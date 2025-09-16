R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " È t r o p p o t a r d i p e r p a r l a r e d i e d u c a z i o n e s e s s u a l e e a f f e t t i v a a s c u o l a . D o v r e m m o s m e t t e r e d i p a r l a r n e t r a d i n o i e i n i z i a r e a p a r l a r n e n e l l e s c u o l e . P e r c h é a e s s e r e p e n a l i z z a t e s o n o p r o p r i o l e n u o v e g e n e r a z i o n i , c h e n o n h a n n o s t r u m e n t i d i d i f e s a e s o n o i m m e r s e i n u n a g i u n g l a s o c i a l e w e b i n c u i o g n i c o n t e n u t o s e s s u a l e è p r e v a l e n t e m e n t e v i o l e n t o " . C o s ì l a s e n a t r i c e A l e s s a n d r a M a i o r i n o , v i c e p r e s i d e n t e M 5 S a l S e n a t o , d u r a n t e i l c o n v e g n o " L ' e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e n e l l e s c u o l e : u n a d e c i s i o n e n o n p i ù r i n v i a b i l e " , i n c o r s o a l S e n a t o . " I l c o n v e g n o d i o g g i , v o l u t o p r o p r i o d a l l a s o c i e t à c i v i l e , e r a s t a t o p r o g r a m m a t o s e t t i m a n e f a e s o l o p e r c a s o s i è s v o l t o p r o p r i o d o p o l e a s s u r d e v i c e n d e d e l g r u p p o F B ' M i a m o g l i e ' e d e l s i t o P h i c a . e u . C ' è u n p r o f o n d i s s i m o l a v o r o c u l t u r a l e d a f a r e . C i ò c h e n o i v i v i a m o d a a d u l t i è s o l o l a p u n t a d e l l ' i c e b e r g d i u n a g i u n g l a i n c u i v i v o n o t u t t i i g i o r n i i n o s t r i f i g l i e l e n o s t r e f i g l i e . E n t r a r e n e l l e s c u o l e s i g n i f i c a i n i z i a r e d a l p u n t o g i u s t o . D a a n n i a b b i a m o p r o p o s t e d i l e g g e p e r l ' i n t r o d u z i o n e d e l l ' e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e n e l l e s c u o l e . D i s c u t i a m o l e s u b i t o . L a p o l i t i c a s i p r e n d a l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à , a b b a n d o n i l e i d e o l o g i e e a g i s c a d i c o n s e g u e n z a " .