R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' a m b i e n t a t o a F e r r a r a i l t e r z o e p i s o d i o d e l v o d c a s t ' M i l l e s t o r i e ' c h e r a c c o n t a l a s c l e r o s i m u l t i p l a a t t r a v e r s o l e v o c i d i c h i l a v i v e o g n i g i o r n o . I n q u e s t a p u n t a t a , d a l t i t o l o ' S c l e r o s i m u l t i p l a : i l m i o i m p e g n o ' , F e d e r i c a B a l z a n i , r a p p r e s e n t a n t e A i s m , e d E l e o n o r a B a l d i , d o t t o r e s s a d e l l ' a m b u l a t o r i o M a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e S n c , U o N e u r o l o g i a p r o v i n c i a l e , A o u S a n t ' A n n a F e r r a r a , s i c o n f r o n t a n o s u l l ' i m p o r t a n z a p e r l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a d i v i v e r e p i e n a m e n t e , a f f r o n t a n d o l e s f i d e q u o t i d i a n e c o n c o r a g g i o e r e s i l i e n z a , c o n u n f o c u s p a r t i c o l a r e s u g i o v a n i e a s s o c i a z i o n i s m o . I l f o r m a t , r e a l i z z a t o d a M e r c k I t a l i a c o n i p a t r o c i n i d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a ( A i s m ) e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) - i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - s i c o m p o n e d i 5 b r e v i v i d e o i n t e r v i s t e d o c u m e n t a r i s t i c h e , d e l l a d u r a t a d i 1 5 m i n u t i , r e a l i z z a t e i n 5 c i t t à i t a l i a n e . P r o t a g o n i s t a d i o g n i p u n t a t a è i l d i a l o g o t r a u n p a z i e n t e e u n n e u r o l o g o . M e n t r e i l p a z i e n t e c o n d i v i d e l a s u a s t o r i a , l e s u e p a u r e , i s u o i o b i e t t i v i , i l n e u r o l o g o o f f r e s p u n t i d i r i f l e s s i o n e b a s a t i s u l l a p r o p r i a s e n s i b i l i t à e d e s p e r i e n z a c l i n i c a . U n v i a g g i o n e l l a q u o t i d i a n i t à d e l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a , u n d i a l o g o a p e r t o s u t e m i c h e c o i n v o l g o n o l a v i t a d i t u t t i : g e n i t o r i a l i t à , r e l a z i o n i , c a r r i e r a , s t u d i o , s p o r t . " L a s c l e r o s i m u l t i p l a è u n a s f i d a c o m p l e s s a c h e n o n r i g u a r d a s o l o l a s a l u t e , m a t o c c a i p r o g e t t i d i v i t a , l e a s p i r a z i o n i e i s o g n i d i c h i n e è c o l p i t o , s o p r a t t u t t o q u a n d o s i è g i o v a n i - a f f e r m a B a l d i - I n q u e s t o p e r c o r s o , l ' a s s o c i a z i o n i s m o d i v e n t a u n a f o r z a s t r a o r d i n a r i a : e s s e r e p a r t e d i A i s m s i g n i f i c a e n t r a r e i n u n a c o m u n i t à c h e c o n d i v i d e v a l o r i , e s p e r i e n z e e o b i e t t i v i , d o v e o g n i c o n t r i b u t o c o n t a e o g n i v o c e p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a . N o n s i t r a t t a s o l o d i r i c e v e r e s u p p o r t o , m a d i c o s t r u i r e i n s i e m e u n f u t u r o p i ù g i u s t o e i n c l u s i v o , d o v e l a r i c e r c a a v a n z a e i d i r i t t i d e i p a z i e n t i v e n g o n o t u t e l a t i . I g i o v a n i , c o n l a l o r o e n e r g i a e v i s i o n e , s o n o i l m o t o r e d e l c a m b i a m e n t o : i l l o r o i m p e g n o p u ò d a v v e r o c a m b i a r e l a s t o r i a d e l l a s c l e r o s i m u l t i p l a , t r a s f o r m a n d o l a c o n d i z i o n e d a l i m i t e a o p p o r t u n i t à d i p a r t e c i p a z i o n e e p r o t a g o n i s m o . I n A i s m n o n s i è s p e t t a t o r i , m a a t t o r i d i u n a r i v o l u z i o n e c u l t u r a l e e s o c i a l e c h e m e t t e a l c e n t r o l a p e r s o n a e l a s u a l i b e r t à d i s c e g l i e r e l a v i t a c h e d e s i d e r a " . ' M i l l e s t o r i e ' è u n p r o g e t t o c h e p a r l a d i l i b e r t à e r e s i l i e n z a . L a s e r i e m o s t r a c o m e l a s c l e r o s i m u l t i p l a n o n d e b b a n e c e s s a r i a m e n t e r a p p r e s e n t a r e u n o s t a c o l o : c o n i g i u s t i s t r u m e n t i , i n f o r m a z i o n i e s u p p o r t o , è p o s s i b i l e c o n t i n u a r e a s o g n a r e , a c o s t r u i r e , a v i v e r e p i e n a m e n t e . " P e r u n ' a z i e n d a c o m e l a n o s t r a , a v e r e c u r a d e i p a z i e n t i e d e l l e p e r s o n e a l o r o v i c i n e v u o l d i r e r i s p o n d e r e a t u t t i i l o r o b i s o g n i : n o n s o l o q u e l l i t e r a p e u t i c i , m a a n c h e q u e l l i d i e d u c a z i o n e s u l l a s a l u t e " , d i c h i a r a R a m o n P a l o u d e C o m a s e m a , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o H e a l t h c a r e d i M e r c k I t a l i a . L a s e r i e v o d c a s t è d i s p o n i b i l e s u l c a n a l e Y o u T u b e d i M e r c k I t a l i a d a l 2 8 o t t o b r e e p e r t u t t o i l m e s e d i n o v e m b r e c o n c a d e n z a s e t t i m a n a l e , a c c o m p a g n a t a d a u n a c a m p a g n a s o c i a l s u l l e p a g i n e I n s t a g r a m e L i n k e d I n d e l l ' a z i e n d a . " I l p r o g e t t o ' M i l l e s t o r i e ' r a c c o n t a c i ò c h e A i s m p r o m u o v e d a s e m p r e : l a p o s s i b i l i t à d i a n d a r e o l t r e l a s c l e r o s i m u l t i p l a , i n t e g r a n d o l a i n u n p e r c o r s o d i v i t a p i e n o e s i g n i f i c a t i v o - c o n c l u d e M a r i o A l b e r t o B a t t a g l i a , d i r e t t o r e g e n e r a l e A i s m e p r e s i d e n t e F i s m , F e d e r a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a - Q u e s t o è p o s s i b i l e q u a n d o s i m e t t e a l c e n t r o l a p e r s o n a , r i c o n o s c e n d o n e i l r u o l o a t t i v o n e l p e r c o r s o d i c u r a e n e l l a r i c e r c a " .