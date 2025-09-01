R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a s i 1 1 m i l i o n i d i i t a l i a n i h a n n o r i n u n c i a t o a l l e v a c a n z e p e r i r i n c a r i , u n o s u q u a t t r o h a l a s c i a t o l e s p i a g g e p e r i l c a r o - o m b r e l l o n i . M e n t r e l e f a m i g l i e s t r i n g o n o l a c i n g h i a , i l g o v e r n o p r o s e g u e l a s u a v a c a n z a d a l l a r e a l t à : p r o b a b i l m e n t e d a l s u o r e s o r t M e l o n i n o n v e d e g l i i t a l i a n i c h e r i n u n c i a n o a u n o m b r e l l o n e o a p o c h i g i o r n i d i m a r e . D a l l a g e n t e a l p a l a z z o , d a l p a l a z z o d i r e t t a m e n t e a l r e s o r t , c o m p l i m e n t i " . C o s ì i n u n a n o t a M a r c o F u r f a r o , r e s p o n s a b i l e W e l f a r e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " E n o n b a s t a r a c c o n t a r e u n ’ I t a l i a c h e n o n e s i s t e : a n c h e s u l l a s c u o l a M e l o n i s t r i z z a l ’ o c c h i o a i p r i v a t i , m e n t r e i l i b r i d i t e s t o d i v e n t a n o u n m a c i g n o s u i b i l a n c i f a m i l i a r i . N o i p r o p o n i a m o u n a m i s u r a s e m p l i c e : l i b r i g r a t u i t i p e r t u t t i , c o m e d i r i t t o u n i v e r s a l e g a r a n t i t o d a l l a s c u o l a p u b b l i c a " , a g g i u n g e .