R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " R i n g r a z i o l ' o n o r e v o l e M u l è p e r e s s e r s i f a t t o p r o m o t o r e d i u n ' i n i z i a t i v a c h e c o n s i d e r o m o l t o i m p o r t a n t e p e r l a t u t e l a d e l l a s a l u t e p u b b l i c a , i n p a r t i c o l a r e d e i b a m b i n i e d e g l i a d o l e s c e n t i . V o r r e i r i c o r d a r e c h e p r o p r i o g r a z i e a l s u o i m p e g n o l ' I t a l i a s i è d o t a t a d e l p r i m o s c r e e n i n g n a z i o n a l e p e r i l d i a b e t e d i t i p o 1 e p e r l a c e l i a c h i a n e l l a p o p o l a z i o n e p e d i a t r i c a . L a n u o v a p r o p o s t a g u a r d a a u n a l t r o t e m a f o n d a m e n t a l e p e r l a s a l u t e : l ' o b e s i t à . C o m e s a p p i a m o , s i t r a t t a d i u n o d e i p r i n c i p a l i p r o b l e m i s a n i t a r i a l i v e l l o m o n d i a l e . N o n r i g u a r d a s o l o g l i a d u l t i , m a p u r t r o p p o i n I t a l i a a n c h e m o l t i b a m b i n i e r a g a z z i . E ' n o t o c h e u n b a m b i n o i n s o v r a p p e s o h a m a g g i o r i p r o b a b i l i t à d i d i v e n t a r e u n a d u l t o o b e s o . E l ' a u m e n t o c o s t a n t e d e i c a s i d i o b e s i t à è s t r e t t a m e n t e l e g a t o a l l a c r e s c i t a d i m a l a t t i e c r o n i c h e , m e t a b o l i c h e e a n c h e t u m o r a l i , c h e m e t t o n o a r i s c h i o l a s a l u t e e p e s a n o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o s u l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , a n c h e i n t e r m i n i d i c o s t i " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , i n t e r v e n e n d o d a r e m o t o a l l ' e v e n t o ' O b e s i t à n e l l ' e t à e v o l u t i v a ' , o g g i a R o m a ( S a l a M a t t e o t t i , M o n t e c i t o r i o ) , d u r a n t e i l q u a l e i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a G i o r g i o M u l è h a p r e s e n t a t o l a p r i m a p r o p o s t a d i l e g g e ( l a 2 6 6 3 ) i n I t a l i a s u l l o s c r e e n i n g p e r a d o l e s c e n t i p e r i l c o n t r a s t o a l l ' o b e s i t à . " P e r q u e s t o è e s s e n z i a l e p u n t a r e s u l l a p r e v e n z i o n e - h a s o t t o l i n e a t o S c h i l l a c i - L a p r o p o s t a d i l e g g e d i c u i p a r l i a m o o g g i v a p r o p r i o i n q u e s t a d i r e z i o n e : i n d i v i d u a r e e p r e n d e r e i n c a r i c o p r e c o c e m e n t e i c a s i d i s o v r a p p e s o e o b e s i t à t r a i 1 3 e i 1 9 a n n i , c o n s c r e e n i n g e f f e t t u a t i d i r e t t a m e n t e a s c u o l a e i l c o i n v o l g i m e n t o d e i p e d i a t r i d i l i b e r a s c e l t a , d e i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , d e l l e f a m i g l i e e d e i s e r v i z i t e r r i t o r i a l i . R i p e t o s p e s s o c h e d o b b i a m o p e n s a r e a d u n a s a n i t à ' p r o a t t i v a ' . Q u e s t a i n i z i a t i v a n e è u n e s e m p i o c o n c r e t o . E ' u n a p p r o c c i o c h e d o b b i a m o c o n s o l i d a r e c o i n v o l g e n d o t u t t i : i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e l o c a l i , s c u o l e , f a m i g l i e e s t r u t t u r e s a n i t a r i e . L a n o s t r a a t t e n z i o n e p e r l a p r e v e n z i o n e e l a c u r a d e l l ' o b e s i t à è m o l t o a l t a . L o d i m o s t r a a n c h e l a l e g g e r e c e n t e m e n t e a p p r o v a t a c h e , p e r l a p r i m a v o l t a a l m o n d o , r i c o n o s c e l ' o b e s i t à c o m e u n a m a l a t t i a c r o n i c a . L a n o r m a i n t r o d u c e m i s u r e i m p o r t a n t i p e r l a p r e v e n z i o n e , l a c u r a e a n c h e l a f o r m a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i . S i i n s e r i s c e i n u n p e r c o r s o c h e c o m p r e n d e l ' a g g i o r n a m e n t o d e l P i a n o n a z i o n a l e d e l l a c r o n i c i t à , c o n s t r a t e g i e c o m u n i p e r g a r a n t i r e u n ' a s s i s t e n z a u n i f o r m e a i p a z i e n t i i n t u t t o i l P a e s e , a n c h e a t t r a v e r s o i l p o t e n z i a m e n t o d e l l ' a s s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e e d o m i c i l i a r e " . I n f i n e , " c o n l a l e g g e d i B i l a n c i o d e l l o s c o r s o a n n o a b b i a m o i s t i t u i t o u n f o n d o s p e c i f i c o p e r l a p r e v e n z i o n e e l a c u r a d e l l ’ o b e s i t à e , c o n l a m a n o v r a o r a a l l ' e s a m e d e l i n P a r l a m e n t o , a b b i a m o a u m e n t a t o l e r i s o r s e d e d i c a t e a l l a p r e v e n z i o n e , p e r r a f f o r z a r e l e c a m p a g n e d i i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e s u g l i s t i l i d i v i t a c o r r e t t i . L a p r e v e n z i o n e r e s t a u n a p r i o r i t à . L a v o r i a m o o g n i g i o r n o p e r p r o m u o v e r e c o m p o r t a m e n t i s a l u t a r i , a p a r t i r e d a u n ’ a l i m e n t a z i o n e c o r r e t t a , d a u n ’ a d e g u a t a a t t i v i t à f i s i c a , s i a p e r g l i a d u l t i s i a p e r b a m b i n i e a d o l e s c e n t i . I n I t a l i a p e r s i s t o n o a n c o r a l i v e l l i e l e v a t i d i s e d e n t a r i e t à e u n a s c a r s a a d e r e n z a a l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a – o , c o m e m i p i a c e c h i a m a r l a , ' d i e t a i t a l i a n a ' . S o n o f a t t o r i c h e c o n t r i b u i s c o n o a l l o s v i l u p p o d i s o v r a p p e s o e o b e s i t à . E c c o p e r c h é - c o n c l u d e i l m i n i s t r o - è i m p o r t a n t e c o n t i n u a r e a l a v o r a r e i n s i e m e , g o v e r n o e P a r l a m e n t o , p e r l a t u t e l a d e l l a s a l u t e d i t u t t i , a p a r t i r e d a i p i ù g i o v a n i " .