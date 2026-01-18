D a m a s c o , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e s i r i a n o A h m a d a l - S h a r a h a i n c o n t r a t o a D a m a s c o l ' i n v i a t o s t a t u n i t e n s e i n S i r i a , T h o m a s B u r k e , n e l c o n t e s t o d e i c o m b a t t i m e n t i c o n t r o l e f o r z e c u r d e n e l l a p r o v i n c i a d i R a q q a e i n a l t r e r e g i o n i . S e c o n d o l a d i c h i a r a z i o n e p r e s i d e n z i a l e s i r i a n a , a l - S h a r a " h a r i b a d i t o l ' u n i t à e l a s o v r a n i t à d e l l a S i r i a s u t u t t o i l s u o t e r r i t o r i o , l ' i m p o r t a n z a d e l d i a l o g o i n q u e s t a f a s e e l a n e c e s s i t à d i r i c o s t r u i r e l a S i r i a c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i t u t t i i s i r i a n i " . N e l f r a t t e m p o , S y r i a T V h a c i t a t o i l M i n i s t r o d e l l ' I n f o r m a z i o n e s i r i a n o H a m z a a l - M u s t a f a , a f f e r m a n d o c h e a m o m e n t i v e r r à f a t t o " u n a n n u n c i o i m p o r t a n t e r i g u a r d a n t e l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o e l ' i n t e g r a z i o n e d e l l e f o r z e d e l l e S d f n e l l e i s t i t u z i o n i s t a t a l i " .