M i l a n o , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l T e a t r o a l l a S c a l a s i p r e p a r a a u n 7 d i c e m b r e a d a l t a t e n s i o n e e m o t i v a . C o n ' U n a L a d y M a c b e t h d e l d i s t r e t t o d i M c e n s k ' , D m i t r i j Š o s t a k o v i č i r r o m p e n e l l a P r i m a c o m e u n f a r o s u l l a m o d e r n i t à , t r a l a p a s s i o n e f e b b r i l e d e l d i r e t t o r e d ' o r c h e s t r a R i c c a r d o C h a i l l y e l ’ e n e r g i a d a e r o i n a d e l s o p r a n o S a r a J a k u b i a k , c h e a v v e r t e i l p u b b l i c o : " A l l a c c i a t e v i l e c i n t u r e " . I l s o v r i n t e n d e n t e F o r t u n a t o O r t o m b i n a n o n h a d u b b i : s a r à u n a s e r a t a “ c l a m o r o s a ” . L ’ a p p r o d o d i S o s t a k o v i c s u l p a l c o s c e n i c o d e l P i e r m a r i n i , n e l c i n q u a n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a s u a s c o m p a r s a , n o n è s o l o u n o m a g g i o m a u n a p r e s a d i p o s i z i o n e c h i a r a : “ L a L a d y M a c b e t h è t r a l e o p e r e p i ù c l a m o r o s e e i m p o r t a n t i d e l ’ 9 0 0 , p e r m e u n a d e l l e p i ù i m p o r t a n t i d i s e m p r e ” r i b a d i s c e O r t o m b i n a . E a g g i u n g e : “ S o n o c o n v i n t o c h e a n c h e Š o s t a k o v i č s i a s u l l a b u o n a s t r a d a p e r d i v e n t a r e u n p r o f e t a n e l t e m p o c o m e M o z a r t e V e r d i ” . P e r i l s o v r i n t e n d e n t e , a l l a s u a p r i m a i n a u g u r a z i o n e d e l 7 d i c e m b r e d o p o l ’ e r a M e y e r , i l t i t o l o s c e l t o h a u n a f o r z a s i m b o l i c a i n n e g a b i l e : “ È d i c a p i t a l e i m p o r t a n z a , d i s p e t t a c o l a r i t à s t r a o r d i n a r i a e i l r a p p o r t o c o n l a c u l t u r a r u s s a f a p a r t e d e l l a s t o r i a d i q u e s t a c i t t à ” . N o n t e m e p o l e m i c h e l e g a t e a l l a s c e l t a d i u n a l t r o t i t o l o r u s s o , d o p o i l ' B o r i s G o d u n o v ' c h e n e l 2 0 2 2 , c o n l a g u e r r a i n U c r a i n a a p p e n a i n i z i a t a f e c e s c o r r e r e f i u m i d i i n c h i o s t r o . E i n f a t t i p u n t u a l i z z a : “ S a p p i a m o t u t t o d e l l a c e n s u r a . T o s c a n i n i h a f a t t o q u i l a p r i m a s c a l i g e r a d i T c h a i k o v s k y : i r a p p o r t i t r a R u s s i a e S c a l a s o n o s e m p r e s t a t i i m p o r t a n t i e h a n n o t r a s c e s o q u a l u n q u e m o m e n t o d i c r i s i p o l i t i c a e u r o p e a e g l o b a l e , e q u e s t o c o n t i n u e r à p e r t a n t o t e m p o ” . S u l l a v o r o c r e a t i v o , O r t o m b i n a s o t t o l i n e a l o s f o r z o d e l t e a m g u i d a t o d a l r e g i s t a V a s i l y B a r k h a t o v , d a l d i r e t t o r e m u s i c a l e R i c c a r d o C h a i l l y e d a l s o p r a n o S a r a J a k u b i a k : “ S e v e d i a m o s o r r i d e r e q u e s t a b r a v i s s i m a i n t e r p r e t e è p e r c h é è v e r a m e n t e u n a c a n t a n t e s t r a o r d i n a r i a , c o s ì c o m e s t r a o r d i n a r i s o n o a n c h e g l i a l t r i e l e m e n t i d e l c a s t . L a f o r z a d i q u e s t o s o g g e t t o s t a n e l l a p r i m o r d i a l i t à d e l l e f o r z e c h e Š o s t a k o v i č è a n d a t o a i n d a g a r e ” . I l d i r e t t o r e m u s i c a l e R i c c a r d o C h a i l l y p a r l a c o n p a s s i o n e q u a s i f e b b r i l e d e l l ’ o p e r a : “ P o r t a r e i n s c e n a l a L a d y M a c b e t h c r e d o n o n d e b b a e s s e r e p r e s o c o m e u n a t t o d i c o r a g g i o m a c o m e u n a t t o d o v u t o d i r i c o n o s c i m e n t o a u n g i g a n t e d e l ’ 9 0 0 ” . L ’ o p e r a , r i c o r d a , " h a s o f f e r t o p e r a n n i e d e v e r e c u p e r a r e i l t e m p o p e r d u t o , d i u n a q u a l i t à a s s o l u t a e a l l a q u a l e p a r t i t u r a b i s o g n a d a r e i l v a l o r e c h e m e r i t a ” . C h a i l l y s t e s s o c o n f e s s a l a p r o p r i a s o g g e z i o n e : “ N e e r o v i t t i m a p e r l a g r a n d e z z a , l ’ a u d a c i a e l a m o d e r n i t à ” . E p a r l a d e l g i o v a n e Š o s t a k o v i č c o m e d i u n r i v o l u z i o n a r i o : q u a n d o s c r i s s e l ’ o p e r a , “ u n s o g g e t t o s c a b r o s o c h e c h i e d e v a c o r a g g i o a u n c o m p o s i t o r e d i 2 4 a n n i ” . S u l f r o n t e m u s i c a l e , i l m a e s t r o n o n r i s p a r m i a e l o g i a c a s t , c o r o e o r c h e s t r a : “ T u t t i i c a n t a n t i s o n o u n o p i ù b r a v o d e l l ’ a l t r o . I l c o r o h a t r o v a t o u n a d i f f i c o l t à f o r t e n e l l a r i t m i c a e n e l l a s i l l a b a z i o n e , c h e r i c h i e d e u n a b r a v u r a f o r t e . A b b i a m o f a t t o l a v o r o e c c e l l e n t e c o n i l c o r o d e l l a S c a l a . A n c h e l ’ o r c h e s t r a … a f f r o n t a l e m o s t r u o s i t à t e c n i c h e i n m a n i e r a f o r m i d a b i l e ” . L ’ a t t e s a p e r i l 7 d i c e m b r e è q u a s i f i s i c a : “ C o n t o i g i o r n i p e r a r r i v a r e a l l a P r i m a ” a m m e t t e i l m a e s t r o . I l s o p r a n o S a r a J a k u b i a k , a l d e b u t t o s c a l i g e r o , è l a f i g u r a f o r s e p i ù “ s p r e m u t a ” - l e t t e r a l m e n t e - d e l l ’ i n t e r o p r o g e t t o . “ E ' v e r o , m i s e n t o u n p o ’ c o m e u n ’ a r a n c i a s p r e m u t a ” s o r r i d e , r i p r e n d e n d o l e p a r o l e d i C h a i l l y . I l m a e s t r o , i n f a t t i , h a r i c o n o s c i u t o l a s u a b r a v u r a “ n o n o s t a n t e s i a s t a t a s p r e m u t a c o m e u n ’ a r a n c i a ” d a u n a p a r t i t u r a c h e m e t t e a d u r a p r o v a q u a l s i a s i i n t e r p r e t e . J a k u b i a k d e s c r i v e K a t e r i n a c o m e u n p e r s o n a g g i o e s t r e m o : “ M i r i c o r d a u n a M c L a r e n c a p a c e d i p a s s a r e d a z e r o a c e n t o i n m e n o d i u n m i n u t o ” . E l a n c i a u n m e s s a g g i o a l p u b b l i c o p e r i l 7 d i c e m b r e : “ L ’ u n i c a c o s a c h e p o s s o d i r e è : a l l a c c i a t e v i l e c i n t u r e ” . I l r e g i s t a V a s i l y B a r k h a t o v , f i r m a u n a ' L a d y M a c b e t h ' c h e v u o l e s c a v a r e a f o n d o n e l l a p s i c h e u m a n a . “ E ' i n f o n d o u n a s t o r i a s e m p l i c e : q u e l l a d i u n a d o n n a c h e s i v o t a c o n t u t t e l e s u e f o r z e a l l a l i b e r t à e a l l a f e l i c i t à u m a n a , m a l o f a i n m a n i e r a v i o l e n t a e d r a m m a t i c a ” . P e r B a r k h a t o v , c l a s s e 1 9 8 3 e a l d e b u t t o s c a l i g e r o , i l p r i m o p a s s o è s t a t o l i b e r a r e l ’ o p e r a d a i s u o i s t e r e o t i p i s e d i m e n t a t i : “ T i t o l i c o s ì f r e q u e n t a t i g e n e r a n o s p e s s o d e i c l i c h é … I l n o s t r o o b i e t t i v o è s t a t o ‘ t o g l i e r e l a p o l v e r e ’ e c o n c e n t r a r c i s u g l i a s p e t t i p s i c o l o g i c i d i K a t e r i n a ” . P e r q u e s t o , l ’ a z i o n e n o n è p i ù a m b i e n t a t a i n u n v i l l a g g i o r u r a l e , m a “ i n u n a c a p i t a l e d e l s e c o l o s c o r s o ” . L ’ o p e r a z i o n e r i s p e c c h i a l a p o e t i c a d e l c o m p o s i t o r e : “ Š o s t a k o v i č h a c e r c a t o l a b e l l e z z a n e i p e r s o n a g g i s t r a n i , a m b i g u i , c r u d e l i . N o i a b b i a m o c e r c a t o d i f a r e l o s t e s s o … E a b b i a m o u n c a s t m e r a v i g l i o s o c h e c i p e r m e t t e d i f a r l o ” . L a p r e s e n z a a l l a S c a l a p e r i l 7 d i c e m b r e è p e r B a r k h a t o v “ u n g r a n d e o n o r e ” . “ H o s e g u i t o m o l t e P r i m e i n s t r e a m i n g e r i t r o v a r m i f i n a l m e n t e i n s a l a è u n ’ e m o z i o n e s p e c i a l e ” . E s u l l a v o r o c o n C h a i l l y : “ Q u e s t a p a r t i t u r a r i c h i e d e u n d i a l o g o m o l t o s t r e t t o … A b b i a m o a t t r a v e r s a t o u n p r o c e s s o d i c o l l a b o r a z i o n e d u r a t o d u e a n n i ” . L o s c e n o g r a f o Z i n o v y M a r g o l i n r a c c o n t a u n a s c e n o g r a f i a c o n c e p i t a c o m e c o n t r a s t o p e r m a n e n t e : “ A b b i a m o i n i z i a t o a l a v o r a r e u n a n n o f a d i s c u t e n d o l ’ i d e a d i s c e g l i e r e u n a m b i e n t e c o m p l e t a m e n t e d i v e r s o d a l l e c o n s u e t e a m b i e n t a z i o n i d e l l a p r o v i n c i a r u s s a ” . L a s c e l t a è r i c a d u t a s u l l a c i t t à i n c u i Š o s t a k o v i č h a v i s s u t o . “ L a c a p i t a l e p e r m e t t e u n f o r t e c o n t r a s t o v i s i v o e s i m b o l i c o : d a u n l a t o l ’ a m b i e n t e s f a r z o s o d e l r i s t o r a n t e , d a l l ’ a l t r o l a p o v e r t à d e i l u o g h i i n c u i l a v o r a n o i p e r s o n a g g i ” . L a ' L a d y M a c b e t h d e l d i s t r e t t o d i M c e n s k ' - l i b r e t t o d e l l o s t e s s o Š o s t a k o v i č d a l r o m a n z o d i L e s k o v - d o v e v a e s s e r e l a p r i m a p a r t e d i u n t r i t t i c o d e d i c a t o a l l a c o n d i z i o n e f e m m i n i l e n e l l a s t o r i a r u s s a . L a v i c e n d a d i K a t e r i n a I z m a j l o v a , a m b i e n t a t a n e g l i a n n i 1 8 6 0 , è u n v o r t i c e d i v i o l e n z a , d e s i d e r i o e r i b e l l i o n e : a v v e l e n a m e n t i , o m i c i d i , p a s s i o n i p r o i b i t e , s o p r u s i f a m i l i a r i . L a d o p p i a p r i m a d e l 1 9 3 4 a L e n i n g r a d o e M o s c a f u u n s u c c e s s o t r a v o l g e n t e , “ u n c l a m o r o s o s u c c è s d e s c a n d a l e ” p e r l a c r u d e z z a s o c i a l e e l ’ i n e d i t o r e a l i s m o d e l l e s c e n e e r o t i c h e . Š o s t a k o v i č , a b b a n d o n a n d o l a s a t i r a s u r r e a l e d e I l n a s o , s i a v v i c i n ò a M u s o r g s k i j c o n u n a p o t e n z a d r a m m a t i c a c h e c o n q u i s t ò i l p u b b l i c o : 2 0 0 r a p p r e s e n t a z i o n i i n d u e a n n i . N o n è p r e v i s t a l a p r e s e n z a d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a e d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i m a c i s a r à i l m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a , A l e s s a n d r o G i u l i . I n a t t e s a d e l l a s e r a t a i n a u g u r a l e , i n t a n t o , a l l a S c a l a s i r e s p i r a q u e l l a c o m b i n a z i o n e d i a m b i z i o n e , t r a d i z i o n e e r i s c h i o c h e d e f i n i s c e o g n i 7 d i c e m b r e . “ A t e a t r o s i p a r l a d i e c c e l l e n z a ” r i c o r d a O r t o m b i n a . E q u e s t a ‘ L a d y M a c b e t h ’ , t r a v i s i o n e r e g i s t i c a , f o r z a m u s i c a l e e u n c a s t s p i n t o a l l i m i t e , p r o m e t t e e s a t t a m e n t e q u e s t o : u n ’ i n a u g u r a z i o n e c h e , c ’ è d a s c o m m e t t e r e , l a s c e r à i l s e g n o . ( d i F e d e r i c a M o c h i )