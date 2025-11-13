R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t i a n n i , i n P a r l a m e n t o , a b b i a m o v i s t o d i t u t t o , i n c l u s o q u a n t o a c c a d u t o i e r i : l a v o l o n t à , s e c o n d o l a s i n i s t r a , d i q u e s t o g o v e r n o d i n o n v o l e r c o m b a t t e r e i l f e m m i n i c i d i o . Q u e s t a è u n ’ a c c u s a p e s a n t i s s i m a , q u i n d i g i u s t i f i c o l a r e a z i o n e d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a p e r c h é q u a n t o d e t t o d a l l e o p p o s i z i o n i è u n a f a k e n e w s " . C o s ì A u g u s t a M o n t a r u l i , v i c e c a p o g r u p p o F d I i n t e r v e n e n d o a R a i n e w s . " I l p r o v v e d i m e n t o i n s é n o n o s t a c o l a l ’ e d u c a z i o n e s e s s u a l e e s e s s o - a f f e t t i v a , a m a g g i o r r a g i o n e è i n c l u s a n e l l e l i n e e g u i d a d e l p e r c o r s o e d u c a t i v o c u r r i c u l a r e p r e v i s t o d a l m i n i s t e r o . L a r i c h i e s t a d i c o n s e n s o a i g e n i t o r i l a r i t e n g o n o r m a l e , s i f a a n c h e p e r s i n o p e r l e g i t e . C r e d o c h e l a s i n i s t r a v o g l i a l e f a m i g l i e f u o r i d a l l e s c u o l e , q u e s t o è i l v e r o t e m a : l a f a m i g l i a p e r ò è u n p i l a s t r o d e l l e r e l a z i o n i e d e l l ’ e d u c a z i o n e " , c o n c l u d e .