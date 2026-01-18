R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ E s i s t e u n d i s a g i o p r o f o n d o t r a i r a g a z z i , p o r t a r l i i n g a l e r a n o n s e r v i r à a n u l l a . L a d e s t r a è s f r o n t a t a c o n q u e s t a g a r a a l l a r e p r e s s i o n e , p o s s i b i l e c h e i s u o i e s p o n e n t i n o n v o g l i a n o a m m e t t e r e c h e i d e c r e t i m o d e l l o C a i v a n o n o n g a r a n t i s c o n o s i c u r e z z a ? L a s t r u m e n t a l i t à è f i n t r o p p o e v i d e n t e n o n s o l o n e l l e p r o p o s t e s e n z a u n a v e r a e l a b o r a z i o n e , s e n z a u n p e n s i e r o , m a a n c h e n e l l e p a r o l e d e l s o t t o s e g r e t a r i o M o l t e n i s e c o n d o c u i p e r n o i l a s i c u r e z z a c o m p r i m e l e l i b e r t à . N o c a r o M o l t e n i , è l a v o s t r a r e p r e s s i o n e a d u c c i d e r e l a l i b e r t à ” . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i A v s n e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a , F i l i b e r t o Z a r a t t i .