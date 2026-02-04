R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L a n o v i t à r i s p e t t o a l p a s s a t o è u n g o v e r n o c h e f a p r o p a g a n d a s u l l e d i v i s e d e i p o l i z i o t t i e s t r u m e n t a l i z z a f a t t i d i c r o n a c a p e r i n t e r v e n i r e c o n u n n u o v o d e c r e t o s i c u r e z z a . T e n t a n o d i d a r e u l t e r i o r i s e g n a l i a u n a p o p o l a z i o n e c h e i n v e c e v u o l e s o l u z i o n i . S a q u a l è l a r e a l t à ? È c h e s u l l a s i c u r e z z a i l g o v e r n o n o n - f u n - z i o - n a " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a l C o r r i e r e d e l l a s e r a . S u l d e c r e t o s i c u r e z z a , i l l e a d e r M 5 s d i c e : " L a c a u z i o n e è u n a f o l l i a , è i n c o s t i t u z i o n a l e e , s e p a s s a s s e , s o l o i m i l i a r d a r i p o t r a n n o o r g a n i z z a r e u n a m a n i f e s t a z i o n e . L o s c u d o p e r g l i a g e n t i ? " È u n a n o r m a s l o g a n ( . . . ) . Q u a n t o a l f e r m o p r e v e n t i v o , c i r i p o r t a i n d i e t r o f i n o a l l a l e g g e R e a l e , d e l 1 9 7 5 , c o s ì r e p r e s s i v a c h e d o p o u n p o ’ f u a b b a n d o n a t a " . C o n t e , t r a l ' a l t r o , s o t t o l i n e a : " N o i g l i e p i s o d i d i v i o l e n z a l i a b b i a m o s e m p r e c o n d a n n a t i , s e n z a s e e s e n z a m a " . L ' e x p r e m i e r p a r l a a n c h e d e l l e p r o s p e t t i v e d e l c e n t r o s i n i s t r a : " S t i a m o l a v o r a n d o a l p r o g r a m m a . C o n N o v a 2 s t i a m o c o s t i t u e n d o 2 0 0 m o m e n t i d i c o n f r o n t o i n t u t t a I t a l i a , u n l a v o r o c a p i l l a r e c o n i n o n i s c r i t t i a l M o v i m e n t o . L ’ a l l e a n z a l a f a r e m o s u l r i s u l t a t o d i q u e s t o p r o c e s s o d i a s c o l t o , c o n d i v i d e n d o n e i l f r u t t o c o n g l i a l l e a t i . E n o n a v r e m o d i f f i c o l t à a i n d i v i d u a r e i l c e n t r a v a n t i " .