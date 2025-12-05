M i l a n o , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e V e r s a l i s a b b i a m o a n n u n c i a t o u n i m p o r t a n t e p i a n o d i t r a s f o r m a z i o n e c h e d a u n l a t o v a v e r s o l a r i d u z i o n e d e l p e r i m e t r o d e l l a c h i m i c a d i b a s e e d a l l ' a l t r o g u a r d a a l l o s v i l u p p o d i n u o v e p i a t t a f o r m e s o s t e n i b i l i , c o m e l e p i a t t a f o r m e b i o , d i c i r c o l a r i t à e d i s p e c i a l i z z a z i o n e . C o n q u e s t o o b i e t t i v o e q u e s t a v i s i o n e , s t i a m o s v i l u p p a n d o u n a s e r i e d i t e c n o l o g i e c o m p l e m e n t a r i , p e r c h é c r e d i a m o n e l l a n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a , p e r r a g g i u n g e r e i m a s s i m i l i v e l l i d i s o s t e n i b i l i t à ” . L o s p i e g a A d r i a n o A l f a n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i V e r s a l i s , s o c i e t à d i E n i , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o i n a u g u r a l e d e l l a m o s t r a O l t r e p l a s t i c a , c u r a t a d a F r i d a D o v e i l e r e a l i z z a t a d a A D I D e s i g n M u s e u m c o n i l s u p p o r t o d i E n i , i n q u a l i t à d i m a i n p a r t n e r , c o n l a p r e s e n z a i n m o s t r a d i V e r s a l i s c o n N o v a m o n t e F i n p r o j e c t . L ’ e s p o s i z i o n e n a s c e c o n l ’ i n t e n t o d i r e n d e r e e v i d e n t i t u t t e l e p o s s i b i l i t à c h e i l d e s i g n h a o g g i a d i s p o s i z i o n e p e r c o m p i e r e s c e l t e r e s p o n s a b i l i q u a n d o u t i l i z z a l a p l a s t i c a . “ S i a m o i m p e g n a t i i n f a t t i n e l l o s v i l u p p o d i b i o p l a s t i c h e , b i o d e g r a d a b i l i e c o m p o s t a b i l i p e r q u a n t o c o n c e r n e l e b i o p i a t t a f o r m e - a g g i u n g e - n e l l ' a m b i t o d e l l a c i r c o l a r i t à l a v o r i a m o a l r i c i c l o m e c c a n i c o e a q u e l l o c h i m i c o , e n e l c a m p o d e i p o l i m e r i d i s p e c i a l i z z a z i o n e s i a m o i m p e g n a t i a r e a l i z z a r e p i a t t a f o r m e s e m p r e p i ù s p e c i a l i z z a t e e i n t e g r a t e ” . A l l ’ e v e n t o d ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a m o s t r a ‘ O l t r e p l a s t i c a ’ a l l ’ A D I D e s i g n M u s e u m “ s o n o s t a t e e s p o s t e a n c h e l e t o r c e o l i m p i c h e ” , i n v i s t a d e l l e p r o s s i m e O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i i n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , “ p e r m o s t r a r e l ’ i m p o r t a n z a d i p o r t a r e i n n o v a z i o n e e s v i l u p p o m e t t e n d o i n s i e m e l ' i n d u s t r i a c h i m i c a e q u e l l e d e l d e s i g n e d e l l ' i n g e g n e r i a . L e t o r c e r a p p r e s e n t a n o u n g r a n d i s s i m o e s e m p i o d i c o l l a b o r a z i o n e d i u n a s o c i e t à c h i m i c a c o m e V e r s a l i s , d i E n i , c o n u n a s o c i e t à d i d e s i g n e u n a s o c i e t à d i i n g e g n e r i a . L ' o b i e t t i v o - c o n c l u d e - e r a c r e a r e u n o g g e t t o i c o n i c o c h e r a p p r e s e n t a s s e l ' e c c e l l e n z a i n o t t i c a d i s o s t e n i b i l i t à e d i i n n o v a z i o n e ” .