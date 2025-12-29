D a m a s c o , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a S i r i a h a d i s p i e g a t o l ' e s e r c i t o n e l l e c i t t à c o s t i e r e d i L a t a k i a e T a r t o u s d o p o c h e l e m a n i f e s t a z i o n i h a n n o p r o v o c a t o s c o n t r i m o r t a l i i n c u i a l m e n o t r e p e r s o n e s o n o s t a t e u c c i s e e a l t r e 6 0 s o n o r i m a s t e f e r i t e . S i t r a t t a d e l l ' u l t i m o t u m u l t o c h e s f i d a i l g o v e r n o n a s c e n t e d e l p r e s i d e n t e A h m e d a l - S h a r a a , c h e s i s t a i m p e g n a n d o p e r s t a b i l i z z a r e l a n a z i o n e e r e i n t e g r a r l a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e d o p o 1 4 a n n i d i r o v i n o s a g u e r r a c i v i l e . I l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a s i r i a n o h a a n n u n c i a t o i e r i c h e u n i t à d e l l ' e s e r c i t o c o n c a r r i a r m a t i e v e i c o l i b l i n d a t i s o n o e n t r a t e n e l c e n t r o d e l l e c i t t à n e l l a p a r t e o c c i d e n t a l e d e l P a e s e i n r i s p o s t a a g l i a t t a c c h i d i " g r u p p i f u o r i l e g g e " c o n t r o c i v i l i e f o r z e d i s i c u r e z z a , c o n l a m i s s i o n e d i r i p r i s t i n a r e l a s t a b i l i t à . L ' a g e n z i a d i s t a m p a s t a t a l e s i r i a n a S a n a , c i t a n d o f u n z i o n a r i , h a r i f e r i t o c h e g l i a t t a c c h i s o n o s t a t i p e r p e t r a t i d a " r e s t i d e l d e f u n t o r e g i m e " d e l l ' e x p r e s i d e n t e B a s h a r a l - A s s a d d u r a n t e l e p r o t e s t e a L a t a k i a . L ' a g e n z i a S a n a h a d i c h i a r a t o c h e 6 0 p e r s o n e s o n o r i m a s t e f e r i t e d a " a c c o l t e l l a m e n t i , c o l p i d i p i e t r e e c o l p i d ' a r m a d a f u o c o c h e h a n n o p r e s o d i m i r a s i a i l p e r s o n a l e d i s i c u r e z z a c h e i c i v i l i " . S e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o , g l i s c o n t r i s o n o s c o p p i a t i q u a n d o i m a n i f e s t a n t i s i s o n o s c o n t r a t i c o n d i m o s t r a n t i f i l o g o v e r n a t i v i e u o m i n i a r m a t i e m a s c h e r a t i h a n n o a p e r t o i l f u o c o c o n t r o i l p e r s o n a l e d i s i c u r e z z a . I l m i n i s t e r o d e l l ' I n t e r n o h a d i c h i a r a t o i n u n c o m u n i c a t o c h e t r a l e v i t t i m e c ' e r a a n c h e u n a g e n t e d i p o l i z i a . U n a t r o u p e d i A l J a z e e r a h a c o n f e r m a t o c h e g l i s p a r i e r a n o d i r e t t i c o n t r o l e f o r z e d i s i c u r e z z a s i r i a n e a l l a r o t o n d a d i A z h a r i a L a t a k i a , m e n t r e d u e m e m b r i d e l p e r s o n a l e d i s i c u r e z z a s o n o r i m a s t i f e r i t i a T a r t o u s d o p o c h e i g n o t i h a n n o l a n c i a t o u n a g r a n a t a a m a n o c o n t r o l a s t a z i o n e d i p o l i z i a d i a l - A n a z a a B a n i y a s .