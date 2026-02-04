R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t a o g g i a R o m a , p r e s s o l a C a s a M a d r e d e i M u t i l a t i d i G u e r r a , l a c e l e b r a z i o n e d e l l a G i o r n a t a N a z i o n a l e d e l l e v i t t i m e c i v i l i d e l l e g u e r r e e d e i c o n f l i t t i n e l m o n d o , i s t i t u i t a c o n l a l e g g e 2 5 g e n n a i o 2 0 1 7 n . 9 , p e r c o n s e r v a r e l a m e m o r i a d e l l e v i t t i m e c i v i l i d i t u t t i i c o n f l i t t i , n o n c h é p e r s e n s i b i l i z z a r e s u l d r a m m a c h e v i v o n o l e p o p o l a z i o n i c o i n v o l t i n e i t e a t r i d i g u e r r a a t t u a l i . L ’ e v e n t o , p r e s e n t a t o d a l l a c o n d u t t r i c e e a t t i v i s t a M e t i s d i M e o , è s t a t o o r g a n i z z a t o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e v i t t i m e c i v i l i d i g u e r r a ( A n v c g ) , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o e c o n i l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i . I n a p e r t u r a è s t a t o p r o i e t t a t o i l v i d e o d e l l ’ A n g e l u s d i d o m e n i c a 1 ° f e b b r a i o , d u r a n t e i l q u a l e P a p a L e o n e X I V h a r i c o r d a t o l a r i c o r r e n z a d e l l a G i o r n a t a N a z i o n a l e . A l t e r m i n e d e l l a p r e g h i e r a , i l S a n t o P a d r e h a d e t t o c h e " q u e s t a i n i z i a t i v a è p u r t r o p p o t r a g i c a m e n t e a t t u a l e : o g n i g i o r n o , i n f a t t i , s i r e g i s t r a n o v i t t i m e c i v i l i d i a z i o n i a r m a t e c h e v i o l a n o a p e r t a m e n t e l a m o r a l e e i l d i r i t t o . I m o r t i e i f e r i t i d i i e r i e d i o g g i s a r a n n o v e r a m e n t e o n o r a t i q u a n d o s i m e t t e r à f i n e a q u e s t a i n t o l l e r a b i l e i n g i u s t i z i a " . N e l s u o i n t e r v e n t o d i s a l u t o , i l p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l ’ A n v c g M i c h e l e V i g n e h a r i b a d i t o c h e " n e i c o n f l i t t i a r m a t i i l p r e z z o p i ù a l t o è p a g a t o d a i c i v i l i e c h e d u n q u e è n e c e s s a r i o r i s p e t t a r e i l D i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o p e r l i m i t a r n e l e s o f f e r e n z e " . H a p r e s o p o i l a p a r o l a l ' o n o r e v o l e B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a , i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , c h e h a s o t t o l i n e a t o c o m e " l a g i o r n a t a n a z i o n a l e d e l l e v i t t i m e c i v i l i d e l l e g u e r r e e d e i c o n f l i t t i n e l m o n d o c o n s e n t a d i c o n s e r v a r e l a m e m o r i a e d i s e n s i b i l i z z a r e s o p r a t t u t t o i g i o v a n i s u g l i e f f e t t i d e i c o n f l i t t i , p r o m u o v e n d o l a c u l t u r a d e l l a p a c e c o m e d i c h i a r a t o d a l l ’ a r t i c o l o 1 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e " . I l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L a z i o F r a n c e s c o R o c c a , f o r t e d e l l a s u a p e r s o n a l e e s p e r i e n z a m a t u r a t a c o m e p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e s o c i e t à d i C r o c e R o s s a e M e z z a l u n a R o s s a , h a r i c h i a m a t o " l a n e c e s s i t à d e l l a c u l t u r a d e l m u l t i l a t e r a l i s m o p e r g a r a n t i r e l a p a c e . A n c h e l e g u e r r e h a n n o d e l l e r e g o l e e n o n v a n n o v i o l a t e . P e r q u e s t o m o t i v o , q u e s t i e v e n t i s o n o e s s e n z i a l i p e r d i s s e m i n a r e i l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . H a p o r t a t o i l p r o p r i o s a l u t o a n c h e i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , c h e n e l r i b a d i r e l ’ i m p o r t a n z a d e l l a G i o r n a t a , h a r i c o r d a t o c o m e f o s s e s t a t o l u i a p r e s i e d e r e l a s e d u t a d e l S e n a t o c h e n e s a n c ì a l l ’ u n a n i m i t à l ’ a p p r o v a z i o n e d e f i n i t i v a p e r l e g g e n e l 2 0 1 7 . D o p o i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i , A n t o n i o R a g o n e s i , c a p o d e l l ' a r e a s i c u r e z z a e c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ A n c i , h a d a t o n o t i z i a d e l r i n n o v o d e l p r o t o c o l l o d i i n t e s a t r a l ' A n c i e l ' A n v c g p e r a l t r i q u a t t r o a n n i , a f i r m a d e i r i s p e t t i v i p r e s i d e n t i G a e t a n o M a n f r e d i e M i c h e l e V i g n e , p e r s v i l u p p a r e s i n e r g i e p e r c o i n v o l g e r e i c o m u n i i t a l i a n i n e l l e c e l e b r a z i o n i d e l l a G i o r n a t a . È s t a t a p r e s e n t a t a q u i n d i l a r i c e r c a " L ’ o n d a l u n g a d e l l a g u e r r a " s u l l e c o n s e g u e n z e d e l l e a r m i e s p l o s i v e s u l l a v i t a d e i c i v i l i a c u r a d i S a r a G o r e l l i , C o o r d i n a t r i c e d e “ L ’ O s s e r v a t o r i o ” , i l c e n t r o d i r i c e r c a i n t e r n a z i o n a l e s u l l e v i t t i m e c i v i l i d e i c o n f l i t t i d e l l ’ A n v c g . N e l l a m a t t i n a t a s i è s v o l t a a n c h e l a p r e m i a z i o n e d e i v i n c i t o r i d e l c o n c o r s o s c o l a s t i c o n a z i o n a l e o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o , a l l a p r e s e n z a d e l s o t t o s e g r e t a r i o P a o l a F r a s s i n e t t i . A l l ’ e d i z i o n e d i q u e s t ’ a n n o h a n n o p a r t e c i p a t o o l t r e 1 . 4 0 0 s t u d e n t i d e l l e s c u o l e s e c o n d a r i e d i p r i m o e s e c o n d o g r a d o d i t u t t a I t a l i a p e r u n t o t a l e d i 6 8 4 o p e r e p e r v e n u t e . N e l s u o i n t e r v e n t o , i l S o t t o s e g r e t a r i o h a p o r t a t o i s a l u t i d e l G o v e r n o e h a c o n d i v i s o c o m e i l t e m a d e l c o n c o r s o , d e d i c a t o a l l e c o n s e g u e n z e d e l l e g u e r r e s u i b a m b i n i , l e s t i a p a r t i c o l a r m e n t e a c u o r e . È s u a i n f a t t i l a p r o p o s t a d i l e g g e a p p r o v a t a a l l ’ u n a n i m i t à d a l l a c a m e r a d e i D e p u t a t i , e o r a a l l ’ e s a m e d e l S e n a t o , p e r i s t i t u i r e i l 2 0 o t t o b r e l a G i o r n a t a d e l r i c o r d o d e i p i c c o l i m a r t i r i d i G o r l a e d e i b a m b i n i v i t t i m e d e l l e g u e r r e . A p r e m i a r e g l i s t u d e n t i p r o v e n i e n t i d a l l e s c u o l e d i t u t t a l a p e n i s o l a , s o n o s t a t i i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e s e d i d e l l ' A n v c g d e l l e c o r r i s p o n d e n t i a r e e g e o g r a f i c h e , n o n c h é a l c u n i o s p i t i p r e s e n t i , t r a i q u a l i i l s e n a t o r e D a r i o D a m i a n i , i l g e n e r a l e L u c a D e M a r c h i s , v i c e c a p o d i G a b i n e t t o d e l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a e i l p r e f e t t o F a b r i z i o O r a n o , d i r e t t o r e c e n t r a l e p e r i d i r i t t i c i v i l i , l a c i t t a d i n a n z a e l e m i n o r a n z e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o . P e r l e s c u o l e s e c o n d a r i e d i p r i m o g r a d o , i l p r i m o p r e m i o p e r l a c a t e g o r i a g r a f i c a è s t a t o a s s e g n a t o a l l a C l a s s e 3 D d e l l ’ I . C . V i n c e n z o R a n d i d i R a v e n n a . A l s e c o n d o p o s t o p e r l a c a t e g o r i a s c r i t t u r a G a i a A m o r o s o d e l l ’ I . C . C a s a l i n u o v o d i C a t a n z a r o L i d o . A l t e r z o p o s t o p e r l a c a t e g o r i a v i d e o l a 3 B d e l l ’ I . C . M i c h e l e G r a n a t a d i R i o n e r o i n V u l t u r e ( P Z ) . U n a m e n z i o n e s p e c i a l e è s t a t a a t t r i b u i t a a M a r i s t e l l a F i o r e n t i n o d e l l ’ I . C . “ D ’ A s s i s i – N e t t i ” d i S a n t e r a m o i n C o l l e ( B A ) p e r l a c a t e g o r i a g r a f i c a . P e r l e s c u o l e s e c o n d a r i e d i s e c o n d o g r a d o , e c c o i p r i m i c l a s s i f i c a t i : p e r l a c a t e g o r i a s c r i t t u r a è l o s t u d e n t e V i t o P a t e r n ò d e l l ’ I I S S U g o F o s c o l o d i C a n i c a t t ì ( A G ) , p e r l a c a t e g o r i a v i d e o D e n i s U h a c i d e l l ’ I I S S S i m o n e W e i l – L i c e o A r t i s t i c o d i T r e v i g l i o ( B G ) , p e r l a c a t e g o r i a g r a f i c a l a C l a s s e 3 B d e l l ’ I I S S M a n z o n i – J u v a r a d i C a l t a n i s s e t t a . S e c o n d i c l a s s i f i c a t i : p e r l a c a t e g o r i a s c r i t t u r a G a b r i e l e M a r i a P a r o d i d e l l ’ I s t i t u t o G i a n n e l l i d i C h i a v a r i ( G E ) , p e r l a c a t e g o r i a v i d e o i l C o r s o T e a t r a l e d e l L i c e o G e r m a n a E r b a d i T o r i n o , p e r l a c a t e g o r i a g r a f i c a G i u l i a M a r i a G h e n t a d e l l ’ I s t i t u t o A m a r i M e r c u r i d i C i a m p i n o ( R M ) . T e r z i c l a s s i f i c a t i : p e r l a c a t e g o r i a s c r i t t u r a B e n e d e t t a F e r r a r i d e l l ’ I . S . S i m o n e W e i l d i T r e v i g l i o ( B G ) , p e r l a c a t e g o r i a v i d e o l a C l a s s e 3 B d e l l ’ I I S S A l p i - M o n t a l e d i R u t i g l i a n o ( B A ) , p e r l a c a t e g o r i a g r a f i c a E m i l i a n o R u b e n d e l L i c e o A r t i s t i c o B u c c i n i d i M a r c i a n i s e ( C E ) . L a c o m m i s s i o n e h a a t t r i b u i t o i n o l t r e a l c u n e m e n z i o n i s p e c i a l i : a d u n o s t u d e n t e d e l C P I A A g r i g e n t o – S e d e C a r c e r a r i a “ D i L o r e n z o ” p e r l a c a t e g o r i a g r a f i c a , p e r l a c a t e g o r i a s c r i t t u r a a l l o s t u d e n t e F r a n c e s c o G n u d i e a l l e C l a s s i 3 E , 4 A Q , 1 N , 3 M d e l l ’ I I S C o p e r n i c o - C a r p e g g i a n i d i F e r r a r a . P a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v i e c o m m o v e n t i s o n o s t a t e l e t e s t i m o n i a n z e d i M a r y a m P e z e s h k i , a t t i v i s t a i r a n i a n a p e r i d i r i t t i u m a n i e d e l l e d o n n e e d i Y a r a A b u s h a b , s t u d e n t e s s a d i m e d i c i n a d i G a z a , c h e h a n n o r a c c o n t a t o l e l o r o s t o r i e . N e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o s o n o s t a t i l e t t i i m e s s a g g i d i a d e s i o n e d a p a r t e d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a G u i d o C r o s e t t o e d e l m i n i s t r o p e r l e D i s a b i l i t à A l e s s a n d r a L o c a t e l l i .