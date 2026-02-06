R o m a , 6 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - S a r a n n o i c o m i c i L i l l o P e t r o l o e A n d r e a P u c c i a d a f f i a n c a r e C a r l o C o n t i c o m e c o - c o n d u t t o r i i n d u e s e r a t e d e l 7 6 e s i m a e d i z i o n e F e s t i v a l d i S a n r e m o . L i l l o s a r à p r o t a g o n i s t a d e l l a s e c o n d a s e r a t a , q u e l l a d i m e r c o l e d ì , m e n t r e P u c c i s a l i r à s u l p a l c o g i o v e d ì . L ' a n n u n c i o è a r r i v a t o d i r e t t a m e n t e d a l d i r e t t o r e a r t i s t i c o e c o n d u t t o r e C a r l o C o n t i a t t r a v e r s o i s u o i c a n a l i s o c i a l . C o n u n v i d e o u m o r i s t i c o c h e s i m u l a v a u n a " c h i a m a t a " a i d u e a r t i s t i , C o n t i h a u f f i c i a l i z z a t o l a l o r o p a r t e c i p a z i o n e .