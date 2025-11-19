R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' i n t r a m o e n i a è u n o d e g l i s t r u m e n t i c h e a b b i a m o d a l 1 9 9 9 p e r a b b a t t e r e l e l i s t e d ' a t t e s a d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . E i o s o n o a f a v o r e d i q u e s t a m o d a l i t à - o v v e r o l a p o s s i b i l i t à d i e r o g a r e p r e s t a z i o n i a p a g a m e n t o a l l ' i n t e r n o d i s t r u t t u r e / o s p e d a l i d e l S s n a t a r i f f e c a l m i e r a t e - p u r c h é v e n g a n o r i s p e t t a t e l e r e g o l e . M i r i f e r i s c o a l f a t t o c h e o g g i p e r l e g g e p o s s i a m o f a r e i l 5 0 % d e l l e v i s i t e c o n i l S s n e i l 5 0 % i n r e g i m e d i i n t r a m o e n i a e s u q u e s t a s t r a d a d o b b i a m o p r o s e g u i r e " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e A n t o n i o M a g i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l S u m a i , i l s i n d a c a t o d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i , a m a r g i n e d e l l a p r i m a g i o r n a t a a R o m a d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a s a l u t e d e l L a z i o . E s u l l e p a r o l e d e l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i ( i e r i i n u n ' i n t e r v i s t a a v e v a d i c h i a r a t o c h e " l a l i b e r a p r o f e s s i o n e è u n d i r i t t o , m a n o n p u ò n e g a r e l a p r e s t a z i o n e p u b b l i c a . I l p r o b l e m a n a s c e q u a n d o c i s o n o p i ù p r e s t a z i o n i a p a g a m e n t o c h e i n S s n , q u a n d o l ' a t t e s a p u b b l i c a è d i 6 m e s i e l ' i n t r a m o e n i a d i 2 s e t t i m a n e . S e l o s b i l a n c i a m e n t o n e g a i l d i r i t t o a l l e c u r e , è v e r o s i m i l e i p o t i z z a r e u n a s o s p e n s i o n e t e m p o r a n e a " ) , M a g i i n t e r v i e n e : " S c h i l l a c i g i à i e r i s e r a d a N a p o l i a v e v a m o d i f i c a t o l a s u a v e r s i o n e . N e p r e n d i a m o a t t o . I l p r o b l e m a è c h e d a l 1 9 9 9 a d o g g i s i è r i d o t t o i l n u m e r o d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o e d è a u m e n t a t a l a r i c h i e s t a d i s a l u t e . I n o l t r e , l ' i n t r a m o e n i a c o n s e n t e a i m e d i c i c h e n o n l a v o r a n o n e l p r i v a t o d i a r r o t o n d a r e q u e l l e r i s o r s e c h e l o S t a t o n o n d à l o r o " . " Q u e s t i S t a t i g e n e r a l i d e l l a s a l u t e d e l L a z i o d e v o n o s e r v i r e s u i p r o g e t t i m e s s i a t e r r a e q u e l l i c h e a n c o r a m a n c a n o . L a s a n i t à d e l L a z i o s o f f r e d i u n a m a l a t t i a c r o n i c a , c o m e i l r e s t o d e l P a e s e . N o n è c h e n e l L a z i o s i s t i a p e g g i o o m e g l i o r i s p e t t o a d a l t r e r e g i o n i . D o b b i a m o f a r e i l p u n t o d e l l a s i t u a z i o n e e c o m i n c i a r e a p e n s a r e c h e i c i t t a d i n i i t a l i a n i s o n o t u t t i u g u a l i e o v u n q u e s u l t e r r i t o r i o d e v o n o a v e r e l e s t e s s e p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e n e g l i s t e s s i t e m p i . E ' u n d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e e v a g a r a n t i t o " .