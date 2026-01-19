( A d n k r o n o s ) - E ' s a l i t o a d a l m e n o 3 9 i l b i l a n c i o d e i m o r t i d e l g r a v e i n c i d e n t e f e r r o v i a r i o a v v e n u t o d o m e n i c a n e l s u d d e l l a S p a g n a , d o v e d u e t r e n i d e l l ' a l t a v e l o c i t à s i s o n o s c o n t r a t i a d A d a m u z ( C o r d o b a ) . A l m e n o 7 3 f e r i t i , d i c u i 2 4 g r a v i , s e c o n d o g l i u l t i m i d a t i . D i v e r s e c a r r o z z e d i u n t r e n o I r y o i n v i a g g i o d a M a l a g a a M a d r i d c o n 3 0 0 p a s s e g g e r i a b o r d o s o n o d e r a g l i a t e e s i s o n o s c o n t r a t e c o n u n t r e n o A l v i a c h e v i a g g i a v a n e l l a d i r e z i o n e o p p o s t a c o n 1 8 4 p e r s o n e a b o r d o , d i r e t t o a H u e l v a . D i v e r s e c a r r o z z e d i q u e s t o s e c o n d o t r e n o s o n o p o i p r e c i p i t a t e d a u n t e r r a p i e n o d i q u a t t r o m e t r i , o s t a c o l a n d o l ' a c c e s s o a i s o c c o r s i , s e c o n d o i l m i n i s t r o d e l l a P r e s i d e n z a a n d a l u s a . I l p r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a R e g i o n a l e d e l l ' A n d a l u s i a , J u a n M a n u e l M o r e n o , h a v i s i t a t o i l l u o g o d e l l ' i n c i d e n t e . " D o m a n i a v r e m o d a t i p i ù a f f i d a b i l i , s i a s u l n u m e r o d e l l e v i t t i m e c h e s u l n u m e r o d e i f e r i t i " , h a d i c h i a r a t o . D a p a r t e s u a , i l m i n i s t r o d e i T r a s p o r t i Ó s c a r P u e n t e h a d e s c r i t t o l ' i n c i d e n t e c o m e " e s t r e m a m e n t e s t r a n o " , s p i e g a n d o c h e s i è v e r i f i c a t o s u u n t r a t t o r e t t i l i n e o d e l l a s t r a d a , c h e l a p i s t a e r a s t a t a r i s t r u t t u r a t a a m a g g i o e c h e s i è d e t t o f i d u c i o s o c h e u n ' i n d a g i n e a v r e b b e c h i a r i t o l e c a u s e . D a t a l a g r a v i t à d e l l ' i n c i d e n t e , i l p r i m o m i n i s t r o P e d r o S á n c h e z h a a n n u l l a t o l ' i n t e r o p r o g r a m m a d i l u n e d ì , i n c l u s o u n i n c o n t r o c o n i l l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e , A l b e r t o N ú ñ e z F e i j ó o . S á n c h e z h a p a r l a t o d i " u n a n o t t e d i p r o f o n d o d o l o r e " : " N e s s u n a p a r o l a p u ò l e n i r e u n d o l o r e c o s ì g r a n d e , m a v o g l i o c h e s a p p i a t e c h e l ' i n t e r a n a z i o n e è a l v o s t r o f i a n c o i n q u e s t i m o m e n t i c o s ì d i f f i c i l i " , h a s c r i t t o s u X , e s p r i m e n d o " l e s u e p i ù s i n c e r e c o n d o g l i a n z e a l l e f a m i g l i e e a i c a r i d e l l e v i t t i m e " .