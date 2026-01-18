R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o l o l a n o r m a a n t i - c o l t e l l i e l ’ i n t r o d u z i o n e d e l r e a t o p e r c h i n o n s i f e r m a a l l ’ a l t d e l l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e : n e l p a c c h e t t o s i c u r e z z a l a L e g a v u o l e i n s e r i r e s p e c i f i c h e n o v i t à p e r i g i o v a n i s t r a n i e r i c h e v i o l a n o l e l e g g i . N e l l o s p e c i f i c o : b a s t a r i c o n g i u n g i m e n t i f a m i l i a r i f a c i l i , t a g l i o d e i b e n e f i c i d e l l ’ a c c o g l i e n z a p e r i r a g a z z i c h e c o m m e t t o n o r e a t i , r i m p a t r i p i ù e f f i c a c i p e r i m i n o r i a r r i v a t i i n I t a l i a s e n z a p a r e n t i . P e r l a L e g a s o n o p r o p o s t e p r i o r i t a r i e " . L o s o t t o l i n e a u n c o m u n i c a t o d e l C a r r o c c i o .