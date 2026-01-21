R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' e q u i t à è u n p r i n c i p i o c a r d i n e d e l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e s t a s o f f r e n d o . G l i i n d i c a t o r i d i e q u i t à s o n o p e g g i o r a t i , s o p r a t t u t t o n e l M e z z o g i o r n o . A p a g a r n e i l p r e z z o m a g g i o r e s o n o l e f a m i g l i e a b a s s o r e d d i t o e c o n m i n o r e i s t r u z i o n e . Q u e s t o h a g e n e r a t o u n r a z i o n a m e n t o i m p l i c i t o d e l l e c u r e " . L o h a d e t t o B a r b a r a P o l i s t e n a , p r e s i d e n t e d e l c o m i t a t o s c i e n t i f i c o d i C r e a S a n i t à , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l 2 1 e s i m o R a p p o r t o S a n i t à d e l C r e a - C e n t r o p e r l a r i c e r c a e c o n o m i c a a p p l i c a t a i n s a n i t à , e d e l l a F i m m g - F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , o g g i a R o m a n e l l a s e d e d e l C n e l ( C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ' e c o n o m i a e d e l l a v o r o ) . S e c o n d o P o l i s t e n a , " i l r i c o r s o c r e s c e n t e a l l a s a n i t à p r i v a t a n o n è u n f e n o m e n o i n a p p r o p r i a t o , m a n a s c e d a e s i g e n z e r e a l i " . Q u e s t o p e r c h é " i c i t t a d i n i h a n n o f a t t o f r o n t e a i l i m i t i d e l s i s t e m a p u b b l i c o , s o p r a t t u t t o n e l l e r e g i o n i d e l M e z z o g i o r n o e t r a l e f a m i g l i e m e n o i s t r u i t e . I l r a l l e n t a m e n t o d e l l a c r e s c i t a d e l l a s p e s a p u b b l i c a , i n i z i a t o c o n l e r i f o r m e d e g l i a n n i ' 9 0 , s i è a c c o m p a g n a t o a u n a u m e n t o d e l l a s p e s a p r i v a t a p i ù c h e d o p p i o r i s p e t t o a q u e l l a p u b b l i c a . S u c c e s s i v a m e n t e , d u r a n t e l a f a s e d e l f e d e r a l i s m o , s i a l a s p e s a p u b b l i c a s i a q u e l l a p r i v a t a h a n n o r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a m o l t o l i m i t a t a , a c a u s a d e l l a c r i s i e c o n o m i c a " . P o l i s t e n a m e t t e p o i i n l u c e l a d i f f i c o l t à d e l S s n d i r i s p o n d e r e a i n u o v i b i s o g n i d e l l a c i t t a d i n a n z a : " I l S e r v i z i o s a n i t a r i o s e m b r a o r m a i i n c a p a c e d i r i s p o n d e r e p i e n a m e n t e a l l e a s p e t t a t i v e d e l l a p o p o l a z i o n e - r i f l e t t e - p r o b a b i l m e n t e p e r c h é i b i s o g n i s t e s s i s o n o c a m b i a t i , d i v e n t a n d o p i ù c o m p l e s s i e l e g a t i a u n a p o p o l a z i o n e p i ù i s t r u i t a e d i g i t a l i z z a t a , c h e r i c h i e d e m a g g i o r e a t t e n z i o n e . S e r v e u n a v i s i o n e i n t e g r a t a t r a s a n i t à e s o c i a l e " . P e r l a p r e s i d e n t e d e l c o m i t a t o s c i e n t i f i c o d i C r e a S a n i t à u n r u o l o c h i a v e l o g i o c a n o l e t e c n o l o g i e , c h e h a n n o m i g l i o r a t o l ' e f f i c i e n z a d e l s i s t e m a . P o l i s t e n a s o t t o l i n e a p e r ò l ' u r g e n z a d i c a m b i a r e a p p r o c c i o : " B i s o g n a p a s s a r e d a l r a z i o n a m e n t o i m p l i c i t o a u n r a z i o n a m e n t o e s p l i c i t o d e i s e r v i z i . E c o n c e n t r a r e l e r i s o r s e s u l l e p r e s t a z i o n i c o n m a g g i o r e i m p a t t o p e r l e f a m i g l i e " . I n f i n e , u n m o n i t o a l l a p o l i t i c a : " O c c o r r e s u p e r a r e i l d i b a t t i t o t r a m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e e a p r i r e u n a f a s e c o s t i t u e n t e , c o m e q u e l l a c h e p o r t ò a l l a n a s c i t a d e l S s n . S o l o c o s ì i l s i s t e m a p o t r à t r a s f o r m a r s i s e n z a p e r d e r e i s u o i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i " , c o n c l u d e .