R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P r o m u o v e r e l a r i c e r c a i n d i p e n d e n t e i n p e d i a t r i a e p i ù s p e c i f i c a m e n t e n e l l a g a s t r o e n t e r o l o g i a e n u t r i z i o n e p e d i a t r i c a " . C o s ì C l a u d i o R o m a n o , p r e s i d e n t e S i g e n p - S o c i e t à i t a l i a n a d i g a s t r o e n t e r o l o g i a , e p a t o l o g i a e n u t r i z i o n e p e d i a t r i c a , h a s p i e g a t o o g g i a M i l a n o , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a F o n d a z i o n e S i g e n p d i c u i è p r e s i d e n t e , l a m i s s i o n d e l l a " p r i m a e , p e r o r a , u n i c a " i n i z i a t i v a i n I t a l i a e s p r e s s i o n e d i " u n a s o c i e t à s c i e n t i f i c a i n c a m p o p e d i a t r i c o " . " S o l o u n t e r z o d e i m e d i c i n a l i c h e c i s e r v o n o p e r c u r a r e i b a m b i n i è s t a t o t e s t a t o s u p a z i e n t i i n e t à p e d i a t r i c a - a f f e r m a R o m a n o - I d a t i r e l a t i v i a l l ' e f f i c a c i a e s i c u r e z z a d e g l i a l t r i d u e t e r z i p r o v e n g o n o d a s p e r i m e n t a z i o n i f a t t e s u a d u l t i . M a r i p o r t a r e q u e s t i d a t i s u u n a s c a l a p i ù p i c c o l a , i n p r o p o r z i o n e d i p e s o e d e t à , n o n è s e m p r e c o r r e t t o - a v v e r t e - N e l l a p o p o l a z i o n e p e d i a t r i c a , l a c r e s c i t a e i c a m b i a m e n t i e v o l u t i v i i n f l u e n z a n o l ' a s s o r b i m e n t o , l a d i s t r i b u z i o n e , i l m e t a b o l i s m o e l ' e l i m i n a z i o n e d e i f a r m a c i , c o n d i f f e r e n z e d i f a r m a c o d i n a m i c a c h e h a n n o c o n s e g u e n z e s u l l ' e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d e l l a t e r a p i a . S e n z a p a r l a r e d i a l t r e v a r i a b i l i c o m e l a s u p e r f i c i e c o r p o r e a - e l e n c a l ' e s p e r t o - l ' e t à g e s t a z i o n a l e e i l p e s o a l l a n a s c i t a p e r i n e o n a t i , l ' e t n i a , i l s e s s o . Q u a n d o s o n o n e c e s s a r i u t i l i z z i a m o l o s t e s s o q u e s t i f a r m a c i , m a o f f l a b e l , a f f i d a n d o c i a l l a n o s t r a p r u d e n z a e p r o f e s s i o n a l i t à p e r q u a n t o r i g u a r d a d o s i e p o s o l o g i a , p r o p r i o p e r c h é i d a t i p r e c i s i i n c a m p o p e d i a t r i c o m a n c a n o o s o n o i n c o m p l e t i " . P e r m o l t e p a t o l o g i e p e d i a t r i c h e " i n c o n t r i a m o d i f f i c o l t à a u s a r e f a r m a c i e p r o t o c o l l i e f f i c a c i e d i p r e c i s i o n e - r i m a r c a i l p r e s i d e n t e S i g e n p - p e r c h é i d a t i i n n o s t r o p o s s e s s o s o n o i n s u f f i c i e n t i " . L ' e s p e r t o c h i a m a i n c a u s a l a " r i c e r c a c l i n i c a c o n d o t t a q u a s i i n t e r a m e n t e d a l l e a z i e n d e c h e , d o v e n d o o b b e d i r e a l l e l e g g i d e l m e r c a t o , p o s s o n o i n v e s t i r e d e n a r o i n r i c e r c a s o l o s e q u e s t a è g i u s t i f i c a t a d a l l a s p e r a n z a d i u n r i t o r n o e c o n o m i c o " . L a r i c e r c a i n d i p e n d e n t e , n o n o r i e n t a t a d a i n t e r e s s i c o m m e r c i a l i , " p u ò g a r a n t i r e n u o v e c o n o s c e n z e u t i l i a l b e n e c o m u n e e a l l a s a l u t e p u b b l i c a , m a n o n g u a d a g n i - e v i d e n z i a R o m a n o - e p u ò e s s e r e f i n a n z i a t a e p r o m o s s a d a e n t i p u b b l i c i , m a a n c h e d a e n t i d e l T e r z o s e t t o r e q u a l i a s s o c i a z i o n i n o p r o f i t e f o n d a z i o n i . N e l n o s t r o c a s o c ' è u n a d o p p i a g a r a n z i a e t i c a e s c i e n t i f i c a , v i s t o c h e l a n o s t r a F o n d a z i o n e è ' f i g l i a ' d i u n a s o c i e t à s c i e n t i f i c a . Q u e s t o m o d e l l o - r i c o r d a - è d i f f u s o n e g l i S t a t i U n i t i d o v e i l p r i v a t o s e n z a i n t e r e s s i d i r e t t i i n t e r v i e n e p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a i n d i p e n d e n t e n o p r o f i t i n t a n t i a m b i t i , p a r t i c o l a r m e n t e i n o n c o l o g i a , e a l c u n e e s p e r i e n z e s o n o g i à s t a t e f a t t e a n c h e i n I t a l i a " . L a r i c e r c a n o p r o f i t " è c r e s c i u t a d a l 1 7 % a l 4 0 % , n e i P a e s i e u r o p e i , c o n u n a m e d i a i n t o r n o a l 2 0 % . T r a l e a r e e c l i n i c h e c h e r i g u a r d a n o l a r i c e r c a n o p r o f i t v i è l ' o n c o l o g i a c h e a r r i v a a l 3 7 % , m e n t r e l a p e d i a t r i a n o n s u p e r a i l 5 % . C i p i a c e r e b b e r i u s c i r e n o n s o l o a d a m p l i a r e , m a a n c h e a i n n o v a r e l a r i c e r c a i n p e d i a t r i a " , c o n c l u d e R o m a n o a u s p i c a n d o , i n c a s o d i s u c c e s s o , d i " s t i m o l a r e a n c h e a l t r e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e a i n t r a p r e n d e r e i n i z i a t i v e s i m i l i " .