M i l a n o , 5 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " U n a L a d y M a c b e t h d e l d i s t r e t t o d i M c e n s k " è " u n a p a r t i t u r a g r a n d i s s i m a , d i m o d e r n i t à a s s o l u t a . C h e f i n a l m e n t e a p p r o d i a l l ' I n a u g u r a z i o n e d e l 7 d i c e m b r e m i r e n d e f e l i c e : a c c a d e n e l c i n q u a n t e n a r i o d e l l a m o r t e d i D m i t r i j Š o s t a k o v i č e a s e s s a n t ' a n n i d a l d e b u t t o s c a l i g e r o d e l ' o p e r a " . C o n q u e s t e p a r o l e i l m a e s t r o R i c c a r d o C h a i l l y , d i r e t t o r e m u s i c a l e d e l T e a t r o a l l a S c a l a , r a c c o n t a a l m u s i c o l o g o R a f f a e l e M e l l a c e , i n u n ' i n t e r v i s t a p e r " L a R i v i s t a d e l T e a t r o " l a s c e l t a d e l t i t o l o c h e a p r e l a S t a g i o n e 2 0 2 5 / 2 6 , u n r i t o r n o a l l a g r a n d e t r a d i z i o n e r u s s a d o p o " B o r i s G o d u n o v " d i M o d e s t P e t r o v i č M u s o r g s k i j e d u e i n a u g u r a z i o n i v e r d i a n e . U n p e r c o r s o , s p i e g a C h a i l l y , c h e a f f o n d a l e r a d i c i n e l 1 9 7 2 , q u a n d o d i c i a n n o v e n n e f u t u r o d i r e t t o r e d ' o r c h e s ì s t r a r i m a s e f o l g o r a t o d a l " N a s o " d i Š o s t a k o v i č : " N o n s a p e v o n e m m e n o c h e q u e l l a p a r t i t u r a e s i s t e s s e . L a m o d e r n i t à m i s t o r d ì p e r g i o r n i . D a q u e l l ’ a s c o l t o s o n o n a t i t u t t i i m i e i p a s s i s u c c e s s i v i v e r s o Š o s t a k o v i č » . U n a s t r a d a c h e o r a a p p r o d a a u n t i t o l o c h e i l d i r e t t o r e c o n s i d e r a « c e n t r a l e n e l r e p e r t o r i o d e l n o s t r o s e c o l o » e c h e s o g n a d i v e n t i p o p o l a r e « c o m e u n g i o r n o v o r r e i f o s s e A r c a n a d i E d g a r d V a r è s e , f i s c h i e t t a t a d a l p a n e t t i e r e s u l l a m o t o c i c l e t t a e l e t t r i c a " . A l c e n t r o d e l l ' o p e r a , p e r C h a i l l y , s t a l a " t r a g e d i a s a t i r i c a " c h e Š o s t a k o v i č c o s t r u i s c e a t t r a v e r s o u n u s o s a p i e n t e d e l g r o t t e s c o . " I l c o m m e n t o d e l p r e t e , d o p o l ' a v v e l e n a m e n t o d i B o r i s , s e m b r a J a c q u e s O f f e n b a c h . E t u t t a l a p a r t i t u r a è g o v e r n a t a d a q u e s t a d i a l e t t i c a " . A l c u l m i n e , s o t t o l i n e a , c ' è l a s e c o n d a r o m a n z a d i K a t e r i n a I s m a j l o v a d e l I V a t t o : " U n a p a g i n a d i v u o t o a s s o l u t o , c h e g u a r d a d r i t t o a G u s t a v M a h l e r . T r e s t r o f e q u a s i s a l m o d i a t e c o m e n e l l ' A b s c h i e d d e l L i e d v o n d e r E r d e . E s u b i t o d o p o i l g r o t t e s c o r i t o r n a i m p e r i o s o n e l d u e t t o c o n S o n e t k a " . S t u p i s c e a n c o r a o g g i l ' i d e a c h e Š o s t a k o v i č a v e s s e a p p e n a 2 4 - 2 6 a n n i q u a n d o s c r i s s e l ' o p e r a . " N o n s o c o m e a b b i a p o t u t o c o n c e p i r e u n ' o r c h e s t r a z i o n e c o s ì . P e r f e t t a , i m m o d i f i c a b i l e , d i u n ' e c o n o m i a e s e m p l a r e " , a f f e r m a C h a i l l y , c h e r i c h i a m a i l " c o r a g g i o p o l i t o n a l e " d e l c o m p o s i t o r e : " T o n a l i t à s o v r a p p o s t e , i s o l e d i a p p a r e n t e q u i e t e c h e s o n o s o l o i l l u s i o n i . U n ’ o p e r a c h e n o n c o n c e d e d i s t e n s i o n e " . P e r u n a g u i d a a l l a m o d e r n i t à d e l t i t o l o , C h a i l l y i n d i c a i l v o l u m e d i F r a n c o P u l c i n i d e l 1 9 8 8 , c o n s i d e r a n d o l o a n c o r a o g g i " u n t e s t o m i r a b i l e " . I l l a v o r o d e l c o r o , p r e p a r a t o d a A l b e r t o M a l a z z i , v i e n e d e f i n i t o " s t r a o r d i n a r i o p e r c o m p l e s s i t à e r a p i d i t à d i s i l l a b a z i o n e " . C h a i l l y r i c o r d a i l l e g a m e c o n l a t r a d i z i o n e r u s s a : " Š o s t a k o v i č i n d i c a m e t r o n o m i v e l o c i s s i m i , m a - c o m e m i d i c e v a M a r i s s J a n s o n s - l a t r a d i z i o n e i n v i t a a r e l a t i v i z z a r e . S u o n a v a a l p i a n o f o r t e t e m p i i n d i a v o l a t i , m a n o n è l o s t e s s o c o n c e n t o m u s i c i s t i " . N e l I V a t t o , i n v e c e , i l r i f e r i m e n t o d i v e n t a e s p l i c i t o : " T u t t a l a s c r i t t u r a c o r a l e a f f o n d a i n M o d e s t P e t r o v i č M u s o r g s k i j . I l c o r o l ì p u ò d i s t e n d e r s i m a g n i f i c a m e n t e , c o m e n e l B o r i s G o d u n o v " . P e r C h a i l l y , o g n i i n t e r p r e t e d e v e c o n f r o n t a r s i c o n l a l e t t u r a d i M s t i s l a v R o s t r o p o v i č , c o n G a l i n a V i š n e v s k a j a n e l l a p a r t e d e l l a p r o t a g o n i s t a . " U n d o c u m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e . S o n o s i c u r o c h e l e l i b e r t à c h e s i p r e n d e n a s c a n o d a u n d i a l o g o d i r e t t o c o n Š o s t a k o v i č . È i l m i o p u n t o d i p a r t e n z a " . I l d i r e t t o r e p a r a g o n a q u e l r a p p o r t o a l l e g a m e G u s t a v M a h l e r – W i l l e m M e n g e l b e r g e a i s u o i p e r s o n a l i i n c o n t r i c o n L u c i a n o B e r i o e W o l f g a n g R i h m . C h a i l l y s c e g l i e s e n z a e s i t a z i o n i l e d u e r o m a n z e d i K a t e r i n a I s m a j l o v a c o m e v e r t i c i e s p r e s s i v i d e l l ’ o p e r a : " L a p r i m a , i n f a d i e s i s m i n o r e , è u n a p p r o d o d o p o t a n t o t o r m e n t o a r m o n i c o . U n a p a g i n a i m m e n s a , c h e Š o s t a k o v i č t r a s c r i v e r à a n c h e c o m e b r a n o a u t o n o m o . L a s e c o n d a , n e l I V a t t o , è u n m o n d o a p a r t e e i n t r o d u c e u n a s e r i e d o d e c a f o n i c a c o m p l e t a : p r i m a a c c e n n a t a d a l c o r n o i n g l e s e , p o i e s p o s t a d a l l ' o b o e " . I l d i r e t t o r e r i c o r d a l e e s e c u z i o n i d e g l i i n t e r l u d i d e l l a L a d y M a c b e t h i n t o u r n é e e i l f e e l i n g d e l l ' O r c h e s t r a d e l T e a t r o a l l a S c a l a c o n l a m u s i c a d e l c o m p o s i t o r e , d a i c o n c e r t i c o n M a x i m V e n g e r o v e L y n n H a r r e l l a l l e i n c i s i o n i d e d i c a t e a l j a z z , a l c i n e m a e a l b a l l e t t o . T r a l e s i n f o n i e d i r e t t e c i t a l a Q u i n t a , l a D o d i c e s i m a e l a Q u a t t o r d i c e s i m a , e c o n f e s s a u n d e s i d e r i o : " V o r r e i d i r i g e r e l a Q u a r t a e l ' O t t a v a . L a Q u a r t a , r i t i r a t a d o p o l a c e n s u r a d e l l a L a d y M a c b e t h , è u n c a p o l a v o r o a n t i c i p a t o r e ; l ' O t t a v a , u n ' a l t r a p a r t i t u r a s c o n v o l g e n t e " . R e s t a p e r ò a p e r t a l a f e r i t a s t o r i c a : " " L a c o n d a n n a d i S t a l i n f u g r a v i s s i m a . Š o s t a k o v i č i m m a g i n a v a u n a t r i l o g i a s u l l a c o n d i z i o n e d e l l a d o n n a r u s s a : L a d y M a c b e t h n e e r a s o l o i l p r i m o t i t o l o . N o n p o s s i a m o n e m m e n o i m m a g i n a r e c o s a a v r e m m o a v u t o " . L ' u n i c a c o n s o l a z i o n e , o s s e r v a C h a i l l y , è l a c o m m e d i a m u s i c a l e " M o s c a , Č e r ë m u š k i " : " D i v e r t e n t e e p i e n a d i v a l o r e , m a n u l l a r i s p e t t o a i p r o g e t t i d r a m m a t i c i c a n c e l l a t i " . M e n t r e i l c o r o f i n a l e d e l l ' o p e r a " s i a l l o n t a n a l a s c i a n d o g r a n d e c o m m o z i o n e " , c r e s c e l ' a t t e s a p e r l a P r i m a d e l 7 d i c e m b r e : " L ' a s p e t t a t i v a p e r q u e s t a L a d y M a c b e t h è t a n t a " , c o n c l u d e R i c c a r d o C h a i l l y .