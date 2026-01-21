R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a " i b i s o g n i p e r l e g r a n d i m a l a t t i e s o n o t u t t i p i e n a m e n t e s o d d i s f a t t i , a b b i a m o u n a c o p e r t u r a p i e n a e a s s i c u r i a m o a i m a l a t i a n c h e f a r m a c i m o l t o c o s t o s i c h e i n a l t r i P a e s i n o n s o n o g a r a n t i t i . D e v e , p e r ò , e s s e r e g a r a n t i t o a n c h e l ' u n i v e r s a l i s m o , t u t t i i c i t t a d i n i m a l a t i v a n n o t r a t t a t i n e l l o s t e s s o m o d o . Q u e s t o p u r t r o p p o n o n a v v i e n e " . C o s ì F r a n c e s c o D e L o r e n z o , p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e l l e a s s o c i a z i o n i d i v o l o n t a r i a t o i n o n c o l o g i a ( F a v o ) e m i n i s t r o d e l l a S a l u t e d a l 1 9 8 9 a l 1 9 9 3 , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l 2 1 e s i m o R a p p o r t o S a n i t à d e l C r e a , i l C e n t r o p e r l a r i c e r c a e c o n o m i c a a p p l i c a t a i n s a n i t à , g i à c o n s o r z i o p r o m o s s o d a l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a e d a l l a F i m m g , p r e s e n t a t o p r e s s o l a s e d e d e l C n e l a R o m a . " T r a i b i s o g n i n o n s o d d i s f a t t i - s p i e g a D e L o r e n z o - c i s o n o q u e l l o d i a v e r e u n a d i a g n o s i p r e c o c e , d i e s s e r e a c c e t t a t i p r e c o c e m e n t e n e g l i o s p e d a l i . N o n c ' è p o i a b b a s t a n z a a t t e n z i o n e a l l ' a s p e t t o s o c i a l e c h e è f o r t e m e n t e i n t r e c c i a t o c o n i l p e r c o r s o d e l m a l a t o n e l l ' a m b i t o t e r a p e u t i c o " . I n p a r t i c o l a r e " m a n c a i l s u p p o r t o a l l e p e r s o n e n o n p i ù c u r a b i l i c h e d e v o n o r i c o r r e r e a m e t o d i p a l l i a t i v i , n o n c i s o n o a b b a s t a n z a p o s t i n e l l e s t r u t t u r e , l e c u r e d o m i c i l i a r i n o n s o n o a d e g u a t e e p o r t a n o a u n i m p o v e r i m e n t o d e l m a l a t o a c a u s a d e l l e a l t e s p e s e " . D e L o r e n z o i n d i c a u n a s o l u z i o n e : " I l G o v e r n o h a p r e s e n t a t o u n ' i n i z i a t i v a l e g i s l a t i v a c h e t i e n e c o n t o d i u n a m i g l i o r e i n t e g r a z i o n e o s p e d a l e - t e r r i t o r i o e c h e r i d e f i n i s c e q u e l l i c h e s o n o g l i a s p e t t i d e l l ' a s s i s t e n z a a n c h e s u l p i a n o s o c i a l e . N o i c o m e a s s o c i a z i o n e d e i p a z i e n t i a b b i a m o l a p o s s i b i l i t à d i f a r s e n t i r e l a n o s t r a v o c e n e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i d e l s e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e l o f a r e m o s t a n d o s e m p r e d a l l a p a r t e d e i m a l a t i " .