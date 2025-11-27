R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - T r a g l i e m e n d a m e n t i c o n d i v i s i d a t u t t o i l c e n t r o s i n i s t r a a l l a m a n o v r a " c e n ' è u n o i n p a r t i c o l a r e c h e d i c e , m a r i p o r t i a m o s u b i t o i n I t a l i a i s o l d i b u t t a t i p e r c o s t r u i r e p r i g i o n i i n u m a n e e i l l e g a l i i n A l b a n i a c h e s o n o r i m a s t e v u o t e e s p e n d i a m o l i p e r a s s u m e r e p i ù o r g a n i c o d e l l e f o r z e e d e l l ' o r d i n e c h e m a n c a i n t u t t a I t a l i a . M a s i s o n o p e r s i 2 0 m i l a t r a a g e n t i d i p o l i z i a . . . e c a r a b i n i e r i s u i t e r r i t o r i è i n u t i l e f a r e p r o p a g a n d a s u l l a s i c u r e z z a q u a n d o p o i s i s c a r i c a l a r e s p o n s a b i l i t à d e l g o v e r n o s u i s i n d a c i e m a n c a n o p o l i z i o t t i e m a n c a n o p u r e a g e n t i d e l l a P o l i z i a M u n i c i p a l e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a P i a z z a P u l i t a s u L a 7 .