Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Non solo la norma anti-coltelli e lintroduzione del reato per chi non si ferma allalt delle Forze dellOrdine: nel pacchetto sicurezza la Lega vuole inserire specifiche novità per i giovani stranieri che violano le leggi. Nello specifico: basta ricongiungimenti familiari facili, taglio dei benefici dellaccoglienza per i ragazzi che commettono reati, rimpatri più efficaci per i minori arrivati in Italia senza parenti. Per la Lega sono proposte prioritarie". Lo sottolinea un comunicato del Carroccio.