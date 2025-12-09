M o s c a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - i l c a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z h a m e s s o i n g u a r d i a d a u n a p o s s i b i l e i n g e r e n z a r u s s a n e l l e e l e z i o n i p a r l a m e n t a r i a r m e n e d e l p r o s s i m o a n n o , a f f e r m a n d o c h e M o s c a s t a c e r c a n d o d i i m p e d i r e l e g a m i p i ù s t r e t t i t r a l a n a z i o n e c a u c a s i c a e l a U e . " È d i v e n t a t a u n a t r i s t e n o r m a l i t à c h e l e e l e z i o n i v e n g a n o a t t a c c a t e d a i n e m i c i d e l l a d e m o c r a z i a " , ​ ​ h a a f f e r m a t o M e r z i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a B e r l i n o i n s i e m e a l s u o o m o l o g o a r m e n o N i k o l P a s h i n y a n , a c c u s a n d o l a R u s s i a d i " c e r c a r e d i s p a v e n t a r e g l i e l e t t o r i i n A r m e n i a " e d i " d i f f o n d e r e f a l s i t à s u g l i o b i e t t i v i e i v a l o r i d e l l ' U n i o n e E u r o p e a " a t t r a v e r s o " d i s i n f o r m a z i o n e e s a b o t a g g i o " . " N o n è s o l o l ' E u r o p a c h e l a R u s s i a s t a c e r c a n d o d i d e s t a b i l i z z a r e c o n m e z z i i b r i d i , m a a n c h e l ' A r m e n i a " , h a a g g i u n t o .