R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " R i n g r a z i a m o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p e r i l s u o p o s t s u X i n c u i c i f a u n l u n g o e l e n c o d e i n u m e r i d i q u e s t o g o v e r n o p e r l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e . P e c c a t o c h e s i a n o q u a n t o m e n o a m b i g u i . I 3 7 . 0 0 0 a g e n t i a s s u n t i i n t r e a n n i a l t r o n o n s o n o c h e i l f r u t t o d e l n o r m a l e t u r n o v e r d i u n c o m p a r t o d r a m m a t i c a m e n t e s o t t o o r g a n i c o , 3 0 m i l a i n m e n o " . C o s ì l a s e n a t r i c e d e l P d S i m o n a M a l p e z z i . " C i c h i e d i a m o i n o l t r e - p r o s e g u e - d o v e s i a n o i d e c a n t a t i a u m e n t i c h e n o n c i s o n o , n o n s o l o p e r l ’ o r g a n i c o , m a n e p p u r e p e r l o s t i p e n d i o : i l r i n n o v o d e l l ' u l t i m o c o n t r a t t o h a r i c o n o s c i u t o u n a u m e n t o c h e n o n c o p r e n e p p u r e q u e l l o c h e s i è m a n g i a t o l ’ i n f l a z i o n e . C i o è i l p o t e r e d ' a c q u i s t o r e a l e d i u n a g e n t e d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e è d i m i n u i t o n e g l i a n n i d i q u e s t o G o v e r n o " . " C o m u n q u e l a p r e s i d e n t e p u ò r e c u p e r a r e c o n l a l e g g e d i b i l a n c i o d o v e c i a s p e t t i a m o c h e a p p r o v i g l i e m e n d a m e n t i a f a v o r e d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e c h e d e p o s i t e r e m o , c o m e a n n u n c i a t o d a l r e s p o n s a b i l e s i c u r e z z a d a d e l P d M a t t e o M a u r i . R i s p o s t e c h e v a l g o n o m o l t o d i p i ù d i u n p o s t s u i s o c i a l e f f i c a c e s o l o p e r l a p r o p a g a n d a " , c o n c l u d e .