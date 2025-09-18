R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b r a c c i a r e q u e s t a i n i z i a t i v a d i a n n o i n a n n o è f o n d a m e n t a l e i n q u a n t o è l a p o s s i b i l i t à d i m e t t e r e i n s i e m e i l s a p e r e , i l s a p e r f a r e , i l s a p e r f a r f a r e . L ' u n i v e r s i t à è i l l u o g o d e l s a p e r e e i n p a r t e d e l s a p e r f a r e . L ' A c c a d e m i a , i n v e c e , è i l s a p e r f a r e e i l s a p e r f a r f a r e , c h e è u n e l e m e n t o i m p o r t a n t e . M i s o n o s e m p r e b a t t u t o p e r c h é i l s i s t e m a d e l l e A c c a d e m i e p o t e s s e i n t e r a g i r e s i s t e m a t i c a m e n t e c o n i l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o " . C o s ì E n z o S i v i e r o , r e t t o r e d e l l ' U n i v e r s i t à e C a m p u s , n e l c o r s o d e l l a V I I e d i z i o n e d i “ F a s h i o n & T a l e n t s ” , l a s f i l a t a - e v e n t o , o r g a n i z z a t a d a A c c a d e m i a d e l L u s s o e U n i v e r s i t à e C a m p u s , i n p i a z z a d i S p a g n a a R o m a , d o v e i e r i s e r a h a n n o p r e s o v i t a l e c r e a z i o n i d e g l i s t u d e n t i , n a t e d a l l e c o l l a b o r a z i o n i c o n G i u l i a n o F u j i w a r a , N o L i m i t s e R o m e o G i g l i . “ Q u e s t o e v e n t o è l a d i m o s t r a z i o n e c h e s i p u ò f a r e e s i d e v e f a r e n e l l ' i n t e r e s s e d e l P a e s e , p e r c h é i l M a d e i n I t a l y , p e r f o r t u n a , n o n t r a m o n t a m a i e c r e d o c h e s i a m o i n g r a d o d i d i m o s t r a r e c h e q u e s t i n o s t r i r a g a z z i m e r i t a n o t u t t a l a s o d d i s f a z i o n e c h e p o s s i a m o d a r e l o r o , p e r c h é d e v o n o g u a r d a r e a v a n t i c o n u n ' e s p r e s s i o n e c o m e i l s o r r i s o . I l s o r r i s o g u a r d a a l f u t u r o e d è l ' a n t i c a m e r a d e l l a f e l i c i t à - s p i e g a i l r e t t o r e S i v i e r o - . I l s o r r i s o è v i t a e q u e s t i r a g a z z i h a n n o b i s o g n o d i s o g n a r e : c h i n o n a m a i p r o p r i s o g n i n o n h a f u t u r o " . S i v i e r o h a r i v o l t o p o i u n p e n s i e r o a G i o r g i o A r m a n i , d a p o c o s c o m p a r s o : " è l ' e m b l e m a a s s o l u t o a l i v e l l o m o n d i a l e , n o n s o l o p e r q u e l l o c h e h a f a t t o , m a p e r q u e l l o c h e r a p p r e s e n t a , p e r c h é n o i a b b i a m o b i s o g n o d i e s e m p i p e r i n o s t r i g i o v a n i . G l i e s e m p i n o n s o n o m o l t i , v a n n o v a l o r i z z a t i , b i s o g n a f a r e i n m o d o c h e q u e s t i e s e m p i d i v e n t i n o i l m u s t , c i o è l ' e l e m e n t o c a r a t t e r i z z a n t e d e l n o s t r o e s s e r e . C r e d o c h e l a g r a n d e f o r z a d i A r m a n i - h a s o t t o l i n e a t o - s i a a n c h e q u e l l a d i a v e r e l a s c i a t o u n s e g n o o l t r e q u e l l o d e l l a m a i s o n . H a i n s e g n a t o c o m e s i d e v e o p e r a r e , o l t r e a c a r a t t e r i s t i c h e i t a l i a n e q u a l i l a f a n t a s i a , l a c r e a t i v i t à e l a c a p a c i t à d i s u p e r a r e s e m p r e o g n i d i f f i c o l t à ” , h a c o n c l u s o .