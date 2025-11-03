R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I d a t i p r e s e n t a t i o g g i d a F o n d a z i o n e G i m b e p a r l a n o c h i a r o : l a c r e s c i t a d e i f o n d i a l l a s a n i t à è s o l o a p p a r e n t e , i n r e a l t à p e r d e i n 4 a n n i l ’ e q u i v a l e n t e d e l l ’ i n t e r a m a n o v r a . R i s p e t t o a l l i v e l l o d i f i n a n z i a m e n t o s u l P i l d e l 2 0 2 2 l a s a n i t à p e r d e 1 7 , 5 m i l i a r d i t r a i l 2 0 2 3 e i l 2 0 2 6 . A l t r o c h e p i ù r i s o r s e : s i a m o d i f r o n t e a u n a m e d i c i n a a m a r a c h e c o l p i s c e c i t t a d i n i e R e g i o n i , c o n p i ù l i s t e d ’ a t t e s a , p i ù s p e s a p r i v a t a e m e n o d i r i t t i ” . L o h a d i c h i a r a t o E l l y S c h l e i n , c o m m e n t a n d o i d a t i d i f f u s i o g g i d a l l a F o n d a z i o n e G i m b e n e l c o r s o d e l l ’ a u d i z i o n e a l l e C o m m i s s i o n i B i l a n c i o d i S e n a t o e C a m e r a . L a F o n d a z i o n e , s i l e g g e i n u n a n o t a , h a d o c u m e n t a t o c o m e l ’ a p p a r e n t e a u m e n t o d e l l e r i s o r s e p e r i l F o n d o S a n i t a r i o N a z i o n a l e n a s c o n d a i n r e a l t à u n d e f i n a n z i a m e n t o s t r u t t u r a l e : t r a i l F o n d o e f f e t t i v o e q u e l l o c h e s i s a r e b b e o t t e n u t o m a n t e n e n d o s t a b i l e i l l i v e l l o d i f i n a n z i a m e n t o a l 6 , 3 % d e l P I L d e l 2 0 2 2 , s i r e g i s t r a u n g a p c u m u l a t o d i 1 7 , 5 m i l i a r d i d i e u r o n e l p e r i o d o 2 0 2 3 – 2 0 2 6 . “ M e l o n i c o n t i n u a a n e g a r e l ’ e v i d e n z a — h a a g g i u n t o S c h l e i n — m a q u e s t i d a t i d i m o s t r a n o c h e l e r i s o r s e c h e m e t t o n o s o n o d e l t u t t o i n s u f f i c i e n t i . C o s ì s m a n t e l l a n o i l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e s e n z a n e m m e n o i l c o r a g g i o d i a m m e t t e r l o . L a s a n i t à p u b b l i c a è i n e m e r g e n z a e h a b i s o g n o d i i n v e s t i m e n t i v e r i e d i r i f o r m e p e r g a r a n t i r e i l d i r i t t o a l l a s a l u t e d i t u t t e e t u t t i , p e r r i s p o n d e r e a i n u o v i b i s o g n i , c o m e s u l l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e e l ’ a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e , s u l l a n o n a u t o s u f f i c i e n z a e s u l l a s a l u t e m e n t a l e d e l l e p e r s o n e . I n o l t r e G i m b e s e g n a l a c h e c ’ è u n a g r o s s a d i f f e r e n z a t r a l a s p e s a p r e v i s t a e i l f i n a n z i a m e n t o d e l g o v e r n o : c h i c o p r i r à q u e l l o c h e m a n c a ? L e r e g i o n i n o n c e l a f a n n o , c o s ì s a r a n n o c o s t r e t t e a t a g l i a r e s e r v i z i o a u m e n t a r e l e t a s s e ” .