R o m a , 2 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - P e r c a p i r e " c o s a s t a s u c c e d e n d o s u l f r o n t e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d o b b i a m o c o n s i d e r a r e i s u o i c o n t i n u i , e n o r m i p r o g r e s s i , l a v e l o c i t à d i a d o z i o n e , m a g g i o r e d i q u a l s i a s i a l t r a t e c n o l o g i a p r e c e d e n t e e g l i i n v e s t i m e n t i m a s s i c c i p e r r i m u o v e r e l e s t r o z z a t u r e " c h e i m p e d i s c o n o a l l ' I a d i d i s p i e g a r e t u t t o i l s u o p o t e n z i a l e . L o s e g n a l a M a r t i n S i g n o u x , A I P o l i c y L e a d E u r o p e d i O p e n A I , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o “ I n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ” , i n c o r s o a l P a l a z z o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , o s s e r v a n d o c o m e " p e r u e s t o è u r g e n t e c h e l ' E u r o p a c o m p r e n d a c o s a s t a s u c c e d e n d o e a g i s c a d i c o n s e g u e n z a , c o n u n a m a g g i o r e a m b i z i o n e s u l l ' a d o z i o n e d i q u e s t a t e c n o l o g i a " . S i g n o u x h a r i c o r d a t o c o m e " l u n e d ì s c o r s o l a p r e s i d e n t e d e l l a B c e L a g a r d e h a l a n c i a t o u n m e s s a g g i o , i n v i t a n d o l ' E u r o p a a r a d d o p p i a r e s u l l ' a d o z i o n e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . " L a s t r a t e g i a d e l l a C o m m i s s i o n e U e è u n p r i m o p a s s o m a c h i a r a m e n t e i n s u f f i c i e n t e " a g g i u n g e , i n v o c a n d o u n a m a g g i o r e c o l l a b o r a z i o n e c o n i g o v e r n i . " S e r v o n o p i ù p a r t n e r s h i p p u b b l i c o - p r i v a t o " c o n c l u d e