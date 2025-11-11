R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a , s e c o n d o i d a t i I s t a t , s o f f r o n o d i B p c o c i r c a 3 , 5 m i l i o n i d i p e r s o n e , p a r i a l 5 , 6 % d e l l a p o p o l a z i o n e . U n n u m e r o p r o b a b i l m e n t e s o t t o s t i m a t o , p o i c h é s p e s s o l a m a l a t t i a v i e n e d i a g n o s t i c a t a s o l o i n o c c a s i o n e d i r i c o v e r i p e r r i a c u t i z z a z i o n i ( B i f e 2 0 2 3 ) . S e c o n d o i l r a p p o r t o H e a l t h S e a r c h 2 0 2 3 , l a p r e v a l e n z a c l i n i c a d e l l a B p c o è d e l 2 , 7 % , p i ù a l t a n e g l i u o m i n i r i s p e t t o a l l e d o n n e ( 3 , 2 % v s 2 , 3 % ) . S i t r a t t a d i u n a m a l a t t i a ' i n v i s i b i l e ' p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o , n o n s e m p r e c o l t a n e l l a s u a i n t e r e z z a d a l l a m e d i c i n a g e n e r a l e , p u r a v e n d o u n i m p a t t o p r o f o n d o s u l l a s a l u t e d e l s i n g o l o e s u i c o s t i a s s i s t e n z i a l i . L e L i n e e g u i d a G o l d 2 0 2 5 r i c o r d a n o c o m e l a B p c o s i a s s o c i f r e q u e n t e m e n t e a d a l t r e p a t o l o g i e c r o n i c h e ( c a r d i o v a s c o l a r i , m e t a b o l i c h e , o s t e o a r t i c o l a r i , n e u r o p s i c h i a t r i c h e e o n c o l o g i c h e ) , a g g r a v a n d o l a c o m p l e s s i t à d e l p a z i e n t e . D i f r o n t e a q u e s t a p a t o l o g i a c h e n o n s i v e d e , m a s i s e n t e - s i l e g g e i n u n a n o t a - o c c o r r e p u n t a r e s u t r e m o s s e p e r d a r e s c a c c o m a t t o a l l a B p c o . L a p r i m a p a s s a a t t r a v e r s o l a d i a g n o s i p r e c o c e e c o r r e t t a , g r a z i e a l l a s p i r o m e t r i a . L a s e c o n d a p r e v e d e l a t e r a p i a a p p r o p r i a t a g i à n e l l o s t u d i o d e l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e , s p e z z a n d o q u e l l a d i s c r e p a n z a t r a b i s o g n i d e i p a z i e n t i e d e f f e t t i v o r i c o n o s c i m e n t o d e l q u a d r o . L a t e r z a m o s s a , c h e c o n s e n t i r à d a v v e r o i l s a l t o d i q u a l i t à n e l l a g e s t i o n e d e l l a p a t o l o g i a r e s p i r a t o r i a e d e l l e s u e c o m p l i c a n z e , p u n t a a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a f u n z i o n a l i t à p o l m o n a r e e d e l l a q u a l i t à d i v i t a d e l p a z i e n t e c o n r i d u z i o n e d e l l a d i s p n e a e d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i . L ' o b i e t t i v o d i q u e s t o a p p r o c c i o s u l t e r r i t o r i o è n o n s o l o r i d u r r e i l b u r d e n d e l l a m a l a t t i a p e r i l p a z i e n t e e i c a r e g i v e r , m a a n c h e f a v o r i r e u n o t t i m a l e c o n t r o l l o d e l l a s p e s a s a n i t a r i a g r a z i e a l m i n o r r i s c h i o d i r i c o v e r i o s p e d a l i e r i l e g a t i a l l e r e c i d i v e d e l l a p a t o l o g i a r e s p i r a t o r i a . A d i s e g n a r e q u e s t o p e r c o r s o v i r t u o s o s o n o i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o A s t e r p u b b l i c a t o s u l l ' ' I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f C o p d ' , c h e h a v i s t o p r o t a g o n i s t i i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e . L a r i c e r c a m o s t r a c o m e g r a z i e a u n a p p r o c c i o s t u d i a t o s u m i s u r a d a p a r t e d e l m e d i c o c h e o p e r a s u l t e r r i t o r i o è p o s s i b i l e , n e l l a v i t a r e a l e , i n f l u i r e s u l b e n e s s e r e d e i p a z i e n t i c o n B p c o o t t i m i z z a n d o i t r a t t a m e n t i e f a v o r e n d o l ' a p p r o p r i a t e z z a p r e s c r i t t i v a e t e r a p e u t i c a . L ' i n d a g i n e h a c o n s e n t i t o d i d e s c r i v e r e i m o d e l l i d i t r a t t a m e n t o e g l i e s i t i c l i n i c i d e l l a B p c o p e r 6 m e s i , a r r u o l a n d o 3 8 5 p a z i e n t i c o n B p c o , d a l i e v e a m o d e r a t a , t r a i 4 0 e g l i 8 0 a n n i . L o s t u d i o A s t e r a n a l i z z a i l t r a t t a m e n t o d e l l a B p c o i n m e d i c i n a g e n e r a l e i n I t a l i a , f o c a l i z z a n d o a n c h e l ' a t t e n z i o n e s u p a r t i c o l a r i a s p e t t i t e r a p e u t i c i , e v i d e n z i a n d o c o m e l a d i a g n o s i p r e c o c e , l a r i v a l u t a z i o n e d e l p a z i e n t e e l ' u t i l i z z o d i t e r a p i e p i ù e f f i c a c i c o m e i L a b a / L a m a , c o m e t e r a p i e i n i z i a l i d i m a n t e n i m e n t o , i m p a t t i n o s u i p a z i e n t i d i n u o v a d i a g n o s i . " D a l l a r i c e r c a e m e r g e c h i a r a m e n t e c o m e s i a f o n d a m e n t a l e i l r u o l o d e i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e i t a l i a n i n e l l a g e s t i o n e d e l l a B p c o - c o m m e n t a A l e s s a n d r o R o s s i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i m e d i c i n a g e n e r a l e e d e l l e c u r e p r i m a r i e ( S i m g ) - I n p r e s e n z a d i l i n e e g u i d a c h i a r e , s u l t e r r i t o r i o è p o s s i b i l e t r a t t a r e e m o n i t o r a r e e f f i c a c e m e n t e i p a z i e n t i c o n B p c o , r i d u c e n d o l ' i m p a t t o d e l l a m a l a t t i a e m i g l i o r a n d o i r i s u l t a t i a l u n g o t e r m i n e " . L a r i c e r c a c o n f e r m a c h e i l m e d i c o s u l t e r r i t o r i o s i a a d e g u a t a m e n t e f o r m a t o s u l l a m a l a t t i a . I n p a r t i c o l a r e , c o n s i d e r a n d o i p r i n c i p a l i f a t t o r i d i r i s c h i o e i s i n t o m i c h e d e b b o n o m e t t e r e i n g u a r d i a . I n q u e s t e c o n d i z i o n i , p o i - p r o s e g u e l a n o t a - l ' e s a m e s p i r o m e t r i c o d e v e r a p p r e s e n t a r e l a ' c o n d i t i o s i n e q u a n o n ' p e r l a d i a g n o s i e l ' i n q u a d r a m e n t o t e r a p e u t i c o d e l p a z i e n t e . A t t u a l m e n t e l a s p i r o m e t r i a a p p a r e s o t t o u t i l i z z a t a n e l l a m e d i c i n a g e n e r a l e e l o s t u d i o A s t e r d i m o s t r a c h e i n t e g r a r l a n e l l a p r a t i c a c l i n i c a p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a . S o p r a t t u t t o , m o l t i p a z i e n t i c o n B p c o n o n r i c e v o n o t r a t t a m e n t i c o n f o r m i a l l e r a c c o m a n d a z i o n i G o l d . A s t e r d i m o s t r a c h e u n a g e s t i o n e p i ù s t r u t t u r a t a p u ò p o r t a r e a u n m i g l i o r a m e n t o c l i n i c o s i g n i f i c a t i v o . I l c h e s i g n i f i c a m o d i f i c a r e i p e r c o r s i d i p r e s a i n c a r i c o p e r o t t e n e r e u n a g e s t i o n e o t t i m a l e d e l l a B p c o , b a s a t a s u l l e l i n e e g u i d a , i n g r a d o d i o f f r i r e b e n e f i c i t a n g i b i l i i n t e r m i n i d i s i n t o m i , r i a c u t i z z a z i o n i e q u a l i t à d e l l a v i t a . " P u r t r o p p o - s o t t o l i n e a - l o s t u d i o A s t e r m o s t r a c o m e p e r m o l t i p a z i e n t i e l e g g i b i l i n o n c i f o s s e u n a c h i a r a d i a g n o s i d i B p c o p r e c e d e n t e a l l ' a r r u o l a m e n t o , i l c h e e v i d e n z i a l ' i m p o r t a n z a d i u n o s c r e e n i n g d e l l a m a l a t t i a e u n a d i a g n o s i t e m p e s t i v a m e d i a n t e s p i r o m e t r i a d a p a r t e d e i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e . A q u e l p u n t o , c o m e i n d i c a l a N o t a 9 9 , i l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e p u ò t r a t t a r e l a B p c o s e n z a p r o b l e m i : g r a z i e a l l a r i v a l u t a z i o n e d e l t r a t t a m e n t o , a n c h e c o n t e r a p i e i n n o v a t i v e c o m e i L a m a / L a b a s i p o s s o n o o t t e n e r e e s i t i p o s i t i v i c o m e q u e l l i e v i d e n z i a t i d a l l o s t u d i o p e r i p a z i e n t i " . L o s t u d i o A s t e r - c o n t i n u a l a n o t a - p u n t u a l i z z a q u a n t o e c o m e l a c h i a v e d e l s u c c e s s o d e l l a g e s t i o n e d e l l a p a t o l o g i a d i p e n d a d a l l ' i n t e g r a z i o n e t r a l e c o m p e t e n z e d i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e e s p e c i a l i s t i . " A i p r i m i v a i l c o m p i t o d i i n t e r c e t t a r e p r e c o c e m e n t e l a p a t o l o g i a , p e r p o i g e s t i r e d i r e t t a m e n t e i l p a z i e n t e c o n l e f o r m e m e n o i m p e g n a t i v e e d i n d i r i z z a r e a l l o p n e u m o l o g o i l m a l a t o p i ù g r a v e , p e r l a p r e s a i n c a r i c o s p e c i f i c a - o s s e r v a C l a u d i o M i c h e l e t t o , d i r e t t o r e d e l l ' U o c d i P n e u m o l o g i a d e l l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a d i V e r o n a e p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a p n e u m o l o g i o s p e d a l i e r i - N o n b i s o g n a m a i d i m e n t i c a r e c h e 4 p a z i e n t i c o n B p c o s u 1 0 v e n g o n o r i c o n o s c i u t i s o l o n e l l e f a s i a v a n z a t e d e l l a m a l a t t i a e q u i n d i l ' a p p r o c c i o a l l a p r o b l e m a t i c a s u l t e r r i t o r i o è b a s i l a r e . S i t r a t t a d i p a z i e n t i p a r t i c o l a r i , v a l e a d i r e p r e v a l e n t e m e n t e f u m a t o r i , c h e c o n v i v o n o c o n m i n i m i s i n t o m i n e l l e f a s i i n i z i a l i , c o m e l a t o s s e c o n s e c r e z i o n i e l a d i f f i c o l t à r e s p i r a t o r i a s o l o d a s f o r z o . S o n o a b i t u a t i a c o n v i v e r e , n o n r i c o n o s c o n o i l l e n t o d e t e r i o r a m e n t o e n o n s i r i v o l g o n o a l m e d i c o . T o c c a a n o i a n d a r e a c e r c a r l i , p e r t e n t a r e d i f a r l i s m e t t e r e d i f u m a r e , a v v i a r l i a u n a d i a g n o s i e t e r a p i a " . D a l l o s t u d i o e m e r g e c o m e g r a z i e a l l a r e t e p i ù e f f i c a c e e d e f f i c i e n t e t r a m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e e s p e c i a l i s t i s i p u ò o t t e n e r e u n a m i g l i o r e a s s i s t e n z a s o c i a l e e s a n i t a r i a p e r i l p a z i e n t e c o n B p c o . " I l r u o l o d e i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e n e l l a r i c e r c a c l i n i c a , s o p r a t t u t t o n e g l i s t u d i o s s e r v a z i o n a l i d i f a s e 4 c o m e A s t e r , è c r u c i a l e p e r c o m p r e n d e r e l ' e f f i c a c i a d e i t r a t t a m e n t i n e l l a p r a t i c a q u o t i d i a n a e m i g l i o r a r e l ' a p p r o c c i o t e r a p e u t i c o - r i m a r c a G i o v a n n a E l i s i a n a C a r p a g n a n o , r e s p o n s a b i l e d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a c o m p l e s s a d i P n e u m o l o g i a d e l l ' o s p e d a l e u n i v e r s i t a r i o P o l i c l i n i c o d i B a r i e d i r e t t r i c e d e l l a S c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e i n M a l a t t i e d e l l ' a p p a r a t o r e s p i r a t o r i o d e l l ' u n i v e r s i t à d i B a r i - G r a z i e a l l a l o r o c o n o s c e n z a a p p r o f o n d i t a d e l t e r r i t o r i o e a l l a s t r e t t a c o n n e s s i o n e c o n i p a z i e n t i , i m e d i c i d i f a m i g l i a r a p p r e s e n t a n o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r r a c c o g l i e r e d a t i r e a l i e v a l i d a r e s t r a t e g i e c h e p o s s a n o o t t i m i z z a r e l a g e s t i o n e d i p a t o l o g i e c r o n i c h e c o m e l a B p c o . S o l o c o n u n a m a g g i o r e c o l l a b o r a z i o n e t r a m e d i c i n a g e n e r a l e e s p e c i a l i s t i c a , s u p p o r t a t a d a s t u d i c l i n i c i d i q u e s t o t i p o , p o s s i a m o g a r a n t i r e d i a g n o s i t e m p e s t i v e , t r a t t a m e n t i a p p r o p r i a t i e u n r e a l e m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i " . " G s k è i m p e g n a t a d a o l t r e 5 0 a n n i n e l p r o m u o v e r e u n a g e s t i o n e p i ù e f f i c a c e e s o s t e n i b i l e d e l l e p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e , i n v e s t e n d o i n r i c e r c a , f o r m a z i o n e e c o l l a b o r a z i o n e c o n l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a - d i c h i a r a D o n a t o C i n q u e p a l m i , d i r e t t o r e m e d i c o d i G s k I t a l i a - S t u d i c o m e A s t e r r a p p r e s e n t a n o u n p a s s o i m p o r t a n t e p e r r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l l a m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e e g a r a n t i r e c h e o g n i p a z i e n t e c o n B p c o p o s s a r i c e v e r e u n a d i a g n o s i t e m p e s t i v a e u n t r a t t a m e n t o a p p r o p r i a t o , i n l i n e a c o n l e p i ù r e c e n t i e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e " .