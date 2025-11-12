R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ T r o v o a b e r r a n t e c h e l a s i n i s t r a , p u r d i a c c h i a p p a r e v o t i e c o n s e n s o , s t r u m e n t a l i z z i u n t e m a c o s ì d e l i c a t o e i m p o r t a n t e c o m e q u e l l o d e i f e m m i n i c i d i . P i e n o s o s t e g n o a l m i n i s t r o V a l d i t a r a , c h e h a r i b a d i t o c o n c h i a r e z z a d i n o n a v e r e a l c u n r i p e n s a m e n t o : l ’ o b i e t t i v o r e s t a q u e l l o d i i n s e g n a r e a i g i o v a n i i l r i s p e t t o e l ’ e m p a t i a , u n i c i v e r i a n t i d o t i c o n t r o o g n i f o r m a d i v i o l e n z a ” . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a D o m e n i c o F u r g i u e l e .