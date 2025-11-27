M i l a n o , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a m a s c h e r a l i c e n z i a t a d a l T e a t r o a l l a S c a l a ( a v e v a u n c o n t r a t t o a t e r m i n e ) s a r à r i s a r c i t a " d i t u t t e l e m e n s i l i t à c h e i n t e r c o r r o n o d a l l i c e n z i a m e n t o a l l a s c a d e n z a n a t u r a l e d e l c o n t r a t t o . I l T e a t r o d o v r à a n c h e c o p r i r e l e s p e s e d i l i t e . L o a b b i a m o s o s t e n u t o s i n d a l l ' i n i z i o c h e g r i d a r e ' P a l e s t i n a l i b e r a ' n o n è r e a t o , e c h e i l a v o r a t o r i n o n p o s s o n o e s s e r e s a n z i o n a t i p e r l e l o r o o p i n i o n i p o l i t i c h e " . L o r e n d e n o t o , c o n u n c o m u n i c a t o , l a C o n f e d e r a z i o n e u n i t a r i a d i b a s e ( C u b ) d a n d o a t t o d e l l a s e n t e n z a d e l T r i b u n a l e d e l L a v o r o d i M i l a n o . " C i c o n g r a t u l i a m o c o n l a n o s t r a l a v o r a t r i c e e c o n i l s u o l e g a l e . R i n g r a z i a m o t u t t i i l a v o r a t o r i d e l l a F o n d a z i o n e S c a l a c h e h a n n o s o s t e n u t o s i n d a l l ' i n i z i o l a n o s t r a r i c h i e s t a d i m o b i l i t a z i o n e i n s o l i d a r i e t à c o n l a c o l l e g a l i c e n z i a t a c o n s c i o p e r i , p r e s i d i e r a c c o l t e f i r m e " s i l e g g e . " A o g g i - r i p o r t a l a n o t a - è s e m p r e p i ù n e c e s s a r i o o r g a n i z z a r s i c o n i l s i n d a c a l i s m o d i b a s e p e r f a r v a l e r e i p r o p r i d i r i t t i . I n v i t i a m o t u t t e l e l a v o r a t r i c i e i l a v o r a t o r i , e i s o l i d a l i c o n l a v i c e n d a d e l l a m a s c h e r a l i c e n z i a t a , a s c e n d e r e i n s c i o p e r o v e n e r d i 2 8 n o v e m b r e o r e 9 . 3 0 a P o r t a V e n e z i a , e a p a r t e c i p a r e a l l a m a n i f e s t a z i o n e d i s a b a t o 2 9 n o v e m b r e o r e 1 4 d a p i a z z a X X I V m a g g i o " .