R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è s e m p l i c e m e n t e p o s s i b i l e c h e i l G o v e r n o f a c c i a f i n t a d i n u l l a . A b b i a m o c h i e s t o i l c o m m i s s a r i a m e n t o u r g e n t e d e l l a r e g i o n e o a l m e n o d e l l e s u e f u n z i o n i f o n d a m e n t a l i . A i u t a t e c i a r a c c o g l i e r e l e f i r m e . S c h i f a n i e s o d a l i d e v o n o a n d a r s e n e e l a S i c i l i a v a g e s t i t a d a u n t e a m d i t e c n i c i c a p a c i s e n z a l e g a m i c o n c l i e n t e l i s m o e c r i m i n a l i t à " . L o s c r i v e s u i s o c i a l C a r l o C a l e n d a p o s t a n d o i l l i n k d e l l a r a c c o l t a f i r m e .