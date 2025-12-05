R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t a q u e s t a m a t t i n a , n e l l a s a l a d e l l a P r o t o m o t e c a i n C a m p i d o g l i o , l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l a t r e d i c e s i m a e d i z i o n e d e l P r e m i o “ S a l v a l a t u a l i n g u a l o c a l e ” , i l c o n c o r s o n a z i o n a l e p r o m o s s o d a U n p l i , l ' U n i o n e d e l l e P r o L o c o d ’ I t a l i a e d a A l i L a z i o ( A u t o n o m i e L o c a l i I t a l i a n e L a z i o ) , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C e n t r o i n t e r n a z i o n a l e E u g e n i o M o n t a l e e c o n i p a t r o c i n i d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , d e l l a c a m e r a d e i D e p u t a t i e d e l c o m u n e d i R o m a . L ’ e v e n t o , c o n d o t t o d a A d r i a n a V o l p e e B e p p e C o n v e r t i n i , h a r i u n i t o a u t o r i , s t u d i o s i e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e c o m u n i t à l o c a l i p r o v e n i e n t i d a t u t t a I t a l i a . O t t o l e c a t e g o r i e i n c o n c o r s o : P o e s i a ( e d i t a e i n e d i t a ) , P r o s a ( i n e d i t a ) , T e a t r o , F u m e t t o , M u s i c a , i l P r e m i o “ T u l l i o D e M a u r o ” d e d i c a t o a l l a r i c e r c a l i n g u i s t i c a e s c i e n t i f i c a ( s a g g i , t e s i , s t u d i s u i d i a l e t t i e d i z i o n a r i ) , e i l P r e m i o “ L u i g i M a n z i 2 0 2 5 ” . A c c a n t o a i r i c o n o s c i m e n t i p r i n c i p a l i , l a G i u r i a h a a t t r i b u i t o n u m e r o s e m e n z i o n i s p e c i a l i a l l e P r o L o c o U n p l i e a l l e r e a l t à c u l t u r a l i c h e , c o n i l l o r o i m p e g n o q u o t i d i a n o , h a n n o c o n t r i b u i t o a l l a d i f f u s i o n e d e l P r e m i o e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e l i n g u e l o c a l i . A l l a c e r i m o n i a h a n n o p r e s o p a r t e i m p o r t a n t i p e r s o n a l i t à i s t i t u z i o n a l i e d e l m o n d o c u l t u r a l e : i l p r e s i d e n t e U n p l i A n t o n i n o L a S p i n a , i l p r e s i d e n t e A l i L a z i o L u c a A b b r u z z e t t i , i l p r e s i d e n t e o n o r a r i o d e l p r e m i o G i o v a n n i S o l i m i n e , i m e m b r i d e l c o m i t a t o d e i G a r a n t i B r u n o M a n z i e S i l v a n a F e r r e r i , e L e a n d r o V e n t u r a , d i r e t t o r e d e l l ’ I s t i t u t o c e n t r a l e p e r i l p a t r i m o n i o i m m a t e r i a l e : " I l P r e m i o ' S a l v a l a t u a l i n g u a l o c a l e ' – s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e n a z i o n a l e U n p l i , A n t o n i n o L a S p i n a – r a p p r e s e n t a u n i m p e g n o c o n c r e t o n e l c u s t o d i r e e v a l o r i z z a r e l e i d e n t i t à l i n g u i s t i c h e d e l n o s t r o P a e s e . L e o p e r e c h e o g n i a n n o a r r i v a n o d a t u t t a I t a l i a r a c c o n t a n o s t o r i e , p a e s a g g i , m e m o r i e c o l l e t t i v e : s o n o f r a m m e n t i p r e z i o s i d i u n p a t r i m o n i o c h e v i v e g r a z i e a l l a v o c e d e l l e c o m u n i t à . C o m e U n i o n e d e l l e P r o L o c o d ’ I t a l i a s o s t e n i a m o c o n c o n v i n z i o n e a u t o r i , r i c e r c a t o r i , i n t e r p r e t i e r e a l t à a s s o c i a t i v e c h e c o n t r i b u i s c o n o a l l a s a l v a g u a r d i a e a l l a t r a s m i s s i o n e d e l l e l i n g u e l o c a l i , c o n s a p e v o l i c h e s i t r a t t a d i u n p a t r i m o n i o d i n a m i c o , c a p a c e d i e v o l v e r e e p a r l a r e a l p r e s e n t e , n o n s o l t a n t o d i t e s t i m o n i a r e i l p a s s a t o " . " L a d i v e r s i t à l i n g u i s t i c a – c o m m e n t a L u c a A b b r u z z e t t i , p r e s i d e n t e d i A u t o n o m i e L o c a l i I t a l i a n e d e l L a z i o - è u n a r i c c h e z z a d a v a l o r i z z a r e , c o m e r i c o r d a a n c h e l ' U n i o n e E u r o p e a , e s p r e s s i o n e c o n c r e t a d e l p r i n c i p i o d i ' u n i t à n e l l a d i v e r s i t à ' . I l P r e m i o c e l e b r a p r o p r i o q u e s t o v a l o r e , r i c o n o s c e n d o e p r o m u o v e n d o l a c u l t u r a e l e t r a d i z i o n i l o c a l i . L a c r e s c e n t e p a r t e c i p a z i o n e a l P r e m i o , i n p a r t i c o l a r e p e r l a s e z i o n e d e l l a p o e s i a i n e d i t a , t e s t i m o n i a l a p a s s i o n e c o n l a q u a l e P r o L o c o e C o m u n i p o r t a n o a v a n t i q u e s t o i m p e g n o d a t r e d i c i e d i z i o n i " . P e r i l p r e s i d e n t e o n o r a r i o d e l p r e m i o , G i o v a n n i S o l i m i n e , " i l p r e m i o S a l v a l a t u a l i n g u a l o c a l e è n a t o p r o p r i o p e r v a l o r i z z a r e i d i a l e t t i e l e l i n g u e l o c a l i a l l ’ i n t e r n o d i u n q u a d r o n a z i o n a l e . L ’ i m p o r t a n z a d i q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o è s t a t a r i c o n f e r m a t a n e g l i a n n i d a l f a t t o c h e s i s o n o a g g i u n t e n u o v e s e z i o n i e d a l l ’ a u m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e s c r i t t a i n d i a l e t t o . I d i a l e t t i n o n h a n n o m a i c e s s a t o d i e s s e r e l a l i n g u a d e g l i a f f e t t i , l a l i n g u a d e l l a q u o t i d i a n i t à i n t a n t e f a m i g l i e . L ’ e s i s t e n z a d i u n p r e m i o c o m e q u e s t o è s t a t a d a s t i m o l o p e r a u m e n t a r e l a p r o d u z i o n e s c r i t t a , p o e t i c a , t e a t r a l e , n a r r a t i v a , d i s t o r i a e t r a d i z i o n i l o c a l i , s v o l g e n d o u n r u o l o f o n d a m e n t a l e p e r p o r t a r e i n u n a m b i t o n a z i o n a l e l e d i v e r s e c o m p o n e n t i t e r r i t o r i a l i " . O l t r e c i n q u e c e n t o l e o p e r e p r e s e n t a t e d a t u t t a I t a l i a a t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ i n t e r e s s e s e m p r e p i ù c r e s c e n t e p e r l a s a l v a g u a r d i a d e l l e l i n g u e l o c a l i . U n i n s i e m e d i e s p e r i e n z e e g e n e r a z i o n i d i v e r s e c h e f a c a p i r e q u a n t o i l p a t r i m o n i o l i n g u i s t i c o i t a l i a n o s i a v i v o , c r e a t i v o e c a p a c e d i r i n n o v a r s i s e m p r e . S i s o n o d i s t i n t e n e l l a s e z i o n e d e l p r e m i o d e d i c a t a a “ T u l l i o D e M a u r o ” I r e n e I m m a c o l a t a P a n e l l a p e r i l s u o l a v o r o i n t i t o l a t o “ L e l i n g u e d i C o l o b r a r o e T u r s i t r a s p i n t e i n n o v a t i v e e a r c a i c i t a ̀ ” , l a s t u d e n t e s s a d i T o r i n o C h i a r a B o r l a p e r l a t e s i i n t i t o l a t a “ A c a p i s s o c o ̀ j ’ a ̀ u t r i ! U n c a s o d i s t u d i o s u l p i e m o n t e s e t r a i n t e r c o m p r e n s i o n e e i n t e r p r o d u z i o n e ” , c h e s i s o n o r i s p e t t i v a m e n t e c l a s s i f i c a t e p r i m a e t e r z a e c h e c o n l e l o r o t e s i d i l a u r e a h a n n o p r o d o t t o u n ’ i m p o r t a n t e o p e r a d i r i c e r c a e v a l o r i z z a z i o n e d e i d i a l e t t i . T o c c a n t e l a t e s t i m o n i a n z a d i M a r i a J a t o s t i ( 9 6 a n n i ) c u r a t r i c e e d i t o r i a l e , s c r i t t r i c e , g i o r n a l i s t a , p o e t e s s a , t r a d u t t r i c e , d r a m m a t u r g a e r e g i s t a t e a t r a l e i t a l i a n a c h e d o p o u n a v i t a d e d i c a t a a l l a c u l t u r a h a o t t e n u t o i l p r e m i o “ L u i g i M a n z i ” e h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p e g n o d e l l o s c r i t t o r e e d i c h i s a e p u ò u s a r e l e p a r o l e s i a q u e l l o d i e s s e r c i s e m p r e p e r s e n s i b i l i z z a r e e d i v u l g a r e . D i r i l i e v o l a p r i m a c l a s s i f i c a t a d e l p r e m i o d e d i c a t o a l l a m u s i c a N o e m i B a l l o i c h e h a p a r t e c i p a t o c o n u n a c a n z o n e i n l i n g u a s a r d a d a l t i t o l o “ N a r u c a n o ” a f f r o n t a n d o u n a t e m a t i c a d i g r a n d e a t t u a l i t à s o t t o l i n e a n d o c o m e o g g i s i d e b b a l a v o r a r e a n c o r a m o l t o s u l v a l o r e d e l l e d o n n e e s u l c o r a g g i o d i d i r e “ n o ” . M e n z i o n e s p e c i a l e a G e r a r d J a n s s e n B i g a s , s t u d e n t e s p a g n o l o d e l l ’ U n i v e r s i t à d i B a r c e l l o n a p e r a v e r d e d i c a t o l a s u a t e s i d i l a u r e a i n t i t o l a t a “ T r a p r e s t i g i o e d i m e n t i c a n z a . L e l i n g u e d e l l ’ I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e v i s t e d a i g i o v a n i ” a l l ’ I t a l i a a t t r a v e r s o l o s t u d i o d e l l e l i n g u e l o c a l i , s o t t o l i n e a n d o i l v a l o r e d e l d i a l e t t o n e l l e r e g i o n i d e l n o r d . I l p r e m i o s p e c i a l e d e l l a g i u r i a d e l l a m u s i c a è a n d a t o a G i a n n i B e l f i o r e , p a r o l i e r e e p r o d u t t o r e d i s c o g r a f i c o i t a l i a n o , n o t o s o p r a t t u t t o c o m e a u t o r e d e i b r a n i d i J u l i o I g l e s i a s e R a f f a e l l a C a r r à . I n q u e s t a o c c a s i o n e h a v o l u t o r i c o r d a r e q u a n t o è s t a t o i m p o r t a n t e i l l a v o r o a r t i s t i c o d i R o s a B a l i s t r e r i , c a n t a u t r i c e s i c i l i a n a c h e h a i n t e r p r e t a t o c a n t i p o p o l a r i e d i d e n u n c i a s o c i a l e , e o m a g g i a r e l ’ a r t i s t a c o n c u i h a a v u t o m o d o d i c o l l a b o r a r e a l u n g o .