R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L e p a r o l e d i D e L u c a s o n o u n s e g n o e v i d e n t e d i n e r v o s i s m o : i l s u o f a l l i m e n t o s u l l a s a n i t à è c e r t i f i c a t o e s e n z a a p p e l l o . L ’ o r a m a i e x g o v e r n a t o r e c o n t i n u a a m i s t i f i c a r e l a r e a l t à e s e l a p r e n d e c o n c h i i n v e c e o p e r a c o n s e r i e t à e c o m p e t e n z a , c o m e i d i r i g e n t i d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . L a v e r i t à è c h e l a n o r m a t i v a v a l e p e r t u t t e l e r e g i o n i e c h e è s t a t o i l G o v e r n o , n o n l a C a m p a n i a , a s t a n z i a r e l e r i s o r s e p e r r i d u r r e l e l i s t e d ’ a t t e s a " . C o s ì M a r t a S c h i f o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e a f f a r i s o c i a l i a l l a C a m e r a . " E m e n t r e i n s u l t a l o S t a t o , s t r i n g e u n a c c o r d o c o n R o b e r t o F i c o : u n ’ o p e r a z i o n e d i p u r o o p p o r t u n i s m o p o l i t i c o , s e n z a v i s i o n e n é c o e r e n z a . N o i c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e c o n s e r i e t à p e r u n a s a n i t à c h e c u r i d a v v e r o i c a m p a n i , n o n p e r s a l v a r e c a r r i e r e p o l i t i c h e i n d e c l i n o " , c o n c l u d e .