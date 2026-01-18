D a m a s c o , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L e t r u p p e d e l g o v e r n o s i r i a n o s t a n n o a v a n z a n d o v e r s o R a q q a e H a s a k a h , n e l n o r d - e s t d e l P a e s e , u l t i m e r o c c a f o r t i d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e a u t o n o m a c u r d a s o s t e n u t a d a g l i S t a t i U n i t i . L o h a n n o r i f e r i t o f u n z i o n a r i g o v e r n a t i v i e f o n t i d i s i c u r e z z a s i r i a n e . I n p r e c e d e n z a a v e v a n o p r e s o i l c o n t r o l l o d e i p r i n c i p a l i g i a c i m e n t i d i p e t r o l i o e g a s d i D e i r a l - Z o r a e s t d e l f i u m e E u f r a t e , u n a f o n t e f o n d a m e n t a l e d i e n t r a t e p e r l e f o r z e g u i d a t e d a i c u r d i , i n f l i g g e n d o u n d u r o c o l p o a l g r u p p o .