r e i p i l a s t r i a t t o r n o a i q u a l i s i è a r t i c o l a t a l a g i o r n a t a : i n n o v a z i o n e , c o m p e t e n z e e p a r t n e r s h i p . T e m i c e n t r a l i p e r a c c o m p a g n a r e i l c a m b i a m e n t o i n c o r s o , c o m e h a s o t t o l i n e a t o F r a n c e s c a C i a r d i e l l o , r e s p o n s a b i l e S o s t e n i b i l i t à E n i : “ L ’ i d e a d i o r g a n i z z a r e u n e v e n t o d e d i c a t o a l l a s o s t e n i b i l i t à o g g i n a s c e d a l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e s o l o a t t r a v e r s o o c c a s i o n i d i r e t t e d i c o n f r o n t o e u n r a c c o n t o p l u r a l e – c o m p o s t o d a l l e v o c i d i E n i e d e i s u o i s t a k e h o l d e r – s i p o s s a e f f e t t i v a m e n t e c o m p r e n d e r e i l v a l o r e c h e u n ’ a z i e n d a g e n e r a s u i t e r r i t o r i e s u s c a l a g l o b a l e i n t e g r a n d o l e d i m e n s i o n i d e l l a s o s t e n i b i l i t à : e c o n o m i c a , a m b i e n t a l e e s o c i a l e . ” U n o d e i m o m e n t i c h i a v e è s t a t o i l p a n e l ' S o s t e n i b i l i t à e t r a s f o r m a z i o n e i n d u s t r i a l e i n I t a l i a ' , i n c u i i m a n a g e r E n i s i s o n o c o n f r o n t a t i c o n d u e e c o n o m i s t i d i r i f e r i m e n t o : S a n d r o T r e n t o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i E c o n o m i a e D i r e t t o r e d e l l a S c h o o l o f I n n o v a t i o n d e l l ’ U n i v e r s i t à d i T r e n t o , e A n g e l a C i p o l l o n e , H e a d o f S u s t a i n a b i l i t y d i C D P . T r e n t o h a l a n c i a t o u n m e s s a g g i o c h i a r o : “ S p e s s o s i h a l a p e r c e z i o n e c h e t r a s f o r m a z i o n e i n d u s t r i a l e v o g l i a d i r e r i d u r r e u n p o ’ d i p l a s t i c a p r o d o t t a o c r e a r e u n u f f i c i o E S G . I n r e a l t à , s t i a m o p a r l a n d o d i q u a l c o s a d i m o l t o p i ù p r o f o n d o e s t r u t t u r a l e . S t i a m o c h i e d e n d o a l l e i m p r e s e d i c a m b i a r e p e l l e , l u n g o t u t t a l a f i l i e r a d e l v a l o r e : d a g l i a c q u i s t i a l m a r k e t i n g , d a l l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e u m a n e a l l a R & S , f i n o a l r a p p o r t o c o n i t e r r i t o r i . È u n a v e r a r i v o l u z i o n e i n d u s t r i a l e , q u a l c o s a c h e p o c h e v o l t e a v v i e n e n e l l a s t o r i a ” . A p o r t a r e l ’ e s p e r i e n z a c o n c r e t a d e l l ’ a z i e n d a s u l c a m p o s o n o s t a t i G i u s e p p e R i c c i , C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r d i E n i p e r l a t r a s f o r m a z i o n e i n d u s t r i a l e e R a f f a e l l a L u c a r n o d i E n i l i v e . T u t t i h a n n o i n s i s t i t o s u l l a n e c e s s i t à d i r e n d e r e l a s o s t e n i b i l i t à p a r t e i n t e g r a n t e d e l m o d e l l o d i b u s i n e s s , n o n u n ’ a g g i u n t a . N e l p a n e l “ T e c n o l o g i a p e r l a p e r s o n a e p e r l ’ a m b i e n t e ” , s i è d i s c u s s o d i c o m e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e l ’ i n n o v a z i o n e p o s s a n o a c c e l e r a r e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , g a r a n t e n d o s i c u r e z z a , i n c l u s i o n e e i m p a t t o p o s i t i v o . T r a i r e l a t o r i , i l g i u r i s t a O r e s t e P o l l i c i n o e l e m a n a g e r E n i A l e s s a n d r a F i d a n z i e C h i a r a C e r r u t i . I l d i b a t t i t o s u “ P e r s o n e n e l l a t r a s f o r m a z i o n e ” h a e v i d e n z i a t o l ’ u r g e n z a d i u p s k i l l i n g e r e s k i l l i n g p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l n u o v o m o n d o d e l l a v o r o . L a t r a s f o r m a z i o n e e n e r g e t i c a i m p o n e n u o v e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i , e p a r t n e r s h i p t r a a z i e n d e e u n i v e r s i t à d i v e n t a n o e s s e n z i a l i . U n t e m a a f f r o n t a t o d a L u c a D e S a n t i s ( E n i ) , R o b e r t o Z a n i n o ( P o l i t e c n i c o d i T o r i n o ) , A n d r e a B e l l i ( A c e a ) e d E l v i r a S p a t o l i s a n o , v i n c i t r i c e d e l l ’ E n i A w a r d 2 0 2 4 . L a g i o r n a t a s i è c o n c l u s a c o n i l p a n e l “ I m p r e s a e T e r r i t o r i o : l ’ e s e m p i o d i R a v e n n a ” . È s t a t o p r e s e n t a t o i l c a s o v i r t u o s o d e l l a c i t t à r o m a g n o l a , d o v e E n i e r e a l t à l o c a l i c o m e R o s e t t i M a r i n o e L i n e a R o s a c o l l a b o r a n o s u p r o g e t t i c h e u n i s c o n o s o s t e n i b i l i t à i n d u s t r i a l e , i n n o v a z i o n e s o c i a l e e s i c u r e z z a . I n p a r t i c o l a r e , s i g n i f i c a t i v a è s t a t a l a t e s t i m o n i a n z a d i A l e s s a n d r a B a g n a r a , p r e s i d e n t e d i L i n e a R o s a , a s s o c i a z i o n e c h e d a o l t r e 3 4 a n n i è i m p e g n a t a n e l c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e n e i t e r r i t o r i d i R a v e n n a , C e r v i a e R u s s i : “ M o l t o i m p o r t a n t e è l a c o l l a b o r a z i o n e e l ' i n t e r a z i o n e c h e s i c r e a s u i t e r r i t o r i , f r a i s t i t u z i o n i , e n t i e i m p r e s e . P e r n o i d i L i n e a R o s a è s t a t o f o n d a m e n t a l e p o t e r c o n t a r e s u q u e s t a r e t e d i s o s t e g n o . L a p a r t n e r s h i p c o n E n i c i h a p e r m e s s o d i r e a l i z z a r e p r o g e t t i i n d i r i z z a t i a s u p p o r t a r e l e d o n n e n e i p e r c o r s i d i u s c i t a d a r e l a z i o n i v i o l e n t e , f o r n e n d o a s s i s t e n z a c o n c r e t a a n c h e n e l l ’ a c c u d i m e n t o d e i f i g l i e d e l l e f i g l i e . ” “ I n p a r t i c o l a r e – h a a g g i u n t o B a g n a r a – l ’ o b i e t t i v o è s t a t o q u e l l o d i a i u t a r e l e d o n n e a r i a c q u i s t a r e q u e l l ’ i n d i p e n d e n z a e c o n o m i c a n e c e s s a r i a p e r l i b e r a r s i d a s i t u a z i o n i d i m a l t r a t t a m e n t o . I l s u p p o r t o a l l ’ a u t o n o m i a l a v o r a t i v a , r e s o p o s s i b i l e g r a z i e a q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e , r a p p r e s e n t a u n p a s s o f o n d a m e n t a l e v e r s o u n a v e r a r i n a s c i t a p e r s o n a l e e s o c i a l e . ” “ S o l o c o n u n a p p r o c c i o b a s a t o s u l l a f i d u c i a r e c i p r o c a , s u l l a c o m p r e n s i o n e d e l l e s f i d e e s u l d i a l o g o – h a r i b a d i t o C i a r d i e l l o – p o t r e m o c o s t r u i r e s o l u z i o n i c o n d i v i s e , d a p o r t a r e a s c a l a ” . E n i f o r a J u s t T r a n s i t i o n s i è r i v e l a t o u n m o m e n t o d i a s c o l t o e p r o p o s t a , u n ’ o c c a s i o n e p e r r i b a d i r e c h e l a s o s t e n i b i l i t à n o n è s o l o u n o b i e t t i v o d a r a g g i u n g e r e , m a u n p r o c e s s o d a c o s t r u i r e o g n i g i o r n o .