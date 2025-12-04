R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D e c r e t a t i i v i n c i t o r i d e l l a t r e d i c e s i m a e d i z i o n e d e l p r e m i o ' S a l v a l a t u a l i n g u a l o c a l e ' , i l c o n c o r s o p r o m o s s o e o r g a n i z z a t o d a U n p l i ( U n i o n e d e l l e P r o L o c o d ’ I t a l i a ) , d a A u t o n o m i e L o c a l i I t a l i a n e L a z i o ( A l i ) , c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l C e n t r o I n t e r n a z i o n a l e E u g e n i o M o n t a l e . L a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e c h e h a i p a t r o c i n i d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i e d e l C o m u n e d i R o m a è i n p r o g r a m m a a l l e 9 . 3 0 d i d o m a n i n e l l a s a l a d e l l a P r o t o m o t e c a i n C a m p i d o g l i o a R o m a e s a r à c o n d o t t o d a A d r i a n a V o l p e e B e p p e C o n v e r t i n i . O t t o l e s e z i o n i , t u t t e a t e m a l i b e r o , d i c u i s a r a n n o a s s e g n a t i i r i c o n o s c i m e n t i : “ P o e s i a ” ( e d i t a e d i n e d i t a ) , “ P r o s a ” ( i n e d i t a ) , “ T e a t r o ” , “ F u m e t t o ” , “ M u s i c a ” , i l p r e m i o “ T u l l i o D e M a u r o ” i n t i t o l a t o a l l ’ i l l u s t r e e c o m p i a n t o l i n g u i s t a ( g i à p r e s i d e n t e o n o r a r i o d i ' S a l v a l a t u a l i n g u a l o c a l e ' ) e d e d i c a t o a l a v o r i s c i e n t i f i c i e d i t i o i n e d i t i ( s a g g i , t e s i d i l a u r e a , s t u d i s u d i a l e t t i e / o l i n g u e l o c a l i e d i z i o n a r i ) e i l P r e m i o ' L u i g i M a n z i 2 0 2 5 ' . A c c a n t o a i p r e m i p r i n c i p a l i , l a G i u r i a h a a t t r i b u i t o n u m e r o s e m e n z i o n i s p e c i a l i a l l e P r o L o c o U n p l i d i t u t t a I t a l i a e a d a s s o c i a z i o n i , e n t i , e d i t o r i , g r u p p i e r e a l t à c u l t u r a l i c h e , c o n i n i z i a t i v e s u l t e r r i t o r i o e a t t i v i t à d i p r o m o z i o n e , h a n n o c o n t r i b u i t o a l l a d i f f u s i o n e d e l P r e m i o e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e l i n g u e l o c a l i . U n r i c o n o s c i m e n t o c h e s o t t o l i n e a i l r u o l o f o n d a m e n t a l e d e l v o l o n t a r i a t o c u l t u r a l e e d e l l e c o m u n i t à l o c a l i n e l l a t u t e l a d e l p a t r i m o n i o l i n g u i s t i c o i m m a t e r i a l e . A l l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l P r e m i o ' S a l v a l a t u a l i n g u a l o c a l e ' s a r a n n o p r e s e n t i n u m e r o s e p e r s o n a l i t à i s t i t u z i o n a l i e d e l m o n d o c u l t u r a l e . P o r t e r a n n o i l o r o s a l u t i i l s i n d a c o d i R o m a C a p i t a l e R o b e r t o G u a l t i e r i , i l p r e s i d e n t e U n p l i A n t o n i n o L a S p i n a , i l p r e s i d e n t e A l i L a z i o L u c a A b b r u z z e t t i , i l p r e s i d e n t e o n o r a r i o d e l P r e m i o , i l p r o f e s s o r G i o v a n n i S o l i m i n e , i n s i e m e a i m e m b r i d e l C o m i t a t o d e i G a r a n t i B r u n o M a n z i e p r o f e s s o r e s s a S i l v a n a F e r r e r i . I n t e r v e r r à i n o l t r e L e a n d r o V e n t u r a , D i r e t t o r e d e l l ’ I s t i t u t o C e n t r a l e p e r i l P a t r i m o n i o I m m a t e r i a l e . N e l c o r s o d e l l a m a t t i n a t a s o n o p r e v i s t i a n c h e i n t e r v e n t i d e i m e m b r i d e l l a G i u r i a . L a c e r i m o n i a d e l 5 d i c e m b r e s a r à l ’ o c c a s i o n e p e r c e l e b r a r e t u t t i i v i n c i t o r i , i f i n a l i s t i e l e r e a l t à c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l l a d i f f u s i o n e d e l P r e m i o , i n u n m o m e n t o d i i n c o n t r o e d i f e s t a d e d i c a t o a l l a r i c c h e z z a l i n g u i s t i c a d e l P a e s e .