R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a s t o r i c a S a l a A d i V i a A s i a g o s i è t r a s f o r m a t a i n u n p a l c o s c e n i c o c a r i c o d i e m o z i o n i e a s p e t t a t i v e . D o p o o r e d i a u d i z i o n i d a l v i v o , m a r t e d ì 2 8 o t t o b r e , l a C o m m i s s i o n e m u s i c a l e c a p i t a n a t a d a C a r l o C o n t i h a s e l e z i o n a t o i 2 4 g i o v a n i a r t i s t i c h e p a r t e c i p e r a n n o a S a n r e m o G i o v a n i , i l p e r c o r s o c h e p o r t e r à d u e d i l o r o s u l p a l c o d e l F e s t i v a l d e l l a C a n z o n e I t a l i a n a 2 0 2 6 , n e l l a s e z i o n e N u o v e P r o p o s t e . A p a r t i r e d a m a r t e d ì 1 1 n o v e m b r e , i n s e c o n d a s e r a t a s u R a i 2 , R a d i o 2 e R a i P l a y , G i a n l u c a G a z z o l i a c c o m p a g n e r à i l p u b b l i c o p e r c i n q u e s e t t i m a n e d i m u s i c a e s f i d e . O g n i p u n t a t a v e d r à e s i b i r s i s e i a r t i s t i , m a s o l o t r e p e r p u n t a t a a c c e d e r a n n o a l l a s e m i f i n a l e a 1 2 d e l 9 d i c e m b r e , d a c u i u s c i r a n n o 6 f i n a l i s t i s i c o n t e n d e r a n n o i 2 p o s t i d i s p o n i b i l i p e r l a s e z i o n e N u o v e P r o p o s t e d i S a n r e m o , n e l l a s e r a t a c o n c l u s i v a d e l 1 4 d i c e m b r e i n d i r e t t a d a l T e a t r o d e l C a s i n ò . T r a i 2 4 s e l e z i o n a t i , s p i c c a n o a l c u n i n o m i g i à n o t i a l p u b b l i c o : c o n " R a d i o E r o t i k a ' c i s a r à C m q m a r t i n a ( L o m b a r d i a ) , a r t i s t a a f f e r m a t a n e l l a s c e n a i n d i e - p o p i t a l i a n a , g i à p r o t a g o n i s t a d i X F a c t o r e d i n u m e r o s i f e s t i v a l ; c o n ' M a d e m o i s e l l e ' D i s c o C l u b P a r a d i s o ( E m i l i a - R o m a g n a ) , b a n d b o l o g n e s e a p p r e z z a t a n e l c i r c u i t o a l t e r n a t i v o p e r i l s u o s t i l e e n e r g i c o e i r o n i c o ; c o n ' U n b e l c a s i n o ' P e t i t ( L a z i o ) , g i o v a n e t a l e n t o e m e r s o d a A m i c i c o n u n o s t i l e u r b a n - p o p i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e ; c o n ' F e n o m e n a l e ' J o s e p h ( C a m p a n i a ) , g i à n o t o p e r c o l l a b o r a z i o n i e s i n g o l i v i r a l i n e l l a s c e n a t r a p e h i p h o p ; c o n ' S p i a g g e ' S e n z a C r i ( P u g l i a ) , c a n t a u t r i c e d a l l a s c r i t t u r a i n t i m a e v i s c e r a l e c h e h a g i à c a l c a t o p a l c h i i m p o r t a n t i . A c c a n t o a l o r o , t a n t i v o l t i n u o v i p r o n t i a s o r p r e n d e r e : A m s i ( L i g u r i a ) c o n ' P i z z a A m e r i c a n a ' ; A n g e l i c a B o v e ( L a z i o ) c o n ' M a t t o n e ' ; A n t o n i a ( C a m p a n i a ) c o n ' L u o g h i P e r d u t i ' ; C a i n e r o ( L a z i o ) c o n ' N u n t a n n a m u r à ' ; C a r o W o w ( L o m b a r d i a ) c o n ' C u p i d o ' ; D e d d è ( C a m p a n i a ) c o n ' D d o j e C r i a t u r e ' ; E y e l i n e ( L i g u r i a ) c o n ' F i n c h é d u r a ' ; J e s o n ( L a z i o ) c o n ' I n i z i a l m e n t e t u ' ; L a M e s s a ( P i e m o n t e ) c o n ' M a r i a ' ; L e a G a v i n o ( L a z i o ) c o n ' A m i c o l o n t a n o ' ; M i m ì ( M a l i ) c o n ' S o t t o v o c e ' ; N i c o l ò F i l i p p u c c i ( U m b r i a ) c o n ' L a g u n a ' ; O c c h i ( L o m b a r d i a ) c o n ' U l l a l l à ' ; P r i n c i p e ( E m i l i a - R o m a g n a ) c o n ' M o n A m o u r ' ; R e n a t o D ’ A m i c o ( S i c i l i a ) c o n ' B a c i o p i c c o l i n o ' ; S e l t s a m ( L a z i o ) c o n ' S c u s a m a m m a ' ; S o a p ( L a z i o ) c o n ' B u o n a v i t a ' ; W e l o ( P u g l i a ) c o n ' E m i g r a t o ' ; X h o v a n a ( A l b a n i a ) c o n ' E g o ' . L a C o m m i s s i o n e M u s i c a l e , c o m p o s t a d a C a r l o C o n t i , C l a u d i o F a s u l o , E m a S t o k h o l m a , C a r o l i n a R e y , M a n o l a M o s l e h i , E n r i c o C r e m o n e s i e D a n i e l e B a t t a g l i a , h a s c e l t o c o n a t t e n z i o n e i p r o t a g o n i s t i d i q u e s t a n u o v a e d i z i o n e , p u n t a n d o s u t a l e n t o , o r i g i n a l i t à e p o t e n z i a l e c o m u n i c a t i v o . T r a i 2 4 a r t i s t i s e l e z i o n a t i p e r S a n r e m o G i o v a n i 2 0 2 5 , i l L a z i o s i c o n f e r m a l a r e g i o n e p i ù r a p p r e s e n t a t a c o n b e n s e t t e p a r t e c i p a n t i , s e g u i t a d a l l a C a m p a n i a c o n q u a t t r o e d a l l a L o m b a r d i a c o n t r e . L i g u r i a , E m i l i a - R o m a g n a e P u g l i a c o n t a n o c i a s c u n a d u e a r t i s t i i n g a r a , m e n t r e P i e m o n t e , U m b r i a e S i c i l i a s o n o p r e s e n t i c o n u n s o l o n o m e c i a s c u n a . A c o m p l e t a r e i l q u a d r o , d u e c o n c o r r e n t i p r o v e n g o n o d a l l ’ e s t e r o : u n o d a l M a l i e u n o d a l l ’ A l b a n i a . S o l o d u e d i l o r o a r r i v e r a n n o s u l p a l c o d e l l ’ A r i s t o n , m a p e r t u t t i è g i à i n i z i a t a u n a s f i d a f a t t a d i m u s i c a , p a r o l e e s o g n i .