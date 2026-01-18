D a m a s c o , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' i n v i a t o s t a t u n i t e n s e T o m B a r r a c k h a a c c o l t o c o n f a v o r e l ' a c c o r d o c h e p r e v e d e u n a t r e g u a a n n u n c i a t a t r a i l p r e s i d e n t e s i r i a n o A h m e d a l - S h a r a a e i l l e a d e r c u r d o M a z l o u m A b d i , d o p o c h e l e f o r z e g o v e r n a t i v e h a n n o a v a n z a t o n e l l e z o n e c o n t r o l l a t e d a i c u r d i n e l n o r d e n e l l ' e s t d e l P a e s e . " Q u e s t o a c c o r d o e i l c e s s a t e i l f u o c o r a p p r e s e n t a n o u n p u n t o d i s v o l t a f o n d a m e n t a l e , i n c u i g l i e x a v v e r s a r i a b b r a c c i a n o l a c o l l a b o r a z i o n e i n v e c e d e l l a d i v i s i o n e " , h a d i c h i a r a t o B a r r a c k s u X . L ' i n v i a t o h a i n c o n t r a t o S h a r a a a D a m a s c o e A b d i i e r i a E r b i l , i n I r a q .