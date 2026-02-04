R o m a , 4 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - " E s t r a r r e l ’ u l t i m a g o c c i a d i o l i o d a l l e e m u l s i o n i o l e o s e è l a n o s t r a m i s s i o n e q u o t i d i a n a . L a B o t t a r i s i o c c u p a p r e v a l e n t e m e n t e d a l l a n a s c i t a d e l l a r a c c o l t a e t r a s p o r t o e l o s m a l t i m e n t o d e g l i o l i u s a t i . ” C o s ì D a v i d e B o t t a r i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i B o t t a r i S . r . l , h a d e s c r i t t o a R o m a l ’ a t t i v i t à d e l l a s u a a z i e n d a , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a t e r z a e d i z i o n e d e l p r o g e t t o d i L e g a m b i e n t e “ L ’ I t a l i a i n c a n t i e r e . U n C l e a n I n d u s t r i a l D e a l M a d e i n I t a l y ” . L ’ i n c o n t r o h a m e s s o i n l u c e l e b e s t p r a c t i c e i t a l i a n e n e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e i l r u o l o d e l l e i m p r e s e n a z i o n a l i n e l l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i u n ’ i n d u s t r i a p i ù s o s t e n i b i l e , i n n o v a t i v a e c o m p e t i t i v a . “ O g n i a n n o l ’ a z i e n d a r a c c o g l i e c i r c a 6 0 . 0 0 0 t o n n e l l a t e d i e m u l s i o n i o l e o s e , m i s c u g l i c o m p l e s s i d i a c q u a e o l i o a b a s s a c o n c e n t r a z i o n e , d a i q u a l i r i e s c e a e s t r a r r e c i r c a 7 . 0 0 0 t o n n e l l a t e d i o l i o , d e s t i n a t o a l l a r i g e n e r a z i o n e i n d u s t r i a l e . Q u e s t o p r o c e s s o c o n s e n t e d i e v i t a r e l o s m a l t i m e n t o p e r t e r m o d i s t r u z i o n e o a l t r e s o l u z i o n i a d a l t o i m p a t t o a m b i e n t a l e . ” “ I l n o s t r o c o n t r i b u t o a l C l e a n I n d u s t r i a l D e a l M a d e i n I t a l y n o n è s o l o t e c n o l o g i c o , m a a n c h e c u l t u r a l e ” , s p i e g a B o t t a r i . “ P a r t e c i p i a m o a i c a n t i e r i d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a p e r c h é r a p p r e s e n t i a m o u n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e l ’ i n d u s t r i a p o s s a o p e r a r e i n m a n i e r a s o s t e n i b i l e , s e n z a c o m p r o m e t t e r e l a c o m p e t i t i v i t à . T u t t o i l n o s t r o p r o c e s s o è r i g o r o s a m e n t e M a d e i n I t a l y , d a l m a c c h i n a r i o a l l e p r o c e d u r e o p e r a t i v e . L ’ a z i e n d a f a p a r t e d e l G r u p p o I t a l i u m , i n t e r a m e n t e i t a l i a n o , c h e c o o r d i n a d i v e r s e a t t i v i t à d i r a c c o l t a e r i g e n e r a z i o n e d i m a t e r i a l i i n d u s t r i a l i c o m p l e s s i . ”