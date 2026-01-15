R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E l i m i n a r e i l r e g i m e d i i n c o m p a t i b i l i t à c h e a t t u a l m e n t e i m p e d i s c e a i m e d i c i e p r o f e s s i o n i s t i d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e d i o p e r a r e e l a v o r a r e l i b e r a m e n t e p e r q u a l u n q u e p r e s i d i o d e l S s n , p u b b l i c o o p r i v a t o a c c r e d i t a t o , p r e v e d e n d o l a p o s s i b i l i t à s u b a s e v o l o n t a r i a d i p o t e r l a v o r a r e u n n u m e r o a g g i u n t i v o d i o r e s e m p r e n e l l ' a m b i t o d e l l a s a n i t à p u b b l i c a . E ' q u a n t o p r e v e d e i l t e s t o d i l e g g e p r o m o s s o d a i g r u p p i p a r l a m e n t a r i e d a l l a C o n s u l t a n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , p r e s e n t a t o o g g i n e l c o r s o d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a o r g a n i z z a t a a l l a C a m e r a d a F o r z a I t a l i a , c o n A n t o n i o T a j a n i , v i c e p r e m i e r , m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F i ; O r a z i o S c h i l l a c i , m i n i s t r o d e l l a S a l u t e ; P a o l o B a r e l l i , p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i F i ; L e t i z i a M o r a t t i , e u r o p a r l a m e n t a r e d i F i e p r e s i d e n t e d e l l a C o n s u l t a d i F i , e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e s i g l e d e l s e t t o r e m e d i c o - s a n i t a r i o . O b i e t t i v i d e l p r o v v e d i m e n t o : r i d u r r e l e l i s t e d ' a t t e s a ; o f f r i r e p i ù p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e p u b b l i c h e , s i a n e g l i o s p e d a l i s i a s u l t e r r i t o r i o , u t i l i z z a n d o r i s o r s e p r o f e s s i o n a l i g i à p r e s e n t i e p u n t a n d o a u n a m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à d e l s i s t e m a , p e r m e t t e n d o a i c i t t a d i n i d i c u r a r s i p r i m a , s e n z a d o v e r r i c o r r e r e a l p r i v a t o . E a n c o r a : r e n d e r e i l S s n p i ù f o r t e e a t t r a t t i v o , c o s ì d a t r a t t e n e r e i p r o f e s s i o n i s t i , c o m p e n s a r e p e n s i o n a m e n t i e d i m i s s i o n i ; r i d u r r e i c o s t i e m e r g e n z i a l i c o m e a d e s e m p i o q u e l l o d e i ' g e t t o n i s t i ' . I l r e g i m e d i i n c o m p a t i b i l i t à , p r e v i s t o d a l l e l e g g e d e l 1 9 9 1 , h a s o t t o l i n e a t o T a j a n i i n v e s t e d i l e a d e r d i F i , " h a l ' e f f e t t o d i r i d u r r e i l n u m e r o d i m e d i c i d i s p o n i b i l i n e l S s n p e r f a r f r o n t e a l l e e s i g e n z e d e i c i t t a d i n i . L a n o s t r a è i n v e c e u n a p r o p o s t a d i l i b e r t à " . P e r r i s p o n d e r e a l l a m a g g i o r e d o m a n d a d i s a l u t e , t e n u t o c o n t o d e l l ' a t t u a l e c a r e n z a d i m e d i c i , h a s p i e g a t o M o r a t t i , " s o n o n e c e s s a r i e s o l u z i o n i : l a n o s t r a p r o p o s t a m o d i f i c a l a l e g g e 1 9 9 1 e l i m i n a n d o i l d i v i e t o d i c u m u l o d e l l e a t t i v i t à n e l l ' a m b i t o d e l S s n " . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e i m e d i c i d i p e n d e n t i d e l S s n e c o n v e n z i o n a t i ( o s p e d a l i e r i , m e d i c i d i f a m i g l i a , p e d i a t r i d i l i b e r a s c e l t a , s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i ) " p o t r a n n o e f f e t t u a r e o r e l a v o r a t i v e i n p i ù f u o r i d a l s e r v i z i o c h e g i à f a n n o , a n d a n d o i n a l t r i o s p e d a l i , n e g l i a m b u l a t o r i , n e l l e C a s e o n e g l i O s p e d a l i d i c o m u n i t à . S i t r a t t a d i o r e a g g i u n t i v e v o l o n t a r i e e r e t r i b u i t e , g e s t i t e d a l l e R e g i o n i i n b a s e a i p r o p r i b i l a n c i " . C o s ì , a d e s e m p i o , u n m e d i c o o s p e d a l i e r o i l c u i o r a r i o l a v o r a t i v o s e t t i m a n a l e è d i 3 8 o r e p o t r e b b e s c e g l i e r e d i l a v o r a r e d e l l e o r e a g g i u n t i v e i n u n ' a l t r a q u a l s i a s i s t r u t t u r a p u b b l i c a o p r i v a t a c o n v e n z i o n a t a , c o n l ' e f f e t t o d i r i d u r r e l e l i s t e d ' a t t e s a e a u m e n t a r e l e p r e s t a z i o n i p e r i c i t t a d i n i . " A v e r e u n s o l o c o n t r a t t o f i s s o d i 3 8 o r e s e t t i m a n a l i n e l p u b b l i c o è o g g i a n a c r o n i s t i c o - h a d e t t o S c h i l l a c i - p e r c h é s o n o m u t a t e l e e s i g e n z e d i c i t t a d i n i e p r o f e s s i o n i s t i . U n m e d i c o g i o v a n e p u ò , a d e s e m p i o , v o l e r l a v o r a r e d i p i ù . P e r q u e s t o m o t i v o r i v e n d i c o m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à e u n m a g g i o r r u o l o d e l m i n i s t e r o a n c h e n e l l ' a m b i t o d e i c o n t r a t t i d i l a v o r o " .