R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N o n p r o p r i o u n a ' d o l c e a t t e s a ' . C i r c a 2 d o n n e s u 3 s o f f r o n o d i n a u s e a e v o m i t o i n g r a v i d a n z a ( N v p ) . I s i n t o m i p o s s o n o p e r s i s t e r e a n c h e f i n o a 5 m e s i , c o n r i p e r c u s s i o n i s u l b e n e s s e r e f i s i c o e d e m o t i v o , o l t r e a u n a u m e n t o d e l r i s c h i o d i o s p e d a l i z z a z i o n e , d i a n s i a e d e p r e s s i o n e a n c h e n e l p o s t p a r t u m . A f a r e l u c e s u q u e s t o d i s t u r b o , t r o p p o s p e s s o s o t t o v a l u t a t o e t r a t t a t o i n m o d o t a r d i v o , è l o s t u d i o c l i n i c o m u l t i c e n t r i c o P u r i t y - E x t e n d e d p r o m o s s o d a l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i g i n e c o l o g i a e o s t e t r i c i a ( S i g o ) c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i I t a l f a r m a c o , c h e h a f o r n i t o u n a p a n o r a m i c a c o m p l e t a s u l l ' i n c i d e n z a e s u l l ' e v o l u z i o n e d e l l a N v p n e i 3 t r i m e s t r i d e l l a g r a v i d a n z a , a n a l i z z a n d o u n a m p i o c a m p i o n e d i c i r c a 9 0 0 d o n n e p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . " D a l l a r i c e r c a è e m e r s o c h e c i r c a i l 7 0 % d e l l e d o n n e i n g r a v i d a n z a s p e r i m e n t a n a u s e a e v o m i t o , s e n z a d i f f e r e n z e s i g n i f i c a t i v e t r a p r i m i p a r e e p l u r i p a r e . T u t t a v i a , t r a l e d o n n e c h e a v e v a n o s o f f e r t o d e l d i s t u r b o i n p r e c e d e n t i g r a v i d a n z e , l a N v p t e n d e a r i p r e s e n t a r s i p i ù f r e q u e n t e m e n t e - s p i e g a N i c o l a C o l a c u r c i , p a s t p r e s i d e n t S i g o e g i à p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i G i n e c o l o g i a e O s t e t r i c i a a l l ' u n i v e r s i t à d e l l a C a m p a n i a ' L u i g i V a n v i t e l l i ' - L a n o v i t à d i q u e s t o s t u d i o è c h e , p e r l a p r i m a v o l t a , a b b i a m o m o n i t o r a t o l ' e v o l u z i o n e d e i s i n t o m i l u n g o t u t t a l a g r a v i d a n z a , r i s c o n t r a n d o c h e n e l 4 0 % d e i c a s i i d i s t u r b i p e r s i s t o n o o l t r e i l q u i n t o m e s e , c o n m a g g i o r e i n c i d e n z a t r a l e d o n n e c h e h a n n o i n i z i a t o t a r d i v a m e n t e u n t r a t t a m e n t o e f f i c a c e " . D a i r i s u l t a t i d e l P u r i t y - E x t e n d e d e m e r g e c h e i l m o m e n t o i n c u i l e d o n n e a c c e d o n o a l p r i m o c o n t r o l l o o s t e t r i c o n o n c a m b i a i n p r e s e n z a d i N v p - r i f e r i s c o n o g l i e s p e r t i i n u n a n o t a - C i ò d i m o s t r a c h e m o l t e d o n n e n o n p e r c e p i s c o n o l a n e c e s s i t à d i u n c o n s u l t o s p e c i a l i s t i c o p r e c o c e , a n c h e a l l ' i n s o r g e r e d e i s i n t o m i d i n a u s e a e v o m i t o . I n o l t r e , d o p o l a p r i m a v i s i t a s p e c i a l i s t i c a s o l o i l 5 0 % d e l l e d o n n e c o n s i n t o m i g r a v i r i c e v e l a p r e s c r i z i o n e d i u n t r a t t a m e n t o f a r m a c o l o g i c o . Q u e s t o d a t o s i c o l l e g a a u n a l t r o a s p e t t o d e t e r m i n a n t e : l a d i f f i d e n z a , a n c o r a d i f f u s a , n e l p r e s c r i v e r e o n e l l ' i n i z i a r e u n t r a t t a m e n t o f a r m a c o l o g i c o i n g r a v i d a n z a . L a c o n v i n z i o n e c h e l a N v p s i a u n d i s t u r b o ' f i s i o l o g i c o ' p o r t a s p e s s o a s o t t o v a l u t a r l a e a p r o l u n g a r e i n u t i l m e n t e l a s o f f e r e n z a d e l l e f u t u r e m a m m e , c o n r i p e r c u s s i o n i s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a e s u l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o . " E ' i m p o r t a n t e c h e l a N v p v e n g a r i c o n o s c i u t a c o m e u n d i s t u r b o r e a l e , c h e m e r i t a a t t e n z i o n e e c h e r i c h i e d e u n p e r c o r s o d i c u r a m i r a t o - s o t t o l i n e a I r e n e C e t i n , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i G i n e c o l o g i a e O s t e t r i c i a a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o e d i r e t t o r e S c O s t e t r i c i a d e l l a F o n d a z i o n e I r c c s C a ' G r a n d a o s p e d a l e M a g g i o r e P o l i c l i n i c o - U n a s i n t o m a t o l o g i a p e r s i s t e n t e , i n f a t t i , p u ò d i v e n t a r e d i f f i c i l e d a t o l l e r a r e e l a s u a g r a v i t à t e n d e a d a u m e n t a r e n e l t e m p o . P e r l a g e s t i o n e c o r r e t t a d e l l a N v p s o n o d i s p o n i b i l i t e r a p i e d i p r i m a l i n e a , c o m e l ' a s s o c i a z i o n e t r a d o x i l a m i n a e p i r i d o s s i n a , l a c u i e f f i c a c i a e s i c u r e z z a è a m p i a m e n t e d o c u m e n t a t a . U t i l i z z a t a f i n d a l l e p r i m e f a s i - p r e c i s a - c o n s e n t e u n m i g l i o r a m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l a c o n d i z i o n e e a i u t a l a d o n n a a v i v e r e l a g r a v i d a n z a c o n m a g g i o r e s e r e n i t à e c o n s a p e v o l e z z a " . A c c a n t o a l l e t e r a p i e , u n r u o l o d e c i s i v o è s v o l t o d a g l i s t r u m e n t i d i v a l u t a z i o n e c h e a i u t a n o a m i s u r a r e c o n p r e c i s i o n e l a g r a v i t à d e l l a N v p e i l s u o i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d i v i t a . T r a q u e s t i , i l P u q e T e s t r a p p r e s e n t a o g g i l o s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l e : a t t r a v e r s o 3 s e m p l i c i d o m a n d e , c o n s e n t e d i d e f i n i r e l ' i n t e n s i t à d e i s i n t o m i e d i m o n i t o r a r n e l ' e v o l u z i o n e . P e r u n a v a l u t a z i o n e p i ù a p p r o f o n d i t a d e l l e f o r m e g r a v i , c o m e l ' i p e r e m e s i g r a v i d i c a - c h i a r i s c o n o g l i e s p e r t i - è s t a t o s v i l u p p a t o l ' H e l p S c o r e c h e r i p r e n d e l e 3 d o m a n d e d e l P u q e e n e a g g i u n g e 9 s u p p l e m e n t a r i , c h e c o n s e n t o n o d i e s a m i n a r e a s p e t t i c o m e l a g e s t i o n e d e i s i n t o m i , l a d e b o l e z z a , l ' i d r a t a z i o n e , l ' a s s u n z i o n e o r a l e , i t r a t t a m e n t i i n c o r s o e i p r o g r e s s i c l i n i c i . " I l n o s t r o o b i e t t i v o - i l l u s t r a E l s a V i o r a , p r e s i d e n t e e l e t t o S i g o e g i à r e s p o n s a b i l e S s d E c o g r a f i a e D i a g n o s i p r e n a t a l e d e l l ' o s p e d a l e S a n t ' A n n a d i T o r i n o - è u n i f o r m a r e l a v a l u t a z i o n e e l a g e s t i o n e d e l l a N v p s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , s r a d i c a n d o l a c o n v i n z i o n e , a n c o r a d i f f u s a , c h e s i t r a t t i d i u n f e n o m e n o f i s i o l o g i c o i n e v i t a b i l e e g a r a n t e n d o a t u t t e l e d o n n e u n ' a s s i s t e n z a t e m p e s t i v a , a p p r o p r i a t a e r i s p e t t o s a d e l l e l o r o e s i g e n z e . L a d i f f u s i o n e d e i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o P u r i t y - E x t e n d e d r a p p r e s e n t a u n p a s s a g g i o f o n d a m e n t a l e p e r a c c r e s c e r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u l l a N v p a l l ' i n t e r n o d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a . R i t e n i a m o d u n q u e i m p o r t a n t e u t i l i z z a r e i c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e e f o r m a z i o n e d e l l a S i g o p e r c o n d i v i d e r e i n m o d o c a p i l l a r e i d a t i e m e r s i e p r o m u o v e r e u n c o n f r o n t o c o s t r u t t i v o t r a i p r o f e s s i o n i s t i " . D i c h i a r a M a r i o M a n g r e l l a , d i r e t t o r e m e d i c o s c i e n t i f i c o e d e g l i A f f a r i r e g o l a t o r i d i I t a l f a r m a c o : " I t a l f a r m a c o d a s e m p r e p r o m u o v e i n i z i a t i v e e s t u d i c o m e i l P u r i t y - E x t e n d e d , t e s t i m o n i a n d o i l s u o i m p e g n o c o n c r e t o n e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . D a a n n i , i n f a t t i , l ' a z i e n d a è i m p e g n a t a n e l l ' a r e a t e r a p e u t i c a g i n e c o l o g i c a , c o n l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e e s i c u r e . U n r i s u l t a t o c h e r i f l e t t e i l n o s t r o i m p e g n o c o s t a n t e n e l m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a e i l b e n e s s e r e d e l l e d o n n e i n t u t t e l e f a s i d e l l a l o r o v i t a " .