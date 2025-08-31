L i d o d i V e n e z i a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - S e t h R o g e n a s o r p r e s a a l l ' 8 2 e s i m a M o s t r a d e l C i n e m a d i V e n e z i a . L ' a t t o r e e r e g i s t a , a q u a n t o a p p r e n d e l ' A d n k r o n o s , è s t a t o a v v i s t a t o n e l l a s a l a s t a m p a , a l l e s t i t a n e l P a l a z z o d e l C a s i n ò . L a s u a p r e s e n z a n o n e r a p r e v i s t a n e l p r o g r a m m a d e l l a k e r m e s s e . R e s t a d a c a p i r e s e s i t r a t t i d i u n a s e m p l i c e v i s i t a o s e s i a s b a r c a t o a l L i d o p e r i s o p r a l l u o g h i ' T h e S t u d i o ' , c o m e s p e r a n o i f a n . L ' a n n u n c i o d e l l a s e c o n d a s t a g i o n e - c h e t o r n e r à a r a c c o n t a r e i l d i e t r o l e q u i n t e d i H o l l y w o o d - è a r r i v a t o l o s c o r s o m a g g i o , q u i n d i l e t e m p i s t i c h e p o t r e b b e r o c o i n c i d e r e . N e l l a s e r i e c o m e d y A p p l e T v + - l a c u i p r i m a s t a g i o n e h a a v u t o u n g r a n d e s u c c e s s o - S e t h R o g e n - i n v e s t e s i a d i a t t o r e c h e d i c r e a t o r e e r e g i s t a - i n t e r p r e t a M a t t R e m i c k , i l n u o v o d i r e t t o r e d e l l a C o n t i n e n t a l S t u d i o s , u n a s t o r i c a c a s a d i p r o d u z i o n e i n c r i s i . I n u n s e t t o r e i n c u i i f i l m f a t i c a n o a r i m a n e r e v i v i , M a t t e i l s u o t e a m d i d i r i g e n t i i n l o t t a c o m b a t t o n o l e p r o p r i e i n s i c u r e z z e , m e n t r e s i s c o n t r a n o c o n a r t i s t i n a r c i s i s t i e c o n d i r i g e n t i a z i e n d a l i s p i e t a t i , a l l a d i s p e r a t a r i c e r c a d i f i l m c h e l a s c i n o i l s e g n o . T r a p a r t y e s c l u s i v i , v i s i t e s u i s e t , r i u n i o n i m a r k e t i n g e p r e m i a z i o n i , o g n i o c c a s i o n e p u ò t r a s f o r m a r s i i n u n s u c c e s s o c l a m o r o s o o i n u n d i s a s t r o t o t a l e . P e r M a t t , c h e v i v e e r e s p i r a c i n e m a , è i l l a v o r o d e i s u o i s o g n i , m a s a c h e p o t r e b b e a n c h e d i s t r u g g e r l o .