R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A l l a l u c e d e l l e r e c e n t i d i s p o s i z i o n i d e l l a m a n o v r a f i n a n z i a r i a , c h e d e s t i n a u n c a p i t o l o d i s p e s a a s o s t e g n o d e i l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ( L e a ) i n a m b i t o d i c u r e p a l l i a t i v e , l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) r i c h i a m a l ' a t t e n z i o n e s u l l a n e c e s s i t à c h e u n a p a r t e d e i f o n d i p r e v i s t i s i a s p e c i f i c a m e n t e d e s t i n a t a a l l o s v i l u p p o d e l l e c u r e p a l l i a t i v e ( C p ) i n a m b i t o n e u r o l o g i c o . L e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e - s p i e g a l a S i n i n u n a n o t a - r a p p r e s e n t a n o o g g i u n a d e l l e p r i n c i p a l i s f i d e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o , n o n s o l o p e r l ' i m p a t t o c l i n i c o e a s s i s t e n z i a l e , m a a n c h e p e r l e p r o f o n d e i m p l i c a z i o n i u m a n e e d e t i c h e c h e e s s e c o m p o r t a n o . A l i v e l l o g l o b a l e r a p p r e s e n t a n o l a p r i n c i p a l e c a u s a d i d i s a b i l i t à e u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d i m o r t e . E ' p r o b a b i l e c h e i b i s o g n i d i C p s i a n o l a r g a m e n t e i n e s p r e s s i i n c a m p o n e u r o l o g i c o e i d a t i e p i d e m i o l o g i c i d e l l e m a l a t t i e a p r o g n o s i ' i n f a u s t a ' p o t r e b b e r o r e n d e r e l a n e u r o l o g i a l a b r a n c a d e l l a m e d i c i n a c h e h a p i ù n e c e s s i t à d i C p . P a t o l o g i e c o m e l a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ( S l a ) , l a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n a v a n z a t a e i p a r k i n s o n i s m i , l e f o r m e p r o g r e s s i v e d i s c l e r o s i m u l t i p l a , l e d e m e n z e ( c o n e l e v a t i s s i m i d a t i d i p r e v a l e n z a ) e a l t r e m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e , s p e s s o a l u n g o d e c o r s o , p o n g o n o b i s o g n i c o m p l e s s i c h e r i c h i e d o n o u n a p p r o c c i o g l o b a l e e c o n t i n u a t i v o , c e n t r a t o s u l l a p e r s o n a e s u l s o s t e g n o a i f a m i l i a r i . I n I t a l i a - e v i d e n z i a n o i n e u r o l o g i - u n n u m e r o s i g n i f i c a t i v o d i r i c h i e s t e d i s u i c i d i o m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t o d i c u i s i h a n o t i z i a r i g u a r d a p e r s o n e a f f e t t e d a g r a v e d i s a b i l i t à n e u r o l o g i c a , u n d a t o c h e r i c h i a m a c o n f o r z a l ' u r g e n z a d i u n a r i f l e s s i o n e p r o f o n d a s u l m o d o i n c u i i l s i s t e m a s a n i t a r i o r i s p o n d e a l l a s o f f e r e n z a , a l d o l o r e e a l l a p e r d i t a d i d i g n i t à p e r c e p i t a d a i p a z i e n t i . L e c u r e p a l l i a t i v e , s e c o r r e t t a m e n t e i n t e g r a t e n e i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i , r a p p r e s e n t a n o p e r l a S i n u n a r i s p o s t a c o n c r e t a e c o m p a s s i o n e v o l e , c a p a c e d i o f f r i r e s o l l i e v o , a c c o m p a g n a m e n t o e r i s p e t t o d e l l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a e d e l l e s u e s c e l t e e s i s t e n z i a l i . A c c a n t o a l l ' a s p e t t o c l i n i c o , è i m p r e s c i n d i b i l e p r o m u o v e r e u n d i a l o g o c o s t r u t t i v o e c o s t a n t e s u i t e m i e t i c i l e g a t i a l f i n e v i t a , a l c o n s e n s o i n f o r m a t o , a l l ' a u t o n o m i a d e l p a z i e n t e e a l s i g n i f i c a t o s t e s s o d e l l a c u r a n e l l e f a s i t e r m i n a l i d e l l a m a l a t t i a . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a , a t t r a v e r s o i l s u o G r u p p o d i s t u d i o i n B i o e t i c a e c u r e p a l l i a t i v e - r i c o r d a l a n o t a - h a s v o l t o n e g l i a n n i u n r u o l o d i p r i m o p i a n o n e l l a p r o m o z i o n e d e l l a c u l t u r a p a l l i a t i v a e n e l l a r i f l e s s i o n e b i o e t i c a i n n e u r o l o g i a . L a S i n h a c o n t r i b u i t o a d i f f o n d e r e c o n s a p e v o l e z z a e b u o n e p r a t i c h e a t t r a v e r s o a t t i v i t à f o r m a t i v e , i n c o n t r i s c i e n t i f i c i e l a p u b b l i c a z i o n e d i d o c u m e n t i , t r a c u i u n o r e c e n t e d e d i c a t o a l t e m a d e l s u i c i d i o m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t o , a l f i n e d i o f f r i r e u n i m p o r t a n t e c o n t r i b u t o d i c h i a r e z z a , e q u i l i b r i o e r e s p o n s a b i l i t à a l d i b a t t i t o p u b b l i c o . I n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a S o c i e t à i t a l i a n a d i c u r e p a l l i a t i v e ( S i c p ) , l a S i n h a e l a b o r a t o m o d e l l i d i i n t e g r a z i o n e t r a n e u r o l o g i a e C p , b a s a t i s u u n a p p r o c c i o p r e c o c e e s i m u l t a n e o , c h e r i c h i e d o n o p e r ò r i s o r s e s t a b i l i e p r o g r a m m a z i o n e a l i v e l l o r e g i o n a l e , n o n a f f i d a t e a l l a s o l a b u o n a v o l o n t à d e g l i o p e r a t o r i . P e r i n e u r o l o g i è q u i n d i n e c e s s a r i o i m p l e m e n t a r e i n m o d o c a p i l l a r e e d e f f i c a c e i s e r v i z i d i c u r e p a l l i a t i v e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , i n p i e n a a p p l i c a z i o n e d e l l a l e g g e 3 8 / 2 0 1 0 , a n c h e p e r l e p e r s o n e c o n p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e n o n o n c o l o g i c h e . L a S i n a u s p i c a c h e p r e s t o s i a d i s p o n i b i l e u n a r e l a z i o n e p a r l a m e n t a r e s u l l a l e g g e 3 8 / 2 0 1 0 ( p r e v i s t a p e r n o r m a a n n u a l m e n t e ) , i n c u i v e n g a n o i n t r o d o t t i p a r a m e t r i d i m o n i t o r a g g i o e d i q u a l i t à s p e c i f i c i p e r l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e . A u s p i c a i n o l t r e l a p i e n a a t t u a z i o n e d e l l a l e g g e 2 1 9 / 2 0 1 7 , p e r g a r a n t i r e l ' a u t o n o m i a d e c i s i o n a l e d e l l a p e r s o n a a s s i s t i t a n e l c o n t e s t o d i u n a r e l a z i o n e s o l i d a c o n l ' é q u i p e c u r a n t e . L a s o c i e t à s c i e n t i f i c a r i v o l g e u n a p p e l l o a l l e i s t i t u z i o n i a f f i n c h é i f o n d i s i a n o e r o g a t i i n m o d o t r a s p a r e n t e e p r o p o r z i o n a t o a i r e a l i b i s o g n i e p i d e m i o l o g i c i , g a r a n t e n d o u n a q u o t a s p e c i f i c a m e n t e d e d i c a t a a l l ' a m b i t o n e u r o l o g i c o e c h e l e R e g i o n i a s s i c u r i n o u n ' a p p l i c a z i o n e e q u a e u n i f o r m e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o , c o n c r i t e r i d i m o n i t o r a g g i o e v a l u t a z i o n e c o n d i v i s i . S u q u e s t o a s p e t t o , l a S i n - c o n c l u d e l a n o t a - v i g i l e r à c o n a t t e n z i o n e , c o l l a b o r a n d o c o n l e i s t i t u z i o n i c o m p e t e n t i p e r a s s i c u r a r e c h e g l i i n v e s t i m e n t i p r o d u c a n o u n r e a l e m i g l i o r a m e n t o d e l l ' a s s i s t e n z a e d e l l e c o n d i z i o n i o p e r a t i v e d e i p r o f e s s i o n i s t i . P r o m u o v e r e e i n t e g r a r e l e C p i n n e u r o l o g i a s i g n i f i c a r i b a d i r e u n p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e d e l l a m e d i c i n a : a v e r e c u r a s e m p r e , a n c h e q u a n d o n o n è p o s s i b i l e g u a r i r e , n e l r i s p e t t o d e l l e v o l o n t à d e l l a p e r s o n a .