R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - E s p e r t i d e l l e s c u o l e , d e l l ' a c c a d e m i a , d e l l ' a s s o c i a z i o n i s m o e d e l l a l e g i s l a z i o n e - d i f r o n t e a u n p u b b l i c o i n t e r e s s a t o c o m p o s t o d a p i ù d i 2 0 0 d o c e n t i e d i r i g e n t i - s i s o n o c o n f r o n t a t i o g g i n e l l a s a l a A l d o M o r o d e l m i n i s t e r o d e l l ' I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o p e r f a r e i l p u n t o s u l l a r i f o r m a c h e h a f a t t o d e l l ' I t a l i a i l p r i m o P a e s e a l m o n d o i n t e m a d i d i r i t t o a l l o s t u d i o d e g l i a l u n n i c o n d i s a b i l i t à , a l c o s p e t t o d e l s o t t o s e g r e t a r i o d i s t a t o P a o l a F r a s s i n e t t i c h e h a u n a e s p r e s s a d e l e g a s u l t e m a . N e l c o r s o d e l c o n v e g n o ' E d u c a r e a l l ’ i n c l u s i o n e , 5 0 ° a n n i v e r s a r i o d e l d o c u m e n t o F a l c u c c i ' , o r g a n i z z a t o d a E u r o s o f i a , è s t a t o r i c o r d a t o c o m e l ' a b o l i z i o n e d e l l e c l a s s i d i f f e r e n z i a t e , a t t u a t a n e l 1 9 7 7 c o n l a L e g g e 1 0 4 d e l 1 9 9 2 , a b b i a r a p p r e s e n t a t o i l p i l a s t r o s u c u i s i è c o n f r o n t a t o i l P a r l a m e n t o i t a l i a n o f i n o a l d e c r e t o d e l e g a t o d e l l a l e g g e 1 0 7 d e l 2 0 1 5 p e r c e r c a r e d i r e a l i z z a r e u n a s c u o l a i n c l u s i v a , a p a r t i r e d a l l a f i g u r a c e n t r a l e d e l d o c e n t e s p e c i a l i z z a t o i n a t t i v i t à d i s o s t e g n o . D i r e c e n t e , u n n u o v o i m p u l s o a l l a r i f l e s s i o n e , d o p o a n c h e l e d i v e r s e p r o n u n c e d e l l a m a g i s t r a t u r a n a z i o n a l e , è g i u n t o a s e g u i t o d e l r e c l a m o c o l l e t t i v o a c c o l t o d a l C o m i t a t o e u r o p e o d e i d i r i t t i s o c i a l i e p r e s e n t a t o d a A n i e f n e l 2 0 2 1 . M a r c e l l o P a c i f i c o , n e l l e v e s t i d i p r e s i d e n t e d e l l ' A c c a d e m i a d e l C e s i , h a r i c o r d a t o c o m e “ d o p o i r e c e n t i i n t e r v e n t i c h e s t a n n o s p e c i a l i z z a n d o p i ù d i 6 0 m i l a d o c e n t i , p e r l o p i ù p r e c a r i o g i à s p e c i a l i z z a t i a l l ' e s t e r o , a f r o n t e d i u n a p o p o l a z i o n e s t u d e n t e s c a c o n d i s a b i l i t à c e r t i f i c a t a c h e è c r e s c i u t a n e g l i u l t i m i a n n i f i n o a d a r r i v a r e a l l a q u o t a d i o l t r e 3 5 0 m i l a u n i t à s u 7 m i l i o n i d i s t u d e n t i , e s i s t a o g g i i l b i s o g n o e s t r e m o d i i n t e r v e n i r e s u l l a t r a s f o r m a z i o n e d e i t r o p p i p o s t i i n d e r o g a a s s e g n a t i p e r p i ù a n n i a l l e s c u o l e i n o r g a n i c o d i d i r i t t o ” . L a c o n t i n u i t à d i d a t t i c a c h e v e d e o g n i a l u n n o a l c e n t r o d e l p r o c e s s o d i c o s t r u z i o n e d e l c u r r i c o l o d a p a r t e d i t u t t o i l C o n s i g l i o d i c l a s s e , d o p o i l p r o v v e d i m e n t o t a m p o n e d i c o n f e r m a d i q u a s i 5 0 m i l a d o c e n t i s u p p l e n t i d a p a r t e d e l l e f a m i g l i e , n e c e s s i t a d u n q u e d i u n d e c i s o i n t e r v e n t o d e l l o S t a t o p e r l a a s s e g n a z i o n e a i r u o l i d i m o l t i d e i 1 2 0 m i l a p o s t i n e l l ' u l t i m o a n n o a f f i d a t i i n s u p p l e n z a . P a r i m e n t i , b i s o g n a i n v e s t i r e s u l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a s e n z a a v e r e p r e g i u d i z i s u l l ' u s o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e , i n u l t i m o l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . A l c o n v e g n o o d i e r n o h a n n o p a r t e c i p a t o , o l t r e a l s o t t o s e g r e t a r i o P a o l a F r a s s i n e t t i , i l r e t t o r e P i e r P a o l o L i m o n e d a l l ' U n i v e r s i t à t e l e m a t i c a P e g a s o , i l p r o f e s s o r e M i c h e l e T o d i n o d e l l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i S a l e r n o , i p r o f e s s o r i E v e l i n a C h i o c c a e E r n e s t o C i r a c ì , l ' a v v o c a t o M i c e l i W a l t e r e E u r o s o f i a c h e c o n C r i s t i n a F e r r a r a h a n n o c o n t r i b u i t o a l s u c c e s s o d e l l ' e v e n t o .