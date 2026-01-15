M o s c a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a R u s s i a h a a n n u n c i a t o l ' e s p u l s i o n e d i u n d i p l o m a t i c o b r i t a n n i c o c o n l ' a c c u s a d i a p p a r t e n e r e a i " s e r v i z i s e g r e t i " d e l R e g n o U n i t o . L a r e s p o n s a b i l e d e g l i a f f a r i b r i t a n n i c i D a n a e D h o l a k i a è s t a t a c o n v o c a t a s t a m a t t i n a a l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o p e r e s s e r e i n f o r m a t a d e l l a " r e v o c a d e l l ' a c c r e d i t a m e n t o " d i u n d i p l o m a t i c o d e l l ' a m b a s c i a t a a c a u s a d i " i n f o r m a z i o n i r i c e v u t e s u l l a s u a a p p a r t e n e n z a a i s e r v i z i s e g r e t i " , h a s c r i t t o l a d i p l o m a z i a r u s s a i n u n c o m u n i c a t o , a g g i u n g e n d o c h e l a p e r s o n a s o s p e t t a t a d i s p i o n a g g i o a v r à d u e s e t t i m a n e d i t e m p o p e r l a s c i a r e l a R u s s i a .