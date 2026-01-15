R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " H o a s c o l t a t o c o n g r a n d e i n t e r e s s e l a p r o p o s t a d i l e g g e d i F o r z a I t a l i a p e r r i d u r r e l e i n c o m p a t i b i l i t à p e r i m e d i c i , i n m o d o d a s n e l l i r e l e l i s t e d ' a t t e s a e r a f f o r z a r e i l S s n , p o i o v v i a m e n t e a n d r à d i s c u s s a c o n i q u a t t r o p a r t i t i d i m a g g i o r a n z a : l a p r o p o s t a v a a l l ' i n t e r n o d e l p e r c o r s o c h e a b b i a m o a t t u a t o c o l G o v e r n o , d i v a l o r i z z a z i o n e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , m a a n c h e d i r i f o r m e , p e r c h é s o n o o r a i n d i s c u s s i o n e d u e d e c r e t i m o l t o i m p o r t a n t i c h e p o s s o n o v e r a m e n t e m o d e r n i z z a r e l a s a n i t à i t a l i a n a . I l p r i m o è i l r i o r d i n o d e l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e e i l s e c o n d o , a p p r o v a t o l u n e d ì , è f i n a l m e n t e m e t t e r e d ' a c c o r d o u n a m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e c o n l a m e d i c i n a o s p e d a l i e r a i n c h i a v e p i ù m o d e r n a " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a ' S a n i t à : e l i m i n a r e l e i n c o m p a t i b i l i t à p e r r i d u r r e l e l i s t e d ' a t t e s a e r a f f o r z a r e i l S s n p u b b l i c o ' , o r g a n i z z a t a a l l a C a m e r a d a F o r z a I t a l i a . " A v e r e u n s o l o c o n t r a t t o f i s s o d i 3 8 o r e s e t t i m a n a l i n e l S e r v i z i o s a n i t a r i o p u b b l i c o - h a o s s e r v a t o S c h i l l a c i - è o g g i a n a c r o n i s t i c o p e r c h é s o n o m u t a t e l e e s i g e n z e d i c i t t a d i n i e p r o f e s s i o n i s t i . U n m e d i c o g i o v a n e p u ò , a d e s e m p i o , v o l e r l a v o r a r e d i p i ù . P e r q u e s t o m o t i v o r i v e n d i c o m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à e u n m a g g i o r r u o l o d e l m i n i s t e r o a n c h e n e l l ' a m b i t o d e i c o n t r a t t i d i l a v o r o " . P e r S c h i l l a c i i l p r o v v e d i m e n t o s i i n s e r i s c e " n e l l ' o t t i c a d e l l e C a s e d i c o m u n i t à d e l l a m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e , c h e r a p p r e s e n t e r a n n o l a v e r a s v o l t a d e l l a s a n i t à i t a l i a n a " , e " a v e r e a d i s p o s i z i o n e p i ù p e r s o n a l e , m o t i v a t o , s a r à f o n d a m e n t a l e " . I " m e d i c i n o n s o n o t u t t i u g u a l i . O g g i n e l p u b b l i c o c i s o n o m e d i c i c h e h a n n o o v v i a m e n t e i n c o m b e n z e d i v e r s e e q u i n d i p r o b a b i l m e n t e a n c h e q u e s t o p r o v v e d i m e n t o v a v i s t o i n b a s e a q u e l l o c h e è i l c o n t r a t t o d i o g n i s i n g o l o m e d i c o " .