R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i n i s t r o V a l d i t a r a h a t u t t o i l d i r i t t o d i d i f e n d e r s i e d i r e p l i c a r e s o p r a t t u t t o s e l e a c c u s e r a g g i u n g o n o l i v e l l i t a l i d i g r a v i t à d a m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e l a s u a s t e s s a d i g n i t à . I l d o p p i o p e s i s m o d e l l a s i n i s t r a è s e n z a l i m i t e . P r e t e n d e d ’ i n s u l t a r e c h i u n q u e c o n d e l i r i e f a r n e t i c a z i o n i , f i n o a l l a s p r e g e v o l e a c c u s a d i f a v o r i r e i p e g g i o r i r e a t i s e s s u a l i e i s t i g a r e a d d i r i t t u r a a l l a v i o l e n z a , p e r p o i o f f e n d e r s i q u a n d o g l i ‘ i m p u t a t i ’ d e i l o r o p r o c e s s i m e d i a t i c i r e a g i s c o n o c o n f o r z a p r o p o r z i o n a t a a l l e l o r o i n f a m i e . I l m i n i s t r o V a l d i t a r a h a r a c c o n t a t o c o n v e r i t à e p a s s i o n e i l c o n t e n u t o d i u n d i s e g n o d i l e g g e e f f i c a c e , i n n o v a t i v o e d i c o n t r a s t o a q u a l u n q u e v i o l e n z a d i g e n e r e " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a . " F o s s i s t a t o a l s u o p o s t o n o n m i s a r e i n e p p u r e s c u s a t o p e r a v e r u t i l i z z a t o u n v o l u m e d e l l a v o c e s u p e r i o r e a l l a c o n s u e t u d i n e , p e r c h é l ’ o p p o s i z i o n e d e v e c a p i r e c h e e s i s t e u n l i m i t e a l l e c o n t u m e l i e e a l l o s t r a v o l g i m e n t o d e l l a r e a l t à . T r o p p o f a c i l e u r l a r e , i n v e i r e , i n s u l t a r e , a g g r e d i r e p e n s a n d o d i a v e r e p i ù d i r i t t i d e g l i a l t r i . L a C a m e r a d e i d e p u t a t i n o n è u n c o l l e g i o d i e d u c a n d e , d u n q u e è g i u s t o m e t t e r e l ’ a n i m a n e l l e p r o p r i e a r g o m e n t a z i o n i , m a n e p p u r e è i l l u o g o d e l l a m i s t i f i c a z i o n e i m p u n i t a " , c o n c l u d e .