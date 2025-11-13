R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a v i o l e n z a n e g a i l d i r i t t o a l l a s a l u t e d e l l e d o n n e , c o m p l i c a l ' a c c e s s o a l l a p r e v e n z i o n e e a i p e r c o r s i d i p r e s a i n c a r i c o . L o d i m o s t r a n o i d a t i d i u n ' i n d a g i n e c h e h a c o i n v o l t o 2 0 7 d o n n e n e i c e n t r i a n t i v i o l e n z a d e l l a r e t e D i r e i n t u t t a I t a l i a : q u a s i l a m e t à d e l l e i n t e r v i s t a t e ( 4 8 , 8 % ) n o n h a m a i p r e s o p a r t e a l l e i n i z i a t i v e d i s c r e e n i n g p r o m o s s e s u l t e r r i t o r i o , e i l 3 1 % d i c o l o r o c h e h a b i s o g n o d i c u r e i n c o n t r a b a r r i e r e n e l l ' a c c e s s o a i s e r v i z i s a n i t a r i a c a u s a d e l l a v i o l e n z a . Q u e s t i r i s u l t a t i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i o g g i a M i l a n o n e l c o r s o d i u n e v e n t o d e l p r o g e t t o ' L a s a l u t e è d i t u t t e . C o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e , p e r i l d i r i t t o d e l l e d o n n e a l l a s a l u t e ' , r e a l i z z a t o d a D i r e - D o n n e i n r e t e c o n t r o l a v i o l e n z a c o n i l s u p p o r t o d i N o v a r t i s , a z i e n d a l e a d e r n e l l ' i n n o v a z i o n e i n a m b i t o f a r m a c e u t i c o , i m p e g n a t a a l f i a n c o d i t u t t i g l i a t t o r i d e l s i s t e m a P a e s e p e r r e i m m a g i n a r e l a s a l u t e d e l f u t u r o , i n o t t i c a d i e q u i t à e t e m p e s t i v i t à d i a c c e s s o a l l ' i n n o v a z i o n e . I m p e g n o c h e - i n f o r m a u n a n o t a c o n g i u n t a - v a d i p a r i p a s s o a q u e l l o p e r l a p a r i t à d i g e n e r e . I l p r o g e t t o h a r i c e v u t o i l p a t r o c i n i o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i c a r d i o l o g i a ( S i c ) . " D i e t r o i n u m e r i d e l l ' i n d a g i n e , s i d i s e g n a u n a m a p p a c o m p l e s s a f a t t a d i v u l n e r a b i l i t à s o c i a l i , e c o n o m i c h e e p s i c o l o g i c h e , m a a n c h e d i r e s i s t e n z a , c u r a e c a p a c i t à d i r i c o s t r u z i o n e - c o m m e n t a C r i s t i n a C a r e l l i , p r e s i d e n t e D i r e - P e r n o i c e n t r i a n t i v i o l e n z a D i r e q u e s t i r i s u l t a t i r a p p r e s e n t a n o u n m e s s a g g i o c h i a r o . L a p r e v e n z i o n e s a n i t a r i a n o n è u n t e m a e s t e r n o a l l a v o r o d i c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a , m a p a r t e i n t e g r a n t e . D i v e n t a q u i n d i u r g e n t e r a f f o r z a r e i l d i a l o g o t r a s i s t e m a s a n i t a r i o e c e n t r i a n t i v i o l e n z a D i r e p e r r e a l i z z a r e u n a f o r m a z i o n e d i f f u s a d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o , c a p a c e d i r i c o n o s c e r e l a v i o l e n z a n o n s o l o c o m e e m e r g e n z a , m a c o m e f e n o m e n o c h e a t t r a v e r s a l a s a l u t e n e l t e m p o , p e r g a r a n t i r e c h e o g n i p e r c o r s o d i c u r a , f i s i c o , p s i c o l o g i c o e r i p r o d u t t i v o , s i a a t t r a v e r s a t o d a l r i s p e t t o e d a l r i c o n o s c i m e n t o d e l v i s s u t o d i v i o l e n z a " . L a p r e v e n z i o n e e m e r g e c o m e t e m a c h i a v e , c o n q u a s i l a m e t à d e l l e i n t e r v i s t a t e ( 4 9 , 8 % ) c h e d i c h i a r a d i r i v o l g e r s i a l m e d i c o " s o l o i n c a s o d i s i n t o m i " , i n d i c a n d o u n a p p r o c c i o p i ù r e a t t i v o c h e p r e v e n t i v o a l l a g e s t i o n e d e l l a p r o p r i a s a l u t e . I l 3 7 , 2 % d e l c a m p i o n e d i c h i a r a d i r i c o r r e r e a v i s i t e , c o n t r o l l i e s c r e e n i n g d i p r e v e n z i o n e s o l o i n p r e s e n z a d i s i n t o m i . A l t r o a m b i t o d i f o r t e i m p a t t o d e l l a v i o l e n z a è q u e l l o d e l l a s a l u t e p s i c o l o g i c a d e l l e d o n n e : o l t r e i l 7 0 % d e l l e i n t e r v i s t a t e h a s p e r i m e n t a t o e p i s o d i d i s o l i t u d i n e n e l c o r s o d e l l ' a n n o , s e g n a l a n d o l a d i f f u s i o n e d i u n s e n s o d i i s o l a m e n t o r e l a z i o n a l e . " L ' i n d a g i n e h a e v i d e n z i a t o c h e l a v i o l e n z a a g i s c e c o m e f a t t o r e s t r u t t u r a l e d i i m p o v e r i m e n t o d e l l a s a l u t e m e n t a l e d e l l e d o n n e : p r o d u c e a n s i a , i s o l a m e n t o , s e n s o d i c o l p a , f a t i c a a f i d a r s i d i s é e d e g l i a l t r i - s p i e g a M a n u e l a S t r a n g e s , D i p a r t i m e n t o d i E c o n o m i a , S t a t i s t i c a e F i n a n z a ' G i o v a n n i A n a n i a ' , u n i v e r s i t à d e l l a C a l a b r i a , c h e h a c u r a t o l a r e a l i z z a z i o n e d e l l ' i n d a g i n e - L a s a l u t e p s i c o l o g i c a d e l l e d o n n e i n t e r v i s t a t e è i n u n a c o n d i z i o n e d i m a g g i o r e f r a g i l i t à r i s p e t t o a l l a s a l u t e f i s i c a . I n q u e s t o s e n s o , i l s u p p o r t o d e i c e n t r i a n t i v i o l e n z a è p e r c e p i t o c o m e f o n d a m e n t a l e . I l 7 5 , 8 % d e l l e i n t e r v i s t a t e d i c h i a r a u n m i g l i o r a m e n t o d e l p r o p r i o b e n e s s e r e m e n t a l e d o p o l ’ a c c e s s o a l c e n t r o a n t i v i o l e n z a " . P e r a v v i c i n a r e l e d o n n e v i t t i m e d i v i o l e n z a a i p e r c o r s i d i p r e v e n z i o n e e p r e s a i n c a r i c o , i l p r o g e t t o ' L a s a l u t e è d i t u t t e ' - s i l e g g e n e l l a n o t a - p r e v e d e l a r e a l i z z a z i o n e n e i p r o s s i m i m e s i d i u n c a l e n d a r i o d i a p p u n t a m e n t i i n u n a s e l e z i o n e d i c e n t r i a n t i v i o l e n z a d e l l a r e t e D i r e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , c o n v i s i t e g r a t u i t e p e r l e d o n n e e c o l l o q u i d e d i c a t i a l l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e a l s e n o e d e l l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , c h e s o n o t r a l e p r i n c i p a l i c a u s e d i m o r t e t r a l e d o n n e i n I t a l i a , i n p a r t i c o l a r e n e l l e f a s c e d ' e t à c o m p r e s e t r a i 3 5 e i 5 5 a n n i . " C o m e a z i e n d a c h e l a v o r a a l l a f r o n t i e r a d e l l ' i n n o v a z i o n e m e d i c o - s c i e n t i f i c a , r i t e n i a m o i m p o r t a n t e i m p e g n a r c i a f a v o r i r e n u o v i m o d e l l i d i c o l l a b o r a z i o n e a l i v e l l o s a n i t a r i o e s o c i a l e , p e r g a r a n t i r e l a p i e n a r e a l i z z a z i o n e d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e s e c o n d o c r i t e r i d i e q u i t à e d i u n i v e r s a l i t à - a f f e r m a C h i a r a G n o c c h i , C o u n t r y C o m m u n i c a t i o n & A d v o c a c y H e a d d i N o v a r t i s I t a l i a - Q u e s t o i m p e g n o v a d i p a r i p a s s o c o n l a n o s t r a a t t e n z i o n e a l l a p a r i t à d i g e n e r e , p e r c o s t r u i r e , g i o r n o d o p o g i o r n o , u n a m b i e n t e d i l a v o r o i n c l u s i v o e d e q u o . D a q u i n a s c e l a n o s t r a v o l o n t à d i s o s t e n e r e D i r e i n q u e s t o p r o g e t t o c h e m e t t e l a s a l u t e a l c e n t r o d e l l a r i n a s c i t a d a l l a v i o l e n z a e i n t r a p r e n d e u n p e r c o r s o d i s u p e r a m e n t o d e g l i o s t a c o l i c h e a l l o n t a n a n o l e d o n n e d a l l ' a c c e s s o a l l a p r e v e n z i o n e e a i s e r v i z i s a n i t a r i . C i a u g u r i a m o c h e q u e s t o p r i m o p a s s o p o s s a c o n t r i b u i r e a g e n e r a r e u n c a m b i a m e n t o c o n c r e t o " . T u t t e l e i n f o r m a z i o n i s u i c e n t r i a n t i v i o l e n z a d e l l a r e t e D i r e e s u i s e r v i z i d i s u p p o r t o o f f e r t i a l l e d o n n e s o n o d i s p o n i b i l i s u d i r e c o n t r o l a v i o l e n z a . i t .